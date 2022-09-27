Taner Ulutaş Yazdı

EGE’YE BAKARAK AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAYALIM!.

Akdeniz’in ‘Batmayan Uçak Gemisi’ olarak da nitelendirilen Kıbrıs’ta, bizler Saray Önünde ‘Cenevizliler’den kalma ‘Dikili Taş’ altında, tavla oynarken, Uluslararası arenada millet 4-5 hamle ötesinin de düşünüldüğü ‘Satranç’ oynuyor. Biz tavlada bir hamlelik oyunu düşünürken, millet satrançta 5 oyun sonrasındaki hamleyi de düşünüyor.

SİSTEMSİZLİĞİN SİSTEM YAPILDIĞI ÜLKEDEN ÇOCUKLARIMIZ GÖÇ EDİYOR

Biz Afrodit’in, kırmadık ceviz bırakmadığı fettan adasında, gıccaccık ile oğlancığın işe girmesini, sözleşmesinin uzatılmasının hesabını yaparken, siyasetçimiz 15-20 yıldır oturduğu koltuktan nasıl kalkmam ve bir 20 yıl daha otururumun hesabını yapıyor. Biz kapı kulu askeri olup kapı önünde bekleşirken, dişimizden tırnağımızdan artırarak okuttuğumuz en az 2 dil bilen çocuklarımız tasını tarağını toplayıp, ‘Sistemsizliğin’ sistem olarak bizlere yutturulmaya çalışan ülkesinden sıra kadem basıyor.

GİDEN KALİTELİ GENÇLERİN YERİNİ MAFYA BOZUNTULARI DOLDURUYOR

Avrupa'da, Amerikada, mühendislik, fizik, işletme, biyoloji, tıp veya sanat okumuş yüksek lisans sahibi çocuklarımızın buralardan bir beklentisini kalmadı. Bu nedenle Kıbrıs'a dönme gibi bir düşünceleri de olmaz. Askerlik yapmak istemeyen gençler ise Kıbrıs’ı gözden çıkarttığı için gelmeyi hiç düşünmez. Gidenlerin yeri üniversitelere sahte öğrenci kimliği ile para yatıran Afrikalı gençler tarafından veya Mafya bozuntuları tarafından dolduruluyor. Bunlar gelirken çeteciklerini de beraberinde getirip, Afrodit’in fettan adasını ‘Aşk’ adasından ‘Suç ’ adasına dönüştürüyor.

MİK ÇAMAŞIR MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hükümet kurup, bozan ve bunu alışkanlık haline getiren UBP, kendi içindeki iktidar kavgasından başını kaldırmazken, ganimet ve rant düşkünü olan toplumun bir kesimi, birçok kurumu tescilli ihale takipçisi haline getirdi. Bununla da kalınmadı, yaz boz tahtasına dönüştürülen akaryakıt ihalesi ile MİK çamaşır makinesine dönüştürüldü. bu ihale olmadı sil baştan denilerek, Adrese teslim ihaleler düzenlenmeye çalışıldı. Sonrada MİK’e kirlileri temizleme görevi verilmeye çalışıldı.

EĞİTİM MUHAFAZALAŞTIRMAYA ÇANAK TUTULDU

Ye Yememin Cumhuriyetinde, Kıb-Tek gibi bazı kurum ve kuruluşlarımız, Bol kepçe lokantasına dönüştürülerek çukur tabakları doldurma operasyonlarına davetiye çıkartıldı. Türkiye’de ne varsa burda da olacak noktasında, dikkat denilince eller göbekte esas duruşta, kafalarını emme basma tulumba gibi sallayanlar, İlahiyat kolejiyle, kuran kurslarıyla, vakıf, dernek, tarikat yapılanmaları ve son olarak dini sembol takan öğretmen atamalarıyla AKP’nin Türkiye‘de olduğu gibi Kıbrıs‘ın kuzeyinde de eğitimi muhafazalaştırmaya çanak tutma işlemini görmezden geldi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜRBANLI OKULA SOKULMAYA ÇALIŞILDI

KKTC’de zorunlu eğitim yasası var. Buralarda 14 yaşındaki bir çocuk türbanla okula alınmadığı takdirde onu okula yollamayacağını söyleyen veliler türedi. Bu veliye yetkililerin her şeyden evvel “ zorunlu eğitim yasası yaşındaki bir çocuğu okula göndermemesinin mümkün olmadığını ” ısrarı halinde yargı yolu ile cezalandırılacağını yetkililerin o veliye söylemesi gerek.

MİLLET GEÇİM BAZILARI KÜLLİYE DERDİNDE

Millet geçim derdine düşerken, bazıları bir ayağının üstünde külliye yapacağım ısrarını sürdürüyor. Ağaçlar kesiliyor, genç ağaçlardan oluşan korulukta yollar açılıyor. Çocuklara kıymayın efendiler türküsü bir tarafta ağaçlara kıymayın efendiler türküsü bir tarafta çalıp duruyor. Ama sağır kulaklar duymuyor. Kısacası millet geçim bazıları külliye derdinde

T&T KADİR GECESİ Mİ DOĞDU?

Anamızın en sevdiği oğullarından Emrullah Turanlı’nın, Ercan Havalimanı'nın işletmesine sahip T&T’si, istediği yüksek kira bedeli nedeniyle, havalimanı içerisinde bulunması zorunlu olan sağlık çalışanı ve ambulansın oralarda konuşlandırılamııyor. Ama hükümetimiz bir zamanlar büyük bir çeki tutarak poz verdiği Emrullah Turanlı’nın T&T’sinin vergi ertelemesini %20’lerden %40’lara çıkartıyor. Ört ki ölem.

