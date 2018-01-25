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Taner Ulutaş uyardı: "Tehlike geliyorum diyor!.."

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Taner Ulutaş uyardı: "Tehlike geliyorum diyor!.."
KKTC’de bugüne kadar rastlanmayan türdeki eylem gündemdeki yerini korurken gündemden bir türlü düşmüyor.

Taner ULUTAŞ

Afrika Gazetesi önünde ve Mecliste meydana gelen eylemlerden sonra, Meclis Binasının damında yaşanan bayrak olayına yönelik tepki de giderek büyüyor.

Afrika Gazetesi önündeki eylem ile Meclis içerisinde yaşanan olaylara tepki koyan Sendikal Platform, Cuma günü “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” düzenliyor. Bu  kapsamda sendikalar, örgütler ve siyasi partilerle KTÖS Lokali’nde toplantı gerçekleştirdi.26 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” saat 17:00’de gerçekleştirilecek ve yürüyüşün Dereboyunda yapılacağı açıklandı.

KARŞIT GÖRÜŞTEKİ ÖRGÜTLERDE EYLEM HAZIRLIĞINDA

Barış ve Demokrasi Yürüyüşü yapılacağını öğrenen karşıt görüşteki bazı örgütlerinde yürüyüşü engellemek ve karşı bir eylem yapma düşüncesinde olduğu öne sürülüyor.
İsmi bizde mahfuz bir vatandaş, yapmış olduğu açıklamada, ben uzun bir süredir KKTC’de yaşıyorum. KKTC vatandaşlığını aldım. Çocuklarım burada doğdu. Afrika Gazetesinin manşetinin kabul edilmez olduğunu söylerken eylemin de aşırıya kaçtığını söylemek istiyorum dedi.

İŞ TEHLİKELİ BOYUTLARA GİDİYOR

Ayni vatandaş açıklamasına devamla, Sendikal Platformun, Afrika önünde yaptığımız eyleme karşılık bir eylem yapacağını öğrendik. Bizlere hazır olmamızı ve ayni saatlerde bizimde toplanmamızı söylediler. Sanırım bu eyleme karşı bir eylem yapacağız. Bu iş tehlikeli boyutlara gidiyor. Bizleri ayrı kutuplara doğru itiyor. Bizler ister Kıbrıslı Türk olsun isterse Türkiyeli Türk olsun hepimizde ayni soydanız. Bizi ayrıştırmaya çalışıyorlar ki, bu çok tehlikelidir. Abi bunu sana söylememdeki maksat bu duruma tedbir alınması içindir. İş çok tehlikeli oluyor ve tehlike geliyorum diyor. Polis bu duruma tedbir almalı. İnşallah bizimkiler eylem yapmaktan vazgeçer ifadesinde bulundu.

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