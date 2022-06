Taner Ulutaş yazdı

KKTC Hoşnutsuzluk yasası, SADAT Toplantısı ile dizayn ediliyor!..

KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada, son zamanlarda birçoğumuzun anlamadığı işler oluyor. Ciğercik mis. Takla at ciğeri yut kulübü mensuplarını fol yok, yumurta yokken omlet yapma merakı sardı. Omlet yaparken biraz hoşnutsuzluk yasası da katalım dediler. Halk bazı siyasilerden hoşnutsuzluğunu dile getirirken, meğer KKTC For ever, eşit, egemen Cumhuriyetinin başkanı, halktan memnun değilmiş. Sosyal medyada millet ona küfürlü hicaz faslından giydirirmiş. Gazeteciler onu ‘Ti’ye alırmış. Ve bu durumdan hoşnut olmadığından ‘Hoşnutsuzluk Yasası’ çıkartılacakmış. Ört ki ölem. Öldükten sonra beni ‘Hürrem Sultan’ın yanına gömün.

HOŞNUTSUZLUK YASASI ASLINDA KAMUFLAJDIR

Aslında bu hoşnutsuzluk yasası yeşil örtü ile kamufle edilen bir yasadır. Türkiye’de sıklıkla telefoniyen görüştüğüm bir oldukça içerili bir dostum bak arkadaşım Türkiye’de seçim var. Erdoğan sırat köprüsündedir. Sola devrilirse ‘Mahalleyi ziyaret’ sağa devrilirse yola devam edecek demişti. Bu nedenle hem Türkiye’de hemde KKTC’de birşeyler yapma peşindedir demişti. Hoşnutsuzluk yasası, sendikaların hizaya getirilmesi ve Milliyetçiliği ile tanınan, Özer Kanlı’nın Beşparmaklarda ayrelli toplarken Toroslara bakarak durup dururken ‘İlhak’ demesi boşuna değildir

ÖNCE BASIN DİZAYN EDİLECEK

Kafam karıştı. Bu bana çözümü zor çok bilinmeyenli bir denklem geldiği için problemleri bir bir çözmeye başladım. BRT Müdürü Meryem Özkurt’a değinmeden önce hoşnutsuzluk yasasına değinmek isterim. Sana harcadığım zamana ve verdiğim oya lanet, verdiğim değere haram olsun diyemediğimiz bazı emir erlerimiz hoşnutsuzluk yasası için kolları sıvadı. Önce Türkiye’de olduğu gibi basın dizayn edilecek. Yandaş basın ayrıştırıldıktan sonra diğerleri ‘Hoşnutsuzluk Yasası ‘ ile gözünün üstünde kaşın var. Bakışını beğenmedim, bende hoşnutsuzluk yarattı denilerek o yasa ile ayağına pranga, gözüne pas çekilecek. Yandaş basına Zümrüdüanka kuşuna ‘Gak’ deyince et, ‘Guk’ deyince mis gibi ciğer, diğerlerine kötek verilecek

SENDİKALARIN ALANI KISITLANACAK

Sonra sıra sendikalara gelecek. Çok oluyorlar. Dilleri uzadı. Güçleri arttı denilen sendikalar hizaya getirilmeye çalışılacak. Hoşnutsuzluk yasası ve benzer yasalar ile sendikaların kendi alanları dışında işler ile uğraşması önlenecek. Birlik içerisinde hareket etmeleri önlenip tek başlarına ve sadece kendi bağlı oldukları daireler ile istişare içinde olmaları sağlanacak.

GELEN ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ EMRİ PGME’DEN ALMAYACAK

Geçen yazımda, herhangi bir suç için Türkiye’den Polis gelecek, bizi alıp Türkiye’ye götürüp yargıladıktan sonra cezamızı orada çektirecekler demiştim. Serhat dünkü yazısında 200 polis gelecek Mücahitler Sitesine yarleşecek dedi. Yine o içerili arkadaşım bunu doğrularken, KKTC Polisi üniforması giydirilecek ‘Çevik Kuvvet’ mensubu polisler direktifi bizim Polis Genel Müdüründen almayacak. Bir süre önce KKTC’ye gelen ve Elçilikte oturan Polis Genel Müdürümüzün dengindenki o şahıstan alacak. Elçilik gözetiminde faaliyet gösterecek.

SADAT’IN TOPLANTISI VE SONRASINDA YAŞANANLAR İLGİNÇ

Evet Türkiye’de birşeyler oluyor. Suriye’de adını önce İdlip Şehitleri Tugayı sonrasında, Suriye Kurtuluş Ordusu olarak değiştiren radikal dinci El Nusra’ya, hem Suriye’de hemde Libyada silah eğitimi ve lojistik destek veren, Erdoğan’ın kurduğu ileri sürülen SADAT Türkiye’de üst düzey yöneticiler ile toplantılar yapmaya başladı. Kısa bir süre önce Manisa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız’ın, Sultantepe’de, Yeni Dünya Sokak No 44’deki ikametgahta, soyadını Çaykara olarak değiştirerek diğer 7 Kaymakam ile SADAT ile toplantı yaptığı öne sürüldü. Toplantıya SADAT’ın güvenlik Amiri Salahattin Arslan’ında katıldığı ileri sürüldü.

