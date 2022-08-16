Taner Ulutaş yazdı

TÜRKİYE DENİZİN 7 KAT ALTINDA AMA YERYÜZÜ FELAKET

Yontma taş devri, cilalı taş devri, ılımlı islam devri derken, takunya ve tesbih devri başladımı diye merak ediyorum. Hilary Clinton’un Obama hükümetinde, ABD Dışişleri bakanıyken, Radikal İslamdan çok çekiyoruz. Bu nedenle Türkiye’ye ve KKTC’ye Ilımlı islam için yardım ediyoruz demesinden sonra başımıza bir mezar taşının değmediği kaldı. Açıklamadan sonra Haspolat Meslek Lisesi sömestir ortasında İmam Hatip’e dönüştürüldü. Daha sonra okuldan çok cami yapımına, Hala Sultan İlahiyat Fakültesine, eğitim bakanlığının içinde cirit atmalara ve kuran kurslarına tanık olduk.

KARDEŞİM ESAD, DÜŞMAN ESED OLDU

Neyse konumuz kültürümüze dahil olan ‘Hayırlı Cumalar’ ile başlayan dini söylemler değil. Konumuz ekonomi. Erdoğan’ın eşbaşkanı olduğu BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ile başlayan süreçte, ekonomi o günden sonra geri gitmeye başladı. Esad aile dostu kardeşimizken, birden Esed oldu. Ve kankalık düşmanlığa evrildi. İran ile limoni, Yunanistan ile şeytani, Irak ile mucizevi yaşam günleri başladı. Şirketler yabancı sermayeye satıldı. Gelen paralar bitene kadar Türkiye’de bahar havası yaşandı. Sonra tahıl ambarı Konya ovası bomboş kaldı. Buğdayı ve Ayçiçek tarlalarını kurttuğumuz için buğday ile yağı Ukrayna’dan aldık.Savaş nedeniyle yollar kapanıp, Karadeniz geçit vermeyince pahalılıktan tencereler yandım anam diyerek boş kaldı.

ÜRETİMDEN KOPTU TÜKETİCİ ÜLKESİ OLDU

Şeker pancarı Fabrikaları satıldığı için şeker pancarı ekilmedi. Şeker ithal edilmeye başlandı. Soğanı Savaştaki Suriye’den aldık. Patatesi Bulgaristan’dan. Niçin patates KKTC’den alınmadı diye sormayın. O uzun ve ince iş. GSM yabancılara teslim. Tank palet fabrikası Katar’a satıldı deniyor. Üretim durunca dışa bağımlı olduğunuz için ekonominiz de çöker. Sürekli borçlanırsınız. Döviz cinsinden ödeme yaptığınız için artan döviz karşısında faizi bile zor karşılarsınız. Karşılığı olmayan para bastığınız için paranız devalüe olur.

YEDİKLERİ EKMEĞE NANKÖRLÜK EDİYORLAR

Neyse ekonomi dersi verme gibi bir aymazlık yapmak istemem. Ve esas değinmek istediğim konuya gelmek isterim. BOP ile başlayan serüven Türkiye’nin başına bela oldu. Milyonlarca Suriyeli yerinden yurdundan göç etmek durumunda kaldı. 5 milyon Suriyeli’nin Türkiye’de yaşadığı söyleniyor. Bazıları oy için Türkiye vatandaşı yapıldı. Para yardımları yapıldı. Bazı Suriyeli’ler yedikleri ekmeğe nankörlük edip Taksim’de Türk Bayrağını yaktı. Bazıları bayrağın üzerine s....rak bunu sosyal medyada dağıttı.

ÖSO KURULDU AMA!..

Türkiye, Suriye içerisindeki konumunu güçlendirmek için Özgür Suriye Ordusunu kurdu. ÖSO Suriye İç Savaşı sırasında rejimi yıkmak isteyen, Eskiden El Kaide'ye bağlı Radikal din örgütü El Nusra ve İdlib'deki en güçlü askeri grup cihatçı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ),ile firar eden askerler tarafından, Riyad el-Esad liderliğinde kuruldu. ÖSO ‘ya Türkiye’nin yanısıra İsrail ve ABD tarafından silah ve mühimat tedarik edilerek desteklendi. Bu durum sanırım Türkiye ekonomisine hatırı sayılır yük getirdi.

BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ

Saadete gelirsem, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun muhalif Suriyeliler ile rejim arasında olası bir barışı desteklediklerini söylemesinin ardından kızılca kıyamet koptu. Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye karşıtı eylemler düzenlendi. Türk bayrağı yakıldı. Bazı gruplarında Türkiye aleyhine slogan attıkları görüldü. Azez ve birçok kentte “Kardeşlik sınır tanımaz” yazılı levhaların üzeri boyandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri araçlar hedef alındı. Türkiye karşıtı eylemler bazı bölgelerde devam ediyor.

