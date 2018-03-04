Taner Ultaştan mesajınız var 05.03.2018

Sn. Tufan Erhürman, Resmi Gazete’de yayınlanan harç değişikliklerine göre Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerinden seyrüsefer ücretlerine kadar her şeye zam yapıldı. Tamam, seçim nedeniyle geciken “zam ayarı” Şubat’ın son gününe bırakıldı ama harup ağacından mamül, halis Kıbrıs zeytinyağına bulandırılmış zam kazıcıklarını biraz daha küçük tutsaydınız. Mübarekler şişhanemizden girip, top hanemizden çıktı. Yine kızacaksınız ama yine söylemezsem, eğilde gülle geçsin fıtığı çıkartabilirim. Sn. Erhürman, gelip giden her hükümet Ay'a benzer. Kimseye göstermedikleri karanlık bir yüzleri muhakkak vardır.

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Sn. Tolga Atakan, Lefkoşa – Girne yolunun tek şeride düşürülmesinden sonra, Değirmenlik –Girne Anayolu bir başka deyişle Dağ yolu gündüz salon araçlara kapatıldı. Sanırım sıra Lefkoşa - Mağusa Anayolunda ve sonrasında da Lefkoşa –Güzelyurt Anayolunda. Neyse ben ve arkadaşlarım Tayyare almak için uçak firmalarına sipariş verdik. Ucuzundan birer tane alıp şehirlerarası yolculuğu bunlar ile yapacağız. Sn. Atakan, Düztabandır dünya. Düz mantıktır hayat. Aslında herşey düz'dür. Düz'eni bozan insanlardır.

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Sn. Erhan Arıklı YDP olarak yapmış olduğunuz açıklamada Hükümetin açıklamış olduğu zam kararları vatandaş üzerinde şok etkisi yarattı. Koalisyon Ortağı parti liderlerine 500’er bin liralık örtülü ödenek, Cumhurbaşkanına ise 1 milyon 300 bin liralık bir örtülü ödenek ayrıldı. Halkımıza muhalefette iken başka iktidarda iken başka konuşan bu siyasi partileri ve Sayın Cumhurbaşkanını halkımıza şikâyet ediyoruz diyorsun. Sn. Arıklı, zamlar ile anamızı ağlatanlar, kendilerine ayırdıkları ödenekler ile geride playback yapıyorlar. Halim amca 10 dersten zayıf notu bulunan karne kaybolmuştur. Bulanların insaniyetlik namına yırtarak en yakın çöp tenekesine atmaları önemle rica olunur diyor.

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Sn. Aziz Kent, sahibi olduğun Kumarcılar Hanın ismini değiştirmek için bizimkiler kolları sıvamış. Türkiye Dinayet böyle isim olmaz diye direktif vermiş ve Kumarcılar diye isim olmaz bu dinen caiz değil fetvasını buyurmuşlar. Tabi bizimkiler amuda kalkmış eller bağlandı boyunlar büküldü. Kırk senelik Tarihi Kumarcılar hanının ismini değiştirmek için perende alarak nabız yoklamışlar. Bence de ismi değişsin. İsmi Şıh……veya son halife Hz……….olsun. Ne dersin?

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Sn. Ali Bizden, bu ülkede görsel basının yanısıra yazılı basının hatta sosyal medyada etkili olan internet gazeteciliğinin olduğunu herhalde sizin gibi deneyimli birine bilmem hatırlatmamın yararı olur mu? Cumhurbaşkanının basın toplantısına yalnız TV kanallarını davet ederek basın toplantısı yapmanız sanırım Habibe teyzenin eşitlik yasasına benzedi. Eşitlik ilkesine her zaman saygılıyım diyen Sn. Cumhurbaşkanı da buna evet dediğine göre sanırım o da eşitliği, Ebuzittin amcanın yasası sandı. Makbule teyze ise sevmişim sizin eşitlik ilkenizi diye haber gönderdi. Ali gardaş, ünlü düşünür. Anatole France mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir demişti. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Emin Bilgen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı’da görev devri teslimi nedeniyle yerinizi Erkan Okandan’a bırakırken sevgili dostumuz Metin Özerem de Bakanlık Müdürlüğü görevini Emete Baylan’a bıraktı. Sn. Bilgen, Metin kardeşim ile birlikte iyi işlere imza attınız. Anasını sattığım siyasetin, defterini dürdüğü insanların Muhasebesini artık tutamıyorum. Çünkü iade faturasını kesip, kesip , işimize etmez mal olarak müşavirliğe iade ediliyor..

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Sn. Kemal Deniz, Dana, bu ülkenin şanındandır. Kim iyi iş yapmaya ve ülke için gündüzüne katarsa bir süre sonra kelle bumburo siyaset palası ile alınır. Sağlıkta iyi işler yaptıktan sonra yerinize, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak Ömer Gür’ün atandığını öğrendik. İnşallah sizin başarılı işlere imza attığınız gibi Sn. Gür’ün sesi de Gür çıkar ve sağlık yol alır. Sn. Dana kırılacak 206 tane kemiğiniz varken, hükümetler gelir gelmez, en önemli işlev gören kemiklerimizi kırar.