TOPLANTI SONRASINDA SENDİKALAR BASIN HEDEF ALINDI

Eee bunda ne vardiye sormayın. SADAT ile yapılan toplantı sonrasında Suriye’ye yapılacak operasyonun planı sızınca operasyon şimdilik askıya alındı ama ne hikmetse, KKTC’ye 200 Çevik Kuvvet mensubu polis geleceği söylentileri çıktı. Birden hoşnutsuzluk yasası ile basın hedef alındı. Yine Sendikalar göz, gez arpacık denilerek target yapıldı. Peki siz bundan birşey çıkartmazmısınız.

UBP’DE DEĞİŞİME GİDİLEBİLİR

Bakın ben daha öncede belirttim. Ama Serhat’ta dün değindi. Yakında UBP içerisinde değişikliklerde olabilir. Önce Sucuoğlu kızağa alındı. Kasım ayında yapılacak ara seçimde Tahsin Ertuğruloğlu milletvekili seçilebilir. Milletvekili seçilince kurultay yapılarak daha önce başkanlığını yaptığı UBP’ye başkan yapılabilir. Be Taner senda bunu nerden çıkarttın demeyin. Bunu bir yere yazın günü gelince konuşuruz. Haaa bu arada bana sorarsanız bu değişim yerine Ünal Üstel yerinde kalsın derim. Ne emekli maaşı düşmanı, geçmişte Tatar’a, Taner’in üzerine yürüyelim. Çocukları ile kendinden hesap sorup bitirelim diyen, ancak Tatar’ın sakın dediği için birşey yapamayan Hasan Taçoy, nede bir başkası Başbakan olsun derim.

MİLLET HEM SUÇLU HEMDE GÜÇLÜ

Evet insanlar kriz, pandemi, zam derken birden gündemi BRT Müdürü Meryem Özkurt’a verilen 2 aylık ceza oluşturmaya başladı. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, BRT Müdürü Meryem hanıma, Geçitköy barajında canlı yayın yapan BRT’nin yayını kesmesi için YSK kendisine 2 kez bildirimde bulundumu? seçim yasaklarının delmenin suç olduğunu bildirip, seçimde bir tarafa avantaj sağlamaması için yayını kesme direktifinde bizzat BRT'ye gidip bildirimde bulundumu? Meryem hanımda bulundu deniyor. Ama beni bizim siyasetçiler kandırdı. Konuşma yapmayacaklardı ama yaptılar dedi. Peki onlar konuşurken neden yayını kesmedi diye sorsak. Kamu görevi yaptım diyer Müdürümüz. Kamu görevi tek taraflı birisine avantaj sağlamak demek değildir. Kamu görevi yapıyorsanız, neden aylarca muhalefete BRT kapılarını kapattınız. Ve sonrasında Tufan hocanın itirazları üzerine kapıları açmadınız ama azacık gındırdınız?

SUÇ SABİT OLUNCA AF YASASI ÇIKARTILIR

Cumhurbaşkanlığı seçimi bence, demokratik, adil, dürüst bir seçim olmadı. Bir tarafta BRT fırtına topları, Türkiye’den gelen leopar 3 tankları, mobüsler, diğer tarafta piyade tüfeği ile savaşan bir aday. Bence Meryem hanım kamu görevi yerine kişiye özel görev yaptı. Haaa af yasası çıkartılacak deniyor. Tufan hocanın dediği gibi suç kesinleşmedi. Kesinleşmediği için af yasası çıkmaz. Bir üst mahkemeye müracaat edilir. Yine ceza onanırsa o zaman af yasası çıkartılır. Meryem hanım bir konuda haklıdır. Ona takılan ters kelepçe etik açıdan hoş durmadı. Meryem hanım nihayetinde KKTC’nin önde gelen bir kuruluşu olan BRT’nin müdürüdür. Terörist ile karıştırılması ve ters kelepçe konması hiç hoş olmadı.

Birde direktifi verdikten sonra cezayı veren mahkeme yargıcını neredeyse suçlu konumuna oturtmaya çalışan şürekayı devletiyeye, Dursun Oğuz’u tenzih ederek olmadı guzzum. Olmadı annem deyesim geliyor.

Fıkra

Küçük Ahmet, bakkala öfkeyle sordu:

- Neden hep küçük yumurta veriyorsun?

- Taşıması , kolay olur da ondan.

Ahmet eksik para verip yumurtaları alıp giderken bakkal seslendi:

- Ama sen eksik para verdin.

Küçük çocuk arkasına dönüp gülerek: " Para daha çabuk sayılır da...