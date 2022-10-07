Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Yeni Eğitim Yılına Hazır

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2022-2023 Eğitim Yılına Pazartesi başlıyor. 15-17 yaş gurubu gençlerimizin mesleki eğitimini üstlenen merkezimiz açıldığı 2010 yılından bugüne yılda ortalama 150 öğrenciye meslek edindiriyor. Bu yıl için şu ana kadar 160 öğrenci yeni kayıtlarını yaptırmış olmakla birlikte, kayıtlar hızla devam ediyor.

Kalifiye insan ihtiyacının her geçen gün büyüdüğü ülkemizde, KTEZO ve Mesleki Teknik Eğitim Dairesi işbirliğinde yürütülen eğitimlerde iş başı eğitim modeli uygulanıyor. Çırak öğrenciler haftanın 1 günü okula gelirken, 4 gün gerekli standartları olan ve ustalık belgeli iş yerlerinde çalışarak ve üreterek meslek ediniyorlar. Tam gün eğitim veren merkezimiz mesleki ve temel dersler yanında kültürel ve sportif çeşitli faaliyetlerle öğrencilerimizi çok yönlü olarak hayata kazandırmaya çalışmaktadır.

Yeni öğretim yılının başlaması ile ilgili açıklamada bulunan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga “Kalifiye insan ihtiyacının ülkeyi kasıp kavurduğunu” vurguladı. Kalifiye insan ihtiyacını, teknik elemanını, ustasını ve kalfasını dışardan karşılayan bir toplum modelinin olamayacağını belirtten Tulga, “Tüketen bir toplum modelinden çıkmak ve katma değeri artırmak istiyorsak gençlerimizi üretime katmak zorundayız” dedi. Tulga sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu konuda ne yapsak azdır. Gençlerimizin ve insanımızın dünyanın her yerinde çalıştığı ve ürettiği halde bu başarıyı ülkelerinde yerine getiremediklerini sorgulama zamanı artık geldi geçiyor. Gençler iş yapmak istemez deyip topu taca atamayız. Bunu biz yarattık. Çağ nüfusunun 3 binlerde olduğu ülkemizde bu nüfusun %75’i üniversitelere gidiyorsa bu bir katliamdır. Başarıyla yürüttüğümüz eğitimlerle bu iş bitmez. Gençlerin mesleki eğitime katılımını artırmamız, ekonomiyi ele almamız, planlamamız gerekmektedir. Aksi takdirde başka ülkelerin işine yarayan, başka ülkelere kaynak olan bir toplum modelinin ötesine geçemeyiz.”

Mesleki eğitimi tercih eden gençlerimize başarılar dilerken, bu yönde onları teşvik eden, destekleyen öğretmen ve ailelere ve bu gençlerimize kapıları açan iş yerlerine teşekkür ederiz. Başarılı bir yıl geçireceklerinden hiç kuşkumuzun olmadığını yineleriz.