EGE’DE BÜYÜK SIKINTI VAR

Bizler rant kapılarını açmak için Mağusa-Yeniboğaziçi –İskele emirnamesini geri çekmeye çalışırken. Belediyeleri 18 mi yoksa 28’ mi olsun tartışmasını mahkemeler taşırken, Doğu Akdeniz ile Ege’de yaşananları görmezden geliyoruz. Yunanistan ABD desteği ile bırakın silahlandırmayı, Lozan ve Paris anlaşmasına göre askeri bir geminin bile gelmesinin yasak olduğu adaları bile silahlandırıyor.

ÖFKE VE KIZGINLIĞI SONRAYA BIRAKALIM

Türkiye’ye iç işlerimize bu denli karıştığı için öfke duyabiliriz. Kızgınlığımız hat safhada olabilir. Ama gün, öfke ve kızgınlık duyacağımız gün değil. Üzerinde yaşam olmayan adaların ne önemi var. Avuç içi kadar adacıkları boş verin diyenler olabilir. Ama kazın ayağı öyle değil. ABD, Rusya’yı ve Türkiye’yi çevreleme uğraşı içindedir. Türkiye yarın isteklerine cevap vermemesi halinde gerekli müeyyideleri uygulamak için çevrelemeyi düşünürken ağzının içindeki Midilli ve Sisam adalarını özellikle silahlandırıyor. Yunanın, Adalar denizinde caydırıcı bir güç durumuna gelmesi ve Türkiye’nin güvenliğini erozyona uğratmak çalışıyor.

ABD BOŞUNA MI YAPIYOR?

Türkiye’nin F.35 projesinden dışlanması, F 16 konusunda ayak sürmesi, Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırması. PKK-YPG vE PYD’ye lojistik destek ile eğitim vermesi. CATSA maddelerini uygulanması, Türkiye’nin bir kara harekatının önünü keserek, Rus’u çevrelemek için Dedeağaç’a yığınak yapması niçindir dersiniz?.

TÜM HAZIRLIKLAR EGE’Yİ YUNAN GÖLÜ YAPMAK İÇİN

Yunanistan tüm hazırlıklarını, Ege’de karasularını 6 hatta 12 mile çıkartırsa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu savaş sebebidir kararına atfen bir operasyon yapmasın diye bu silahlanmayı yapıyor. Türkiye’nin adalara operasyon yapacağı endişesi ile ABD’nin desteği ile Ege’yi yunan gölü yaparak gerekirse Rus’a kapatmak için tüm hazırlıkları yapıyor..

KARA SULARINI 6 MİLE ÇIKARTMA HAZIRLIĞIMI?

Türkiye, bu Yunandan mı korkacak diye düşünenler yanlış düşünüyor. Çünkü Yunanistan, Türkiye’yi akresif yapmak ve destekçisi Fransa ve ABD’yi daha çok yanına çekmek için bunları yapıyor. Yoksa Türkiye’yi işgal işgal etmesi zaten beklenemez. Yunanistan’ın asıl istediği Egede adacıklar var. Kurtarma arama bölgeleri var. Kara sularının 6 mil üzerine çıkartılması var. Gayri askeri statüde adalar var. Hava sahasının 10 mil olarak uygulanması var. FIR hattı var. Boğazın giriş hattından itibaren Rusyanın çevrelenmesi için kapatılması var. Yunanistan Fransa ile anlaşması var. ABD’nin desteği var. Saddam zamanında Irak ile İran’ı 10 yıl süren savaşa sürüklemedimi? Ukrayna’yı kışkırtarak Rusya ile savaşa sokmadı mı? Bu ülkelerin ekonomilerini yerle bir etmedi mi?

NATO ÜLKESİ ULUSLARARASI ANLAŞMAYI NASIL ES GEÇER

ABD, Ukrayna – Rusya savaşı nedeni ile uzun sürecek bu savaşta, Türkiye’yi biraz daha baskı altına alarak istenileni yapma noktasına taşıma düşüncesinde. NATO üyesi bir ülke, bir başka NATO ülkesine silah vererek, ABD zırhlılarını Ada’lara taşıtarak bir başka NATO ülkesini kışkırtırken AB - ABD Uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistanı nasıl destekler aklım almıyor.

YARIN DOĞU AKDENİZE DE ÇOMAK SOKMAYACAĞINI NE MALUM?

Geçtim, biz buralarda tavla oynarken, Dünya üzerinde satranç oynayan ABD’nin, Doğu Akdeniz’deki petrol için buraları karıştırmayacağını kim öne sürebilir. ABD Exxon Mobil, Fransa’da Total şirketlerinin petrol arama çalışmalarına destek için yarın buralara gemilerini göndermeyeceğini kim söyleyebilir

AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAYALIM

Ege’de savaş tamtamları çalıyor. ABD yarayı kaşıyor. Rus’u gurvada (Viraj) kıstırmışken, daha daha da zayıflatmak için gereken önlemleri alırken, buraları rahat bırakacağını düşünürmüsünüz? Bu nedenle aklımızı başımıza toplayalım. Yarın Rumlar ile bizi bir birimize düşürüp ensemizden keyif yapmasın. Türkiye ile sorun

Fıkra

Hiç kimse bağırmamıştır öğretmenim

Dil bilgisi dersinde öğretmen öğrencilere sordu:

-"Bağırmadım, bağırmadın, bağırmadı"

deyince ne anlarsınız? diye sordu.

Kimseden çıt çıkmıyordu.

Öğretmen bütün öğrencilerin

birden parmak kaldırmasını beklediği için,

hayal kırıklığına uğradı.

Neden sonra ön sıralardan

Temel ayağa kalkarak söz hakkı istedi.

Öğretmen söz verince de cevapladı:

-Önemli bir durum yok efendim.

Hiç kimse bağırmamıştır.