TÜRKİYE NEDEN BU İŞLERE KALKIŞIYOR?

Ayni şeyler Irak’ta da yaşanmaya başladı. Bazı bölgelerde Türkiye aleyhine gösteriler düzenlendi. Gelin biraz gerilere gidip bizlere göre hataları irdeleyelim. Tarih 25 Kasım 2002. Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’na yönelik suikaste karıştıkları iddiasıyla 6 Türk tutuklandı. Daha sonra bunlar Türkiye’ye iade edildi.

Geçtim, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’i tekrar Azerbaycan’ın başına getirmek için Omon Birlikleri ile Haydar Aliyev’e suikast girişiminde bulunuldu. Türk vatandaşı Hasan Toku tutuklandı ve Türkiye’de yargılandı. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Parti başkanlarını bile seçmek nasip olmayan. Muhtarı bile kendi insiyatifimizle seçemediğimiz KKTC’ye de değinmek istiyorum. Büyük Türkiye’nin böyle abuk subuk işlere neden tevessül ettiğini ise anlamıyorum.

BÜTÇE TEMMUZ’DA 64 MİLYAR AÇIK VERDİ

Yanlışlıklar nedeniyle ekonomi geriye gidiyor. Pahalılık dayanılmaz hal alıyor.Türkiye bütçesi Temmuz ayında 64 milyar lira açık verdi. Borç faizi bile ödenemez durumda. Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 441,1 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli Brüt dış borç stoku ise 120 milyar dolar. 2022 Şubat-Aralık döneminde, kamu sektörü 22,8 milyar dolar, özel sektör 44,3 milyar dolar olmak üzere, 67,1 milyar dolarlık dış borç ödemesi yapılacak. Bu tutarın 10,2 milyar dolarını faiz ödemeleri oluşturacak. Kısa ve uzun vadeli 381,9 milyar dolarlık dış borç ödemelerinin ise 79 milyar doları faiz ödemelerinden oluşacak.

ABDÜLHAMİT HAN İLE DENİZİN 7 KAT ALTINDAYIZ AMA YERYÜZÜ FELAKET

Borç nedeniyle kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s birkez daha notumuzu düşürdü. Dünyanın en büyük havaalanı olan İstanbul Havaalanı yapıldı. Kanal İstanbul için reklamlar ve filmin fragmanı gösteriliyor. Devasa camiler ve köprüler yapıldı. Ama borç ile yapıldığından borç paçadan akıyor. Moody’s be efendiler borcunuzu alamayabilirsiniz dikkatli olun çağrısı yaparak yahudi bezirganlığı ile Türkiye’nin notu düşürdü. Pakistan, Tacikistan, Nijer, Moğolistan ve Nikaragua ile ayni ligde oynamaya başladık. Kısacası Türkiye tarihinin en kötü ekonomik durumu ile karşı karşıyadır. Abdülhamit han ile 7 kat denizin altında doğal gaz ve petrol arıyoruz. Ama yeryüzünde durum felaket.

NE İDÜĞÜ BELİRSİZ PARALAR ÜLKEDE DOLAŞIYOR AMA SES ÇIKARTILAMIYOR

Türkiye Mevlana’nın gel ne olursan ol gel demesine benzer bir durum sonrasında, kapılarını ne idüğü belirsiz paralara açtı. Muhtaç olduğu için o paralar içte dolaşırken gıkını çıkaran yok. Yarın bu para temizlenip aklanıp paklandıktan sonra ülkeden çıkmaya başlarsa ne olur dersiniz? Ayni durum sanırım bizde de yapılmaya çalışılıyor. Havaalanında cebinde kaynağı belli olmayan paralar ile yakalananlar bunun örneğidir. Türkiye ekonomide yapılan hatalar, üretimden koparak üretici ülke konumundan tüketici ülke konumuna geçmesi nedeniyle zor günlere gebedir. Bize uyguladığı ekonomik zorluklar nedeniyle bizide ayni akıbete sürüklemektedir. Arabın dediği gibi dur bakali ne olacak diyelim.

Fıkra

İmzandan anladım

Adamın birisi kendisi hakkında

kötü sözler söyleyen birine

haddini bildirmek için evine gider.

Fakat adamı evde bulamaz.

Öfkesinden kapıya büyük harflerle

"EŞEK" diye yazıp döner.

Bir kaç gün sonra o adamdan şöyle bir yazı alır:

- Bize gelmişsin. Kapıya attığın imzadan anladım