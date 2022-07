Taner Ulutaş yazdı

Böyle yaşatacaksanız kalsın istemez!..

Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı ‘Fettan Adasında ‘ işler yine karıştı. Karşılaştıkları zaman birbirlerini yağdırdıkları övgülerle ‘Ozon’ tabakasına çıkartanlar suyu yine bulandırdı. Birbirlerine aaşarılardan bir demet, övgülerden bir buket sunanlar, son günlerde ellerinde Guspo, kürek bir birlerinin mezarını kazmaya başladı. Bilgisayarlarında hiç dinlemedikleri şarkı gibi duran, ancak silmeye kıyamadıkları kankalarına şimdi, Mozart’ın Ölüm Marşı olarak da isimlendirilen 9. Senfonisini, ‘sunmaya çalışıyorlar.

JET HIZI İLE UÇURACAKTI VELESBİT HIZINI BİLE YAKALAYAMADI

Sadede gelirsem, ‘Fırtınalar diyarı’ UBP’de rüzgar yeniden şiddetlendi. Başbakan olunca ülkeyi ‘Jet hızı’ ile uçuracağım diyen ancak, ‘Velespit’ hızına bile erişemeyen Sucuoğlu’ Sunat Atun ile dalaşınca, ayağına muz kabuğu konmuş, sparkları yağlandığı için tekleyerek giden motosiklet ile zorla çıktığı .Başbakanlık yokuşunu, free feel olarak jet hızı ile inmişti.

AÇIZ DİYENE ÇARDELLA AÇIN BASIN DİŞİ DEMİŞTİ

Tabi buna birde, yalançı çoban hikayesinde olduğu gibi bugün dediğini yarın değiştiren ve Fransa Kraliçesi Marie Antoinette gibi ekmek bulmayan halkına, ekmek bulamazsanız kek yiyin demesine benzer, açız diyenlere çardella, (Kutu balığı) açın. Yanına da soğancığı kesin. Sonra basın dişi demeye getirmesi Fukarama yönelik tepkilerin büyümesine neden olmuştu. Düşerken solinaları patlatması ve etrafın bataklığa dönmesine neden olması, ne koltuk nede koltucuk bıraktı. Şimdilerde ise Ona aha oraşta iskemle, oturda susol denildiği için ağzındaki zip kapattı. İskemlede otururken intikam soğuk yenince lezetlidir düşüncesi ile kendini beklemeye almıştı.

FANOZ, MUM VE GOLORAMBİCİĞE TALİM ETTİRDİLER

Faiz Sucuoğlu, koltuktan düşüp başı, gözü mosmor olunca, koltuğa önden çekmekli, arkadan takviyeli, Ana destekli Ünal Üstel oturttuldu. Ünal abi bu işi iyi kıvıracak denilirken, zamlar, sonrasında ülke karanlıkta kalarak ‘Fanoz ‘ ve Golorambicik ile Mum’ ışığına talim ettirildi. Buda onu hedef tahtasına döndürdü.. Atun ile yaşadığı tartışma sonrasında, koltuktan olması, intikam yemeği soğuk yenince lezetlidir düşüncesi ile Sucuoğlu, tartışmanın içine balıklama atlayıverdi.

SOKAK SAVAŞI MEYDANA SAVAŞINA DÖNÜŞEBİLİR

Geçtim, Sunat Atun’un istifasını isteyen ve Atun’un adamlarını görevden alan Ünal Üstel, açıklamaları ve sağa sola laf yetiştirmeleri ile hükümeti target yapan Erhan Arıklı’nın yanısıra, kalkanı olmadan Atun’a kılıç çekmesi, hükümette yeni bir kargaşaya neden oldu. Başbakana ‘Bayram Mesajı’ adı altında hafiften meydan okuyan Sunat Atun’un ‘Umre’den döndükten sonraki tavrı, sokak savaşını ‘Meydan Savaşına’ dönüştürebilir. Sunat Atun, Ankara Savaşı’nda, saf değiştirip, Yıldırım Beyazit’in yanından, bir başka Türk Beyi Timur’un yanına geçen Türkmenlerin sağladığı destek gibi Al - Bayrak ile süslü güçlü isimlerin desteği, neredeyse tuvalete bile giderken izin alan Ünal Üstel’i aşağı indirebilir.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU ADAYLIK İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADI İDDİASI VAR

Bitmedi, Üstel-Atun tartışmasını fırsat bilen Nazım Çavuşoğlu’nun muhtemel bir ‘Genel Kurulda’ başkanlık için adaylık çalışması yaptığı söyleniyor. Güvenilir bir kaynak, Çavuşoğlu’nun kendine yakın gördüğü kişilere sözünü dinletebileceği kişiler ile konuşmaları ve bu konuda nabız yoklamaları direktifi verdiğini söylüyor. Böyle bir durumda Hasan Taçoy’un da rahat duracağına kimse ihtimal vermiyor. Nazım Çavuşoğlu’nun da çizmeleri giyip meydana inmesi tartışmayı daha alevlendirebilir

MUHTARLARI BİLE BİZLER SEÇEMİYORUZ

Neyse onu da geçtim. Müsadenizle memleket hallerine bakalım. Cumhurbaşkanını, Başbakanı, birçok vekili bizim seçemediğimiz ülkemizde Muhtarı seçme durumu bile elimizden alındı. Fuat Oktay abimin telefon açarak, filan arkadaşımdır. Kalkınma bankasına danışman.aldım dediği iddiası, sosyal medyada viral oldu. Bizimkiler sus büyüğün sus küçün modunda,. Kafalarını emme basma tulumba gibi sallıyor. Merkez Bankasnı, Kalkınma Bankasını ne bileyim Tütün Fabrikasını idare edebilecek yetenekli, dağarcığı bilgi ile dolu bir Allah’ın kulu Kıbrıslı Türk yokmu diye düşünmeden edemiyorum. Yahu birileri çıkıp burası bizim memleketimizdir. Bırakın atamaları biz yapalım demiyor.

RUM GURVADA KISTIRDI VE BİZİ FENA ÖPTÜ

Kaç gündür yakıt polemiği yaşanıyor. Yakıt bitti, filanca gün gelecek bu nedenle uzun süreli kesintilere gidilecek denildi. Be arkadaşlar, gelen yakıtın kaç gün yeteceğini bile hesaplamaktan acizseniz bu noktada halk olarak biz size ne diyelim? Karanlıkta kaldık. Rum’dan elektrik aldık dediniz. Peki kaça aldığınızı neden söylemiyorsunuz? 2.5’lardan aldığınız yakıtı 8’lerde aldınız.. Rum bizi gurvada kıstırınca fena öptü. Bu kazık tabiki halka yansıtılacak. Nurol sonsuza kadar yaşatılacak KKTC .

BİZİ YEMEYİN HESABINIZ ELEKTRİĞİ ÖZELLEŞTİRMEKTİR

Efendiler bizi yemeyin. Siz o mavro yeriimo kalsın koltuk için aldığınız emir doğrultusunda elektriği özelleştireceksiniz. Bunu sağır sultan bile duydu. Görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile gördü. Aksa ile de 2023’de sikke sikke ( osmanlı parası) olarak zorunlu alım içeren anlaşmayı imzalayacaksınız. Sonrada dönüp her ay şu kadar zam yaptık deyip halkın anasından emdiği sütü burnundan getireceksiniz.

İNEMEYEN UÇAKLARI UÇAN BİLET FİYATINI 20 TEMMUZ’DA KUTLAYALIM

KKTC’de hayat uğruna acılar çektiğimiz öykü durumuna geldi. Ercan’da günlerce iniş ve kalkışlarda süren sorunlar yaşandı. Geceleyin uçaklar piste inemez oldu. Özellikle sistemdeki hatalar süreki bozulan aletler, nedeniyle. İnemeyen, kalkamayan uçaklar, insanların yaşamlarını tehlikeye soktu. Uçaklar inemiyormuş. Biletler uçuyormuş. Olsun. maksat KKTC sonsuza kadar yaşasın. Hadde bunu 20 Temmuz ‘Mutlu Barış Harekatında’ bunu kutlayalım.

İSRAİL ŞİRKETİ SAHİLE YOL YAPACAK DİYE ÇEVREYİ TARUMAR EDİYOR

Kıbrıs’ı betona dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ormanları yakıyoruz. Sahilleri betonlaştırarak çevreyi darmadağın ediyoruz. Necati özkan’ın sosyal medyada dolaşan bir videosunu izledim. Site yapıp satan, israil bir şirketin pervasızlığına şaşmamak elde değil. Adamlar o kadar pervasız ki makilik alanları, ormanlık bölgeleri tarumar ederek sahile kadar yol açıyor. Ama kimse ağzını açıp birşey söylemiyor. Tepeleri dümdüz ederek, Kıbrıs’ın endemit bitkilerine zarar veriyor. Kimse nedir be ama yaptığınız demiyor. Yaşasın For Ever KKTC

Fıkra

Hangi lastik patladı

4 tane üniversite öğrencisi,

uyanamadıkları için matematik finaline geç kalırlar

ve okula gidince hocaya

arabalarının lastiğinin patladığını söylerler...

Hoca ilk basta inanmaz ama öğrencilerinin

yalvarmalarına dayanamayarak,

onları 3 gün sonra sınav yapacağını söyler.

Sınav günü gelince hoca, 4 öğrencinin hepsini

bos bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur.

Sınav geçme sistemi şöyledir:

100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı geçebilir.

. Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10'ar

puanlık 4 tane basit matematik sorusu vardır...

Bunları kolayca çözerler. Arka sayfada ise

60 puanlık 1 soru vardır: "Hangi lastik patladı?"