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Sn. Rauf Ataöv, 2017’nin son aylarından sonra 2018’in ilk ayları da size yaramadı. Önce Milletvekilliğini sonra da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığını kaybettiniz. Sn. Rauf Ataöv, gözünüzü Milli Eğitim Bakanlığında kalmasın çünkü yerinize atanan Asım İdris, o koltuğu rahatlıkla dolduracak yeteneklere haizdir. Sn. Müsteşar, bizim Hamdi amca, siyasetin ne kadar acımasız olduğunu artık anlayın. Orada güneş gibi ısıtanı değil, yıldız gibi kayanı seviyorlar dedi.

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Sn.İsmail Arter, bağımsız olarak yeniden katılacağınız Mağusa Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak UBP, DP ve YDP’nin sizi destekleyeceği öne sürülüyor. Bu güçlü koalisyon Fransızların ünlü, geçilmez olarak addedilen Majino hattına benzetiliyor. Hurşit amca başkanın en büyük destekçi sanırım Allah olacak. Çünkü kalbi delik olduğu için her yıl Türkiye’ye gitmesi gerekirken, maddi olanaksızlık nedeni ile oğlunu Türkiye’ye götüremeyen Mağusa’lı bir kadını yoğun görüşmeleri arasında toplantıdan çıkarak kabul etti ve destek sözü verdi. Eh yukardaki da gonnara yemez dedi. Sn. Arter, insan bir gönülde bir çiçek olacağına işte böyle birçok gönülde buket olmalı.

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Sn. Ahmet Çaluda, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı olarak, araç ruhsat harçları, sürüş ehliyetleri, pasaport ücretleri, evlenme ücretleri ve yurttaşlık kabul ücretlerine yapılan zamları eleştirdiniz. Ve daha geçtiğimiz ay çalışanlara verilen basit maaş artışının, tadına varılmadan devletin her türlü harcına zam getirmesi yapılan ücret ve maaş artışlarıyla silinip götürdü dediniz. Sn. Çaluda, büyük vaatler ile gelenler, büyük zamlar ile halkı onurlandırdı. Ancak kimse özellikle bu görevlere gelenler görünüşe aldanılmasın. Çünkü hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Bugün hayat veren su, yarın onları da boğabilir.

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Sn. Lica Şemmedi büyük bir kızgınlık ile kazandıkları para zehir zıkkım olsun. Doktorlara harcasınlar inşallah diyerek 28 ithal ürününden armut, elma, Ayşe kadın fasulye ve biberde limit üstü kalıntı çıktığını dile getirdiniz. Lica hanım, milletin başına Sophia Loren düşerken bizim başımıza biber, salata, fasulyeyi zehirleyenler düşüyor. Ne diyelim.

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Sn. Ferda Ekinci paylaşımında, hadi gece kulüplerini kapattılar diyelim. Peki "Kıbrıs'ta yaşanan Kıbrıs'ta kalır" mottosuyla Kıbrıs'a gelen godomanların altına verilen eskort kızların durumu ne olacak ya da bazı gizemli villalarda çevrilen dolapları nasıl engelleyecekler? Peki ya okumak için Kıbrıs'a gelen ve harçlık çıkartmak için bir paket sigara karşılığında bacak açan kızları nasıl denetleyecekler? Diye soruyorsun. Sevgili Ferda, onlar devlet kasasına gece kulüpleri gibi milyonlar akıtmıyor ki. Bir maşrappa su oralarda 100 Dolar, sokakta 1 TL. Devletin kesesine oralardan milyonlar, sokaklardan sıfır.

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Sn. İsmet Akim, isminiz Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı ile ilgili anılırken, birden soruşturma dosyaları ortaya çıkınca, eski Sayıştay Başkanı olmanız nedeni ile o komisyonun başına, Genel Soruşturma Komisyonu Başkanı olarak atanmanız gündeme geldi. Eeee insanın on parmağında on marifet olunca hangi kaba sığdırılacağı belli olmuyor. Sn. Akim, yetenekli ve tuttuğunu koparan insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini gösterendir.

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Sn Mehmet Başman, UBP kulislerinde, Mağusa Belediye Başkan adayı olarak konuşulmaya başlandığınız söyleniyor. Bunun yanı sıra Gürsel Uzun ve Cem Dana’nın da isimlerinin geçtiği öne sürülüyor. Ancak UBP’nin bağımsız aday İsmail Arter’e destek vereceği söyleniyor ve bunun olması halinde sanırım vapurun lastiği patlayabilir. Doktorum, ünlü düşünürler sakın bir kızın ‘Aşkım’ lafına kanmayın. Onlar oyuncak ayıya bile o lafı söylüyor derken bizim Hacı amca sakın siyasilerin her sözüne inanmayın, onlar her gördükleri çiçeğe konmak istiyor diyor.