Taner Ulutaş yazdı... 3 ‘K’ isimli çıkmaz sokağın sonu felakettir

3 ‘K’ isimli çıkmaz sokağın sonu felakettir

KKTC’nin birçok sahil bölgesinde, hafta sonlarında duran karavanların görüntüleri zaman zaman, sosyal medyada paylaşılır. Karavanların fotoğrafları ile görüntüleri yayınladıktan sonra bazı vatandaşlar, kendi görüşlerine binaen karavancılığı överken, bazıları çevre ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak eleştirilerde bulunur.

Karavan yaşamı, insanların doğa ile iç içe yaşamını simgeler. Birileri yahu çevreyi tuvalet ve atık sular ile kirletiyor eleştirisinin arkasına sığınıyor. Bence bu görüş yanlış. Çünkü her karavanın kendine özel tuvaleti var. Tuvaletin suyu da özel kimyasal bir sıvı ile karıştırılarak, atıkları su haline dönüştürür. Bu su müsait bir tuvalete boşaltılarak çevreye zarar vermesi önlenir.

Sadede gelirsem, yıllardır bir karavan yasası çıkartılmadı. Devlet ve Özellikle deniz sahiline sahip bazı Belediyeler, Yeniboğaziçi, Büyükkonuk ve Yenierenköy belediyelerini örnek alıp bölgelerinde belli alanlar oluşturup, denetim altında, insanların doğa ile baş başa tatil yapmalarını sağlamalıdır kanaatindeyim. Devlet de karavancılığı yasa ile denetlemeli ve çevreyi korumalıdır. Ancak Yasa çıkarma yeteneğinden yoksun hükümetlerimiz, insanların illa velâkin otele gidip geceliği 300-400 TL ödeyerek tatil yapmalarını istiyor. Parası olana eyvallah tamam da, ama olmayan ne yapsın diye sorsanız, el cevap sukut altındır olur.

Neyse, bir Mağusa, Yeniboğaziçi, Mağusa imar yasasını bile geçirme yeteneğinden yoksun hükümetlerimizden bunu beklemek, sanırım abesle iştigal olur. Emirnamelerin, Girne ve İskele Bölgesini ne hale getirdiği ve betonlaştırdığı çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı.

KKTC’nin iki lokomotif sektörlerinden bir tanesi konumunda olan İnşaat Sektörünün eline piron (Çatal) dut edilerek buyurun mutluluk çorbası için dediler. Ve piron ile çorba içmeye davet ettikleri müteahhitleri çıkmaz sokağa bırakarak ne haliniz varsa görünü bastırdılar. Sonuç, marka megapse olduğu için çıkmaz sokaktaki iflas durağında otobüs beklemek noktasına taşındı. Annan Planı ile doruğa çıkan ve birinci sıraya oturduktan sonra lokomotif sektör durumuna gelen inşaat sektörü, yanlış uygulamaların kurbanı olma durumuna geldi.

Annan Planında yaşanan patlama, önüne gelenin özellikle, birçok yabancı uyruklu şahsın müteahhitliğe soyunması, verilen paralar sonrasında tapu verme aşamasında binaların yapımlarının durdurulması, hatta birçok kişinin evin parasını tamamıyla ödemesine karşın, tapu alamaması, güven ortamın yok olmasına neden oldu. Avukat yamakları, berber, inşaat işçileri bile müteahhit olurken, hızlı yapılaşma, inşaatlarda ve sonrasındaki satışlarda denetim zafiyeti oluşturdu.

Hızlı yükseliş döneminde yapımına başlanan birçok apartman ve villa, çöküşü hızlandıran Loizidu davasından sonra yaşanan Orams ve Arestis davaları ile elde kaldı. Sektörün çökmesinden sonra, binalar birer karkas yapı olarak kalırken, özellikle, Kuzey sahil şeridi boyunca varlıklarını süren karkas yapılar, Milli Servetin de heba olmasına neden oldu..

Uzun lafın kısası, Halen karkas konumunda olan bu yapıların devlet desteği ile uzun vadeli programlar dahilinde satılmaları halinde, kriz içerisindeki inşaat sektörü kısmen rahatlar kanaatindeyim. Bunun dışında, döviz artışı nedeniyle, yapılan binaların satışlarında sadece yabancıların eline bakma durumuna da çare üretilmeli.

