Taner Gökensel hayatını kaybetti

Taner Gökensel'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Gökensel'in cenazesi yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır.
Detay Kıbrıs ailesi olarak sevenlerine baş sağlığı dileriz.
Taner Gökensel'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Gökensel'in cenazesi yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır.
Detay Kıbrıs ailesi olarak sevenlerine baş sağlığı dileriz.
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