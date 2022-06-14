Taner Ulutaş yazdı

Bu nedenle iki devlet tezi güdülüyor

Bu Yaz Akdeniz havzası, çok sıcak geçecek

KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada son günlerde hızlı bir trafik yaşanıyor. Fuat Oktay’dan sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’da KKTC’ye geldi. Geliş sebebini görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile görürken, Kaf Dağının arkasında yaşayan Sağır Sultan bile duydu.

PAPAŞAN BİLE NE ÖĞRETİRSEN ONU SÖYLER

Doğal olarak, KKTC Dışişleri Bakanı abi dediği Tahsin ertuğruoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmelerde bulundu. Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve hükümetin küçük ortağı YDP Başkanı Erhan Arıklı ile görüştümü bilmiyorum. Mevlut Çavuşoğlu, Tatar ile görüşmesi sonrasında Tatar’ın önerilerini destekliyorum dedi. Yahu birileri bizi dibelik ahmak yerine koymasın. Aylardır, yıllardır iki ayrı devletten bahsedilen malum önerilerin, Tatar’ın önerileri olmadığını Türkiye’nin önerileri olduğunu sanki bilmeyenimiz mi var? İnsanı geçtim, bir papağana bile ne öğretirsen onu söyler.

GANDIR ÇOCUĞU DA TAKSİM İSTESİN

Mevlut Çavuşoğlu’nun sizi kalkındıracağız açıklamasına inanacak kadar saf değiliz. Bana göre Çavuşoğlu iki nedenden dolayı KKTC’ye geldi. Geliş nedenlerinden birisi protokol, diğer son zamanlarda özellikle Ortadoğu’da değişen politikadır. Kalkındıracağız hikayesi ‘Gandır çocuğu da Taksim istesin’ safsatasından öte bir anlam taşımaz. Kalkındıracağız diyen insan geçen sene 3 Milyar küsur yardım yapacağız demesi sonrasında, 3 milyarın birini bize bırakmaz. Ve Verilen yardım da borç hanemize dolar olarak çarç etmez. Gönderilecek ve hibe denilen iki elektrik Jeneratörünün parasını da dolar olarak istemez.

HERZOG – ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ İLİŞKİLERİ DÜZELTTİ

Sadede gelirsem, Mevlut Çavuşoğlu, Ege’de Yunan ile ‘Gerginleşen’ hava, Suriye’ye düzenlenecek operasyon ve Ortadoğu’da değişen politikalar nedeniyle buraya da ayar vermek için geldi. Suriye operasyonun bilgileri sızdırılınca Türkiye operasyonu ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldı. Geriye Akdeniz havzasındaki petrol ile ortaya konacak politikalar kaldı. Netanyahu zamanında kopma noktasına gelen ipler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, Recep Tayyip Erdoğan ile sıcak ilişki kurması sonrasında kısmen düzeldi.

KIBRIS TÜRKÜNÜ KÜMSE KÜRESEL İKLİM DIŞINDA TUTAMAZ

Kıbrıs’ın stratejik öneminden dolayı, dünyada hibir ülke Kıbrıs Türk Toplumuna önemleri yoktur gözü ile bakamaz. Ve Küresel Oyunlar iklimi dışında tutamaz. Kimse ilk düğmeyi yanlış ilikleyip, diğer düğmelerin de peşisıra yanlış gelmesini istemez. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hatırlayın kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’de bir araya gelerek samimi bir atmosferde sıcak diyalogları ile buz gibi havayı ılıman havaya dönüştürmüşlerdi. Perde arkasında Eastmet projesi ile Girit, oradan da Yunanistan’a gidecek, İsrail’e ait Güney’in hak iddia ettiği Afrodit sınırındaki Tamar ve Leviathan parselindeki gazı Türkiye üzerinden boru hatları ile Avrupaya taşımayı görüştüler. Sanırım bu konuda ses seda çıkmayınca, hatta Rum tarafının yüksek valum ile itirazı olunca bir noktada buluştuklarını gösterir.

ÖNCE MISIR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye, İsrail’in, Mısır ile yaptığı anlaşma sonrasında 10 yıl süre ile yıllık 7 bcm doğalgaz satacak anlaşması sonrasında, Doğu Akdeniz’de en uzun sahil şeridine sahip ikinci ülke olan Mısır ile kavgalı gürültülü politikalarından sonra ikili ilişkilerini geliştirerek, MEB sınırlandırma anlaşması imzalamayı öncelik olarak belirledi. Zira, Türkiye’ye göre, Mısır ve Türkiye arasında bir MEB sınırlandırma anlaşması imzalanmadan yapılan diğer ikili anlaşmalar, uluslararası hukuka ve onun temel prensiplerinden olan hakkaniyet ilkesine aykırıydı. İsrail ve Mısır ile ortak bir zemin arayışı tamamlanınca, geriye Güney Kıbrıs kaldı.