Ancak yaşananlardan ders çıkartmadığımız ortadadır. İmar planının hayata geçirilmemesi sonrasında, Üretim alanlarının hızla betonlaştırılması, özellikle İskele’nin ikinci bir Girne’ye dönüşmeye başlaması ve sahile bile bina yapılmaya çalışılması bizi dönüşü olmayan bir yola sokuyor kanaatindeyim. Net.

KKTC’nin ikinci lokomotif sektörü turizmdir. Galiba alışkanlıklarımızın esiri olmamız nedeniyle turizmin de içine ediyoruz. 3’K’ yani Kadın Ticareti, Kara Para ve Kumar ile onun da ırzına geçiyoruz.

Normal Turizmin, Kumar turizminin, önüne geçmemesi, kara paraların bazı kumarhanelerde aklandığı ve bembeyaz yapıldığı iddiaları ‘NOS’ olmaması haline, pandemi döneminde olduğu gibi turizmi de bir müddet sonra yolcudur Abbas, bağlasan durmaz tabutu içinde hocanın karşısında göreceğiz. Hoca efendi rahmetliyi nasıl bilirdiniz diye sorunca işte o zaman ayılacağız.

Kara para aklama iddialarının yanı sıra, KKTC’yi, yerli halkın da kumarhanelere girişine göz yumulması nedeniyle sosyal bir patlama bekliyor. Eskiden kumarda kaybettiği paralar sonrasında hayatına son verenleri anımsarsanız yine o yönde büyük trajediler yaşayabileceğimizi de düşünebilirsiniz.

Bunun yanı sıra sosyal yaşam için büyük tehlike oluşturan ve gençlere kumar oynama alışkanlığı aşılayan Bet Ofislerin, internette futbol müşterek bahis oynatacak olan yeni sitelere Maliyenin kasasına para girsin düşüncesi ile izin verileceği iddiaları, gideceğimiz köyün minarelerini görmemize neden oluyor.

Hafızam beni yanıltmıyorsa, HP Başkanı, Kudret Özersay, Toparlanıyoruz Hareketi Başkanı olduğu sıralarda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok sayıda bet ofisinin, Rulet ve Poker gibi sadece casinolar içerisinde oynatılan oyunların Bet Ofislerde de oynatılacağından bahsetmişti. Hatta yasaya aykırı olmasına karşın çok sayıda bet ofisinin o zamanlar bu türden oyunları oynatabilmek için bilgisayar yazılımı hazırlatma yada satın alma yoluna gittikleri yönünde bilgiler elde etmiştik.

Salgın başlayınca herkes ununu eleyip eleğini duvara asmıştı. Ancak açılımlar tekrar başladı. Peki, o zaman filizlenip boy atmaya başlayan bu fidancıklardaki son durum denetlemeler yapılarak kontrol edilmeye başlandı mı? Bu tür işlere yönelik ne gibi tedbirler alındı diye sorsak herhalde ayıp olmaz.

Beyler 3 ‘K’ isimli çıkmaz sokağın sonu felakettir. Ya o sokağa girmezsiniz yada girerseniz çıkmak için tedbirler üretirsiniz. Bir bir aha iki on bir değil.

Fıkra

Yakalarsam benimsin

Adamın biri zayıflama merkezine gitmiş.

Bir kapıda ’10 dakikada 1 kilo’ yazısını görmüş

Ve hemen içeri girmiş. Birde bakmış

çok güzel bir kadın boynunda

‘Yakalarsan Seninim’ yazısı var. Adam

Kaçıyor adam kovalıyor. Ama yakalayamıyor ve

Dışarı çıkarak tartılıyor. Ve gerçekten 1 kilo verdiğini

Görüyor. Sonra bir kapı daha görüyor.

’10 dakikada 10 Kilo’ yazıyor. Adam oraya da giriyor.

Karanlık bir oda. İri kıyım hayvan gibi zenci,

boynunda da bir yazı

‘Yakalarsam benimsin’