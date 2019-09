Akdoğan Özgürlük Stadında, (eski adı ile Lissi Stadı,) Rumlardan bize kaldıktan sonra, Yenicami Futbol Takımında oynadığım yıllarda, güzelim çimlerinin üzerinde çok maç yaptım. Kaymaklı ve Yenicami'de antrenörlük yaptığım yıllarda da saha kenarında güzelliğini seyrettim. Sonra nedendir bilinmez o sahaya boş verdik. harap olmasına göz yumduk. Güzelliğin çirkinliğin son noktasına nasıl taşınabileceğini seyrettik.

Sonra Akdoğan BElediyesi ve başkan Ahmet Latif sahaya el atarak, o çirkinliğe neşter attı. Tekrar o güzelim sahayı eski haline bir nebzecik olsun döndürmeyi başardı.

Saha eski güzelliğine kavuşunca bukez siyasetin o çirkin yüzü ortaya çıkarak sahayı belediyenin elinden almaya çalıştı.

Bakamadınız be Annem. Güzeli çirkine çevirdiğiniz be GUZZUM. Şimdi tekrar çirkin haline dönüştürmek için sahayı tekrar mı almak istiyorsunuz?

Ama ayıp oluyor be guzzum. Siyaset o çirkin elini stattan çek be ANNEM