EASTMED ORTADAN KALKINCA GÖZLER YİNE BURALARA ÇEVRİLDİ

Hatırlayın, ABD-İsrail-Türkiye arasında askeri alanda başlatılan ve Doğu Akdeniz’de her yıl yapılan “Güvenilir Deniz Kızı Tatbikatı” ile şekillenen yakın iş birliği, 2010 yılına kadar, yani Mavi Marmara olayının yaşandığı güne kadar devam etti. İsrail için Türkiye, 320 bcm kapasiteli Tamar ve 640 bcm kapasiteli Leviathan sahalarından çıkarılacak doğalgaz için hem bir pazar hem de Avrupa piyasasına çıkış noktası idi. Ancak iki ülke arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin askıya alınması bu seçeneği ortadan kaldırmış ve İsrail’i, Güney Kıbrıs ile MEB sınırlandırma anlaşması imzalamaya yöneltmişti. Şimdi Eastmed’in ortadan kalkması ile ilişkiler yeniden inşaa edilmeye çalışılıyor.

ABD, ÇİN’İ ORTADOĞU’YA SOKMAK İSTEMEZ

Ukrayan-Rusya savaşı var. Ve Tahıl deposu Ukrayna’dan doğru dürüst ne tahıl nede yağ ihraç edilebiliyor. Rusya bir güç. Ama onu geçin, borç hanesi artsa bile bugün ABD’nin karşısında en büyük güç Çin’dir. Bu nedenle ABD Çin’i zayıflatmak istiyor. Bu nedenle Çin’in en büyük gayrımenkul şirketi Evergrande Lehman Brothers ile test yaptı. Şirketi zora soktu. Çin mecburen şirkete destek sağladı ama hızı yavaşladı. Ortadoğu’da ‘İpek Yolunu’ yeniden hayata geçirmek için batan Lübnan’a destek veren Çin’in desteği sonrasında, Beyrut limanındaki o müthiş patlamayı hatırlayın. Birileri sanırım Lübnan’a ayağını denk al diyordu. ABD’nin karşısındaki en büyük güç Sovyetler Birliği değil. Çin’dir. Ama ABD asla Çin ile sıcak bir savaşa girmez. Çünkü bunun belkide dünyanın sonu olacağını bilir. Bu nedenle onu ekonomik yönden vurmaya çalışır.

ABD KASTEN YUNANİSTAN-TÜRKİYE GERGİNLİĞİ YARATIYOR

ABD’nin karşısında Avrupa Ordusu kurmak isteyen AB var. Nüfus, üretim, medeniyet, kültür ve zenginlik olarak ABD’nin karşısındaki en önemli güç AB’dır. Bunu ambargoya rağmen geliri daha çok artan Rusya Başkanı Putin’de açıkladı. Bu nedenle Irak’a girerek AB’nin oradaki kaynaklarını kesti. AB’te Akdeniz havzasından gidecek gazı Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik yaratarak, Ada’ları silahlandırarak Ege ve Akdeniz’de gerilimi artırıyor kesmeye çalışıyor.

İŞTE BUNUN İÇİN İKİ DEVLET TEZİ GÜDÜLÜYOR

Güney dikkat ederseniz son zamanlarda, özellikle İsrail’e ait Tamar ve Leviathan parseline komşu Afrodit parselinde sondaj yapacağını açıkladı. Bunu İtalyan Eni şirketi ile Fransız Total şirketlerinin sondajlarının devam edeceğini belirtti. Türkiye’de KKTC’nin verdiği lisans ile bu parselde sondaj yapacağını açıkladı. Federasyon olursa Türkiye, KKTC’nin verdiği izinleri rafa kaldırmak durumunda kalır. Bu nedenle etinden sütünden faydalandığı KKTC’de iki devlet tezi güdülüyor. Çavuşoğlu’nun ziyaretinde sanırım konularda masaya yatırıldı. Bu yaz Akdeniz havzasında sıcak geçecek.

Fıkra

Rahmetli adaletli davranmış!.

İsmet Paşanın oğlu Erdal İnönü, bir seçim mitingi için Rize'ye gider.

Kürsüde konuşan ince zayıf uzun boylu İnönü'yü gören Temel sorar:

- Habu konuşan adam da kimdur?

Derler ki: İsmet İnönü'nün oğlu Erdal'dır!

- Uy desene Paşanun çok günahını almışuz.

Rahmetli II. Dünya Savaşı yıllarında bizleri çok aç bırakmıştı.

Baksanıza ne kadar adaletli davranmuş,

kendi uşağını da aç bırakarak ne hale getirmiş