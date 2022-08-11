Taner Ulutaş Yazdı

UBP’de cadı kazanı kaynamaya başladı!..

Atalarımız Perşembe’nin gelişi Çarşambadan bellidir derlerdi. İktidarı teslim alacak hükümetlerinde ne yapacakları üç aşağı beş yukarı bellidir. Ersan Saner hükümetinin lastiği patlak tomofil gibi yampuri gittiği nasıl ayan beyan ortaya çıktıysa, bu hükümetin aksona gardasının kırık olduğu, makinesinin mangos ettiği de ortadadır.

KÜÇÜK ORTAK AÇIKLIYOR BAŞBAKAN ÖYLESİNE BAKIYOR

Bir hükümet düşünün, koalisyon hükümetinin küçük ortağı, limanlar özelleştirilecek, havayolu şirketi kurup %25 hisse ile sahibi olacak diyor. Ama hükümetin başı, Başbakan ringte ters yumruk almış boksör gibi nedir be bunun söylediği der gibi donuk donuk bakıyor. Bir başka deyişle dünyadan habersiz alakaya maydanoz tavırlar sergiliyor.

%25 HİSSE İLE ŞİRKETİN SAHİBİ OLUYORMUŞUZ

Belliki kurulması düşünülen havayolları şirketinin içeriğinden bir haber garibim. Bellki bu konuda otuulup fikir alış verişinde bulunulmamış. Birisi havayolu kuruyorum %75 yabancı %25’i yerli diyor. Diğerleri emme basma tulumba gibi kafa sallayıp ‘Yes be annem’in bir başka versiyonunu hayata geçiriyor.

ARIKLININ EN BÜYÜK PROJESİ OLDUĞUNU ANLADIK AMA!.

Neyse bizim denilen %25’lik Havayolu şirketinin nasıl bizim olacağını anlamadık. Yalnız Sn. Arıklı’nın dediği gibi onun en büyük projesi olduğunu anladık. Ama birisi çıksın ve %25 hisse ile bu şirketin nasıl bizim şirketimiz olacağını bana anlatsın. Anlama yeteneğim henüz erozyona uğramadı ve %51’lik şirketlerin tam anlamı ile olmasada birisinin olduğunu biliyorum.

BİRİLERİ ŞOV YAPACAK DİYE HATALAR YAPILMAZ

Bakın bu iş yalnızlar rıhtımında frensiz konuşup sallamak ile olmaz Yeni havayolu şirketi ile ilgili çalışmaları duyunca başbakanın gözleri bile fal taşı gibi açıldı. Bu büyük işler hayret uyandıracak derecede gizli kapalı olarak değil, şeffaf olarak yapılır. Yani, bu işin ‘Yanni’si Nikolisi olmaz herşey masaya konur. Tartışılır ve bizim dediğimiz şirket ile ilgili açıklamalar bir diğerinin bilgisi dahilinde müşterek yapılır Dörtte bir hissesi bizim olacak olan ve adına bizim denilen, ancak bu konuda kendimizi kandırdığımız şirket ile ilgili birileri ‘Şov’ yapacak diye işin başında hata yapılmaz.

LİMANLAR ÖZELLEŞTİRİLİP ELDE EDİLECEK PARA İLE ÖDEME YAPILACAK

Ulaştırma Bakanımız Erhan Arıklı havayolu şirketinden sonra Limanlar özelleştirilecek diyor. Allah Allah, bayram değil seyran değil baldız bizi niye öpüyor diye düşünmeyin. Çünkü Maliyenin kasasında para kalmadı. Hayat Pahalılığı artışını biliyorsunuz hükümet kesintili ödeyecekti. Ancak CTP mahkemeye başvurunca oturdular elde ne var ne yok baktılar. Bir hesapta Belediye katkı paralarının durduğunu görünce, kesin kaybedecekleri mahkemeye gitmektense bunu kullanalım katkı paralarını sonra öderiz dediler. Bu defada birçok belediye sıkıntı yaşadı ve bazıları maaş ödemekte zorlandı.Şimdi Ercan gibi limanlarda özelleştirilerek elde edilecek para ile ya ödenmeyen belediye katkı paraları yada maaşlar ödenecek

KAZADAKİ PARA EKSİK VE ÖZELLEŞTİRME İLE TAMAMLANACAK

Mevcut belediyelere ödenecek katkı paraları maaşlara harcanınca şimdi katkı paralarını yerine koymak gerekir. Şimdi belediyeler yapılacak yeni yasa çerçevesinde memnun edililip büyük harflerle konuşmasınlar, eylemlere kalkışmasınlar diye olmayan para belediyelere verilecek. Ama örneğin 5 milyon verilecekse kasada 3 milyon var. Öyle veya böyle bu para Limanlar özelleştirilerek para tamamlanmaya çalışılacak. Olmazsa ay sonu ödenecek maaşlara mecburen el atılacak. O zaman ‘Yandım anam’ Türküsünü ya söyleyecek yada söyletecek.

