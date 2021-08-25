Taner Ulutaş yazdı... Bir parmağımızı ısırınca, 20’sinin sızısını çekeceğiz

Bir parmağımızı ısırınca, 20’sinin sızını çekeceğiz.

Batmayan Uçak Gemisi olarak nitelendirdiğimiz Kıbrıs’ın bir yarısında oluşturduğumuz ve adına KKTC dediğimiz coğrafyada, dünya 4-5 hamle sonrasının bile hesaplandığı satranç oynarken, bizler, attığımız zarın getirdiği sayıyı oynamayı tercih ediyoruz.

Kısacası UBP Kurultayı, hükümet bozuluyor, erken seçim, pandemi, zamlar ve YDP ile Arıklı’ya yönelik salvo atışlarının kısır döngüsü içerisinde debelenip duruyoruz. Bölgemizde bizi de yakınan ilgilendiren, hatta geleceğimiz ile ilgili kararların alınabileceği gelişmelere yönelik ilgimiz sanırım pek yoktur. .

ABD, Rusya’nın 20 yıl önce Taliban karşısında uğradığı yenilgi sonrasında, Çin’i kuşatmak ve yakın markaja alıp, özellikle ‘İpek yolunu’ önlemek için 20 yıllık Afganistan misafirliğinden vazgeçti. Bence ABD, Afganistan’dan güç kaybettiği için değil, yeni planları olduğu için çıktı.

Türkiyeli bir dostum, bazı askeri kaynaklardan elde ettiği bilgileri bana aktarırken, Taliban’ı, Pakistan istihbaratının kurduğunu söylemişti. Hadde be gardaş, büyük atma, küçük atta civcivlerde yesin demiş ve gülüşmüştük. Ancak geldiğimiz noktada, ABD’nin Afgan ordusuna verdiği, 208 uçak, 4,700 Humvee dahil 75.000 araç ile Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağının büyük bölümü Taliban’ın eline geçti. Taliban’ın bu milyarlarca dolar değerindeki silahları Pakistan’a taşıması, sanırım bu iddiayı doğrular niteliktedir.

ABD, Afganistan’da, Rusya’ya karşı savaşmak için CIA vasıtasıyla ‘El Kaide’yi kurmuştu. El Kaide, Afganistan’da Taliban ile savaşarak Rusya’nın Afganistan’dan çıkartılmasına yardımcı oldu. Sonrasında ise El Kaide ile işi bittiği için, NATO’nun desteği ile 11 Eylül saldırısından sorumlu tuttuğu El Kaide militanlarına ev sahipliği yaptığı gerekçesi ile Taliban’ı, büyük şehirlerden kovdu.

ABD, planlarına uygun olarak kurduğu El Kaide’yi, gizliden gizliye cilalayarak piyasaya sürmüştü. El Kaide’nin kurulmasından sonra Avrupa’nın birçok şehrinde terör olayları baş göstertti. Paris kan gölüne dönerken, Belçika Hava Alanında terör olayına sahne oldu. Almanya’nın yanısıra İngiltere o güne kadar, yaşamadığı bombalama olaylarına sahne oldu. Türkiye’de de defalarca terör olayları yaşandı.

ABD, İngiliz’in radikal İslam’ın içindeki gücünü bildiği için perde arkasında, İngiliz ile de savaştı. İngilizlerin en önemli bankalarından birisi konumunda olan HSBC bombalandı. Bombalama olayının imza kısmında, ABD güdümündeki, El Kaide çıktı. El Kaide ile işi bitince, İkiz Kuleler saldırısını onlara fatura ederek onları da defterden sildi.

Sonrasında ‘Arap Baharı’ rüzgârı başladı. Birçok ülkenin liderleri devrildi. Rüzgâr Müslüman ülkelerin topraklarında, fırtınaya dönüştü. Mısır, Libya, Yemen, Somali, Suriye