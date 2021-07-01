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Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden 156 Mezun

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Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden bu yıl 27 farklı meslek dalından 104 çırak öğrenci ve 6 farklı meslek dalında 52 yetişkin öğrenci mezun olarak, iş hayatına atıldı.
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden 156 Mezun

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden bu yıl 27 farklı meslek dalından 104 çırak öğrenci ve 6 farklı meslek dalında 52 yetişkin öğrenci mezun olarak, iş hayatına atıldı. 

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, öğrencilerin başarılarının kutlandığı mezuniyet törenleri ise pandemi koşulları gereği üç güne bölünerek, dün itibarıyla tamamlandı.

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Müdürü İrem Seylani yaptığı açıklamada, 2020 – 2021 eğitim yılına iş yeri ziyaretleriyle başladıklarını, bu kapsamda 310 çırak öğrencinin iş yerlerinin pandeminin getirdiği kurallara da uyularak okulun öğretmenleri tarafından bir ay içerisinde ziyaret edildiğini ve öğrencilerin iş başında denetlendiğini belirtti.

Kasım ayında seyreltilmiş yüz yüze eğitim modeliyle okulun kapılarını çırak öğrencilerine açtığını, aralık ayı sonuna kadar yüz yüze seyreltilmiş eğitim modeliyle eğitime devam ettiklerini ve ikinci kapanmayla birlikte öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye devam edildiğini kaydetti.

Seylani, “Kurulduğu 2010 yılından beri, ekonominin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen okulumuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da tesisatçılıktan kuaförlüğe, mobilya imalatçısından otomotiv mekanikerliğine, aşçılıktan boyacılığa, berberlikten reklam tabelacılığına, turizmden kaynakçılığa kadar 27 farklı meslek alanında ekonominin ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyor. Bu yıl mezun verdiğimiz öğrencilerle birlikte 886 çırak öğrenci ve 350 yetişkin öğrenci olmak üzere toplamda 1236 mezun sayısına ulaşmış bulunuyoruz.” dedi.

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