Taner Ulutaş Seçimleri Kazanacak Adayları Bölge Bölge Yazdı... İşte tam liste...

Seçimlere sayılı günler kaldı.
Biliyorum bazı adaylar bana kızacak ama bu bilgileri siyasi partilerin kulislerinden elde ettim.
2018 seçimlerinde de bazı adaylar kızmıştı ama yayınladığım listeden 49 kişi vekil oldu.
İşte size siyasi parti kulislerinden ve bölgelerden derlediğim kazanacak adaylar listesi.
UBP (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)
Lefkoşa
1. Dr. Faiz Sucuoğlu
2. Olgun Amcaoğlu
3. Sadık Gardiyanoğlu / Bertan Zaroğlu
4. Hasan Taçoy
5. Ahmet Savaşan
6. Alişan Şan
7. Savaş Atakan / Zorlu Töre / Özgür Arıktan
GAZİMAĞUSA
1. Oğuzhan Hasipoğlu
2. Dursun Oğuz
3. Sunat Atun
4. Hakan Dinçyürek
5. Hüseyin Çavuş Kelle / Resmiye Eroğlu Canaltay
6. Mehmet Başman / Meryem Boyacı
GİRNE
1. Kutlu Evren
2. Ünal Üstel
3. Dr. Özdemir Berova / İzlem Gürçağ Altuğra
4. Türel Özer Öksüzoğlu / Hasan Küçük
5. Ferhat Erisil / Selim Gökbörü
İskele
1. Nazım Çavuşoğlu
2. Yasemi Öztürk / Emrah Yeşilırmak
3. Osman Kırşan / Mesut Genç
GÜZELYURT
1 Ali Pilli
2 Ziya Öztürkler / Hasan Büyükoğlu
LEFKE
1 Fırtına Karanfil / Aytaç Çaluda
CTP (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)
Lefkoşa
1. Tufan Erhürman
2. Dr. Sıla Usar
3. Doğuş Derya
4. Av. Ürün Solyalı
5. Devrim Barçın / Ahmet Muratoğlu / Dr. Filiz Besim
Gazimağusa
1. Asım Akansoy
2. Teberrüken Uluçay
3. Hamit Caner
4. Şifa Çolakoğlu / Erkut Şahali
İskele
1. Fide Kürşat
2. Fikret Civisilli / Biray Hamzaoğulları
Girne
1. Ongün Talat
2. Fikri Toros
3. Dr. Ceyhun Birinci
4. Fazilet Özdenefe / Salih Sarpten
Lefke
1. Salahi Şahiner
Güzelyurt
1. Armağan Candan / Av. Aslı Murat
TDP (TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ)
Lefkoşa
1. Cemal Gürsel Özyiğit
2. Dr. Halil Hızal / Safiye Özaltıner
Mağusa
1. Hüseyin Angolemli / Av. Boysan Boyra
2. Yasemin Çobanoğlu / Yeşim Dede
Girne
1. Zeki Çeler
HP (HALKIN PARTİSİ)
Lefkoşa
1. Kudret Özersay / Gülşah S. Manavoğlu
Mağusa
1. Av. Ayşegül Baybars
Girne
1. Jale Refik Rogers / Erek Çağatay
DP (DEMOKRAT PARTİ)
Lefkoşa
1. Dr. Mert Taşkın / Mehmet Çıldır / Serhan Aktunç
Mağusa
1. Fikri Ataoğlu
Girne
1. Serhat Akpınar
YDP (YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ)
Lefkoşa
1. Prof. Dr. Talip Atalay / Av. Enver Öztürk
Mağusa
1. Prof. Dr. Erhan Arıklı
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