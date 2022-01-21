Taner Ulutaş Seçimleri Kazanacak Adayları Bölge Bölge Yazdı... İşte tam liste...

Seçimlere sayılı günler kaldı.

Biliyorum bazı adaylar bana kızacak ama bu bilgileri siyasi partilerin kulislerinden elde ettim.

2018 seçimlerinde de bazı adaylar kızmıştı ama yayınladığım listeden 49 kişi vekil oldu.

İşte size siyasi parti kulislerinden ve bölgelerden derlediğim kazanacak adaylar listesi.

UBP (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

Lefkoşa

1. Dr. Faiz Sucuoğlu

2. Olgun Amcaoğlu

3. Sadık Gardiyanoğlu / Bertan Zaroğlu

4. Hasan Taçoy

5. Ahmet Savaşan

6. Alişan Şan

7. Savaş Atakan / Zorlu Töre / Özgür Arıktan

GAZİMAĞUSA

1. Oğuzhan Hasipoğlu

2. Dursun Oğuz

3. Sunat Atun

4. Hakan Dinçyürek

5. Hüseyin Çavuş Kelle / Resmiye Eroğlu Canaltay

6. Mehmet Başman / Meryem Boyacı

GİRNE

1. Kutlu Evren

2. Ünal Üstel

3. Dr. Özdemir Berova / İzlem Gürçağ Altuğra

4. Türel Özer Öksüzoğlu / Hasan Küçük

5. Ferhat Erisil / Selim Gökbörü

İskele

1. Nazım Çavuşoğlu

2. Yasemi Öztürk / Emrah Yeşilırmak

3. Osman Kırşan / Mesut Genç

GÜZELYURT

1 Ali Pilli

2 Ziya Öztürkler / Hasan Büyükoğlu

LEFKE

1 Fırtına Karanfil / Aytaç Çaluda

CTP (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

Lefkoşa

1. Tufan Erhürman

2. Dr. Sıla Usar

3. Doğuş Derya

4. Av. Ürün Solyalı

5. Devrim Barçın / Ahmet Muratoğlu / Dr. Filiz Besim

Gazimağusa

1. Asım Akansoy

2. Teberrüken Uluçay

3. Hamit Caner

4. Şifa Çolakoğlu / Erkut Şahali

İskele

1. Fide Kürşat

2. Fikret Civisilli / Biray Hamzaoğulları

Girne

1. Ongün Talat

2. Fikri Toros

3. Dr. Ceyhun Birinci

4. Fazilet Özdenefe / Salih Sarpten

Lefke

1. Salahi Şahiner

Güzelyurt

1. Armağan Candan / Av. Aslı Murat

TDP (TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ)

Lefkoşa

1. Cemal Gürsel Özyiğit

2. Dr. Halil Hızal / Safiye Özaltıner

Mağusa

1. Hüseyin Angolemli / Av. Boysan Boyra

2. Yasemin Çobanoğlu / Yeşim Dede

Girne

1. Zeki Çeler

HP (HALKIN PARTİSİ)

Lefkoşa

1. Kudret Özersay / Gülşah S. Manavoğlu

Mağusa

1. Av. Ayşegül Baybars

Girne

1. Jale Refik Rogers / Erek Çağatay

DP (DEMOKRAT PARTİ)

Lefkoşa

1. Dr. Mert Taşkın / Mehmet Çıldır / Serhan Aktunç

Mağusa

1. Fikri Ataoğlu

Girne

1. Serhat Akpınar

YDP (YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ)

Lefkoşa

1. Prof. Dr. Talip Atalay / Av. Enver Öztürk

Mağusa

1. Prof. Dr. Erhan Arıklı