AĞUSTOS BELKİ AMA EYLÜL VE EKİM SIKINTILI

Kısacası maaş ödemeleri bu bir iki ayda zora girecek. Bizim Minik Kuşlar Ağustos sonunda maaşlar ödenemeyebilir. Hadde o kadar kötü niyetli olmayayım ve daha iyi niyetli olayım. Ağustos ayını atlattık, Eylül veya Ekim aylarında maaş ödeyecek para yok. Maliye Bakanının geçen günlerde yaptığı toplantıya bir göz atın. Bir bakan sendika veya belediyeler ile bir toplantıya girerken yanında müsteşar veya müdürlerini de götürür. Soru sorulduğunda bürokratları kulağına bilgi fısıldar.Ve ona göre açıklama yapar. Alişan Şan o toplantıda yalnızlar filminin başrol oyuncusuydu.

BİRİLERİ ÖYLE İSTEDİ BİZDE YAPTIK DEMEYİN ARKADAŞLAR

Emir demiri keser noktasında TİPİC aşkımız tavan yaptı. Aşkımızı o kadar şiddetli yaşadık ki aşkımızın meyvesi siyah dumanlar gökyüzünü sardı. Tamam Teknecik belki bacasına filtre takmadığımız için bize kızgın ve siyah duman ile bizleri zehirleyerek kanser yaparak bunun acısını çıkartmaya çalışıyor. Ama en azından bu işi ihale ile ya ört bas edin yada be arkadaşlar ‘Murtaza abimiz’ öyle istedi bizde böyle yapmak durumunda kaldık deyin.

GÜVEN UÇAĞI AŞAĞI DOĞRU PİKE YAPMAYA BAŞLADI

Başbakan Üstel’in gerek yaptıkları gerekse Sucuoğlu gibi sol gösterip sağ vurması toplumun gözündeki imajını yerle bir ediyor. Gerek belediyeler konusunda gerekse diğer birçok konuda bugün söylediklerini ertesi gün biraz zoru görünce ters yüz etmesi ozon delindi tamam da güvende yerlerde sürünüyor diyenleri haklı çıkarttı. Kibir ağır bir taş gibidir. Onunla ne yüzülür nede yürünür. Başbakanlık koltuğu kaya gibi ağır gelince birde aman deniz ötesini gücendirmeyim ileride koltuk için lazım olacak diye beyni kemirince güven uçağı aşağı doğru pike yapmaya başladı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DÜŞÜNCESİ ÖNE ÇIKIYOR

Ünal Üstel’in Ukrayna’daki savaşı bahane ederek, ABD ve birçok AB ülkesinde kriz yaşandı. Onların yanısıra ülkemizde de kriz çok hissedildi. Krizin daha az hissedilmesi için çalışmalar yapıyoruz derken üst katmanın yerine halktan birlik beraberlik ve fedakarlık beklediğini ifade etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Yanlışlıklar ve sonu gelmez hatalar UBP tabanında da tepkilere neden olurken olağanüstü genel kurul tartışmalarının da başlanmasına neden oldu.

BAZI İSİMLER YARAYI KAŞIYOR

Son günlerde yapılan anketler Hükümete ve Başbakana yönelik güvenin azaldığını gösterirken, partinin önde gelen bazı isimlerinin yemekli toplantılarda konuyu masaya yatırdıkları öne sürülüyor. Parti içi istişareler en üst noktada devam ederken, Üstel karşıtı bazı isimlerin yarayı kaşıyarak kanatmaya çalıştığı ileri sürülüyror.

İHALESİZ ALIMLAR PARTİ İÇİNDE DE TEPKİ TOPLUYOR

UBP’de hem parti içi meseleler, hem hükümetin durumu, hem de yerel seçimlerle ilgili tartışmalar alevlenmiş durumda. UBP’de hem parti içi meseleler, hükümetin durumu ve yerel seçimlerle ilgili tartışmalar alevlenirken, UBP içindeki bazı çevreler ihalesiz yakıt alımının yanısıra, Toprak Ürünleri Kurumu’na verilen ihalesiz alım yetkisinden rahatsızlık duyduğunu dile getiriyor.

PARTİ İÇİNDE CADI KAZANI HAFİFTEN KAYNAMAYA BAŞLADI

Kısacası halkın yanısıra parti içinde de cadı kazanı kaynamaya başladı. Genel Kurul tamtamları çalmaya başlarken, tamtamları çalmaya başlayan eski toprakların el altından yürüttükleri çalışmalar gelmekte olan fırtınanın öncül rüzgarları olduğunu gösteriyor. Bekleyelim görelim derim

Fıkra

O da yiyemez!.

Lüks bir lokantada müşterilerden biri

önüne konan yemeği görünce bağırmaya başladı:

- Ben bu baklayı yiyemem.

Çabuk bana şef garsonu çağırın!

Yan masada oturan adam dudak bükerek cevap verdi:

-Fayda etmez efendim, o da yiyemez!..