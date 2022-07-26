Taner Ulutaş yazdı

KKTC’yi böylemi yaşatacağız?Yooo Kalsın ben almayayım

Bizi güzel günlere götüreceği söylenenler tarafından, üzerinde ‘alameti harika’ yazan, önden çekmeli, arkadan itmeli, ön tarafında üzerinde emir eri yazılı, emme basma tulumba gibi sürekli kafa sallayan bebek bulunan, alemete bindirildik. Ama güzel günlere mi? Yoksa felakete mi götürülüyoruz onu çözemedim.

YANİ ARTIK AYNİ ŞEYİ DİNLEMEKTEN GINA GELDİ

20 Temmuz barış ve özgürlük bayramı geçtiğimiz günlerde kutlandı. Tatar, sabah kalkarken, sanki çok egemenmişiz gibi, egemen, eşit iki ayrı devlet, akşam yatarken, Erdoğan ve Türkiye güvencemizdir. Federe devlete hayır tekrarını törenlerde tekrarladı durdu. Vallahi dinlemekten gına gelmiş ve Sıtma olsa gün aşırı demiştim..

PERDE ÖNÜNDE MARAŞ BİZİMDİR PERDE ARKASINDA TALİMATLAR

Fuat Oktay kürsüye çıkınca hah belki o yerlerde sürünen, millete yandım anam türküsünü söyleten ekonomiden dem vuracak dedim. Ama perdenin önünde o da herzamanki temcit pilavını ısıtarak ayrı devlet. Maraş bizimdir bizim kalacak söyleminden öte birşey söylemedi. Güldüm. Ama perde arkasında, kanaatime göre maaşlardan, protokole, oradan da belediye yasasına kadar talimatları sıraladı.

FUAT OKTAY İKRAMİYESİNİ BIRAKTI VE GİTTİ

Zaten, Fuat Oktay 20 Temmuz kutlamalarına katılacak denildiği anda, bu defa başımıza ne yağacak diye düşünmeden edemedim. Uuu banayiyamu diyemedim. Aman Allahım sözcükleri, boğazımda düğümlenen hıçkırık gibi kala kaldı. Yalnız düşünmekten suratım ‘Öpülen sıpa’nın suratına döndü. Fuat bey yeni evlendi. Acelesi vardı. Sanırım ikramiyesini bıraktı da gitti. Torunun pipisi yerine maaşların kellesi bumburo gitti.

BUNDAN SONRA SIRA SENDİKALARDA

Bakın buracığa yazın. Taner bunu söylemişti deyin. Hoşnutsuzluk yasası ile ‘Basın’ın ağzı kapatılmaya, ayağına pranga vurulmaya çalışıldı. Basında yandaş oluşumlar yaratılmak istendi. Korku imparatorluğu yaratılarak basından sonra ‘Sendikalar ‘ ele alınacak. Kanun gücündeki yasalar ile bir sendika kendi alanı dışındaki diğer sendikalar ile birlitkelik oluşturmasının önüne geçilmeye çalışılacak. Sendikal Platform gibi birlikteliklerin köküne kezap suyu dökülmeye çalışılacak. Hatta daha da ileri gideyim, (bu benim şahsi düşüncemdir) bizim polisimiz daha mülayim olduğu için bazı sendikal eylemler için Türkiye’den polisler getirtilecek. Bu polislere bizim polis kıyafetleri giydirilerek ve eylemler önlenmeye çalışılacak. Eee ne varsa Türkiye’de burada da olacak.

FUAT OKTAY GELMEDEN MAAŞLARDAN KESİNTİ KONUŞULMAZDI

Yahu Fuat Oktay gelmeden, maaşlardan kesintiyi ağızımıza almazdık. Bir geldi pir geldi. Üstel’in arkasını sıvazlayarak, sen ‘Abisin’ kardeşlerin ile kavga gürültü istemem dedi ve gitti. Egemen, eşit ve bağımsızl bağlantısız KKTC Cavvv.

CUMHURBAŞKANINDAN BİLE FAZLA MAAŞ ALAN

Öyle bazı adamlar seçtik ki, kıvırmada dansöz Asena’ya onların yanında muk yemek kalır. Aldıkları bir kararı diğer aldıkları karar ile ortadan kaldırdılar. Çok alana az, az alana çok artış yapacağız deyip tam tersini hısım akrabaları istihdam ederek, adamlarını yüksek maaş ile danışman yaptılar. Asgari ücretliyi görmezden gelerek temsilciliklere, Euro bazında, Cumhurbaşkanından bile fazla maaş alan ateşeler ve görevliler atadılar. Asgari ücretli ölüyoruz diye haykırırken kek yiyin. Elmalı turtalar hazırlayın dediler.

ATAMALAR İLE BÜTÇEYE MİLYONLARCA EK GİDER YARATTILAR

Müdür-Müsteşar atamalarına devam edip bütçeye Milyonlarca TL ek gider yarattılar. Sonra dönüp suçlu çalışanlar ve halkmış gibi zamlar ile milleti bezdirdiler. Yetmedi Kamu Çalışanı, Belediye Çalışanı, Sosyal Sigorta Emeklisi ve Kamu Emeklilerinin maaşlarından sonradan ödenmek üzere kesinti yapmak için Yasa Gücünde Kararname hazırlamakla günü geçirdiler.

AFGANİSTAN’IN TALİBANI İLE EŞ DURUMA GETİRDİLER

Hayat pahalılığı kesintisi halktan. Kıb-Tek’in aksa’ya borcu halktan. Zam denilen örtülü vergiler halktan. Fedakarlık halktan. Örtülü ödenek, koruma ordusu ve dünay kadar RHA ile keyif çatmak ise onlardan. Bizi idare ettiğini sananlar sayesinde Ada 3 K’ya dönüştü. kumar adasına, Kumar Mafyayı geldi. Kara Para aklama işi ile FAFT denilen AB’nin suç gelirlerini önleme biriminin ikinci üçüncü sırasında yer bulduk. ABD’nin insan ticareti raporu tanınmış olmamıza rağmen Kademe 3’e oturttu. Yani, yahu Yanni’si Nikolisi yok. Adamlar bizi Taliban’ın Afganistan’ı ile eş tuttu. Kadın Ticareti ile bize ‘Pezo’, Kara para ile dolandırıcı, Kumarhanelerimiz ile Mafya adası desinler. Egemen devletiz ya. O bize yeter.

MAAŞ KESİNTİSİNİ BİLE YÜZÜMÜZE GÖZÜMÜZE BULAŞTIRDIK

Maaşlardan kesinti yapılacak denildi. Onu bile yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Önce 15 bin TL olan maaşların ütündeki maaşlardan %20 kesinti yapılacak denildi. Ancak toplam maaştan mı yoksa verilecek artıştan mı %20 kesinti yapılacağı açıklanmadı. İkinci bir açıklama daha yapılarak bukez 15 binin üzerinde olan maaşlardan %10 kesinti yapılacak 30 binin üzerindeki maaşlardan da %20 kesinti yapılacak denildi. Ört ki ölem. Ama sen çok yaşa KKTC. Nur ol. Sonsuza kadar böyle yaşa.

BAZI BANKALARA HAZİRAN AYINA AİT BODROLAR GELDİ

Yasa gücündeki kararnamede kesinti 30 Temmuz tarihinden sonra olacak diyor. Maliyeden maaş bodroları dün bazı bankalara geldi. Gelen bodrolar Haziran ayına ait bodrolardı. Hayat pahalılığı buna dahil edilmemişti. Hükümet açıkgöz ya. Yasa geriye dönük çalışamayacağına göre eski maaşları ödeyecek. Daha sonrada hayat pahalılığını ödeyerek kesintiyi onlardan yapacak. Vay benim akıllı hükümetim vay. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

HÜKÜMET BİR ŞEHİR EFSANESİ YARATTILAR

Bir de şehir efsanesi yarattılar, Kadrolu değilsen ikinci iş serbest. Maaşı, ödeneği, izni, mesaisi, tüm hakları kadrolu kamu görevlisi gibi. ama iş ikinci işe gelince, “kamu çalışanı değil, sözleşmeliyim” de.. Peki ayni işi yapan ayni dairedeki o arkadaşların suçu nedir? Devlet memurlarının gelir getirici bir işte bulunmaları yasağının temel mantığı, yaptıkları işler dolayısıyla, Devlet memuru tarafsızlığını kaybetmelerini önlemekse bu ayrımcılık yaratılarak mı önlenir?

BİR PİYANGO BİLETİNİ BİLE BECEREMEDİK

Devlet piyango biletini bile doğru dürüst hazırlayamaz. Biletlerin üzerine EOKA’cıları yerleştirip, Erenköy Mücahtileri diye yutturmaya çalışır. Sonra oturup vatan millet, Sakarya ve şehit edebiyatı ile bizi yemeye çalışır. Eee eşit egemen, bağımsız ama anasının sözünden bir garto bile çıkamayan devletimizi sonsuza kadar böylemi yaşatacağız? Böyle yaşatacaksak kalsın ben almayayım.

Fıkra

Yolu nasıl bulacak?

Suna'nın başı ağrıyordu.

Doktor çağırdılar.

Doktor hap vererek dedi ki:

- Bu hap şimdi senin baş ağrını geçirir.

Peki onu kolay yutabilecek misin?

Kolay yutmasına yutarımda,

hap mideme girdikten sonra

başıma giden yolu nereden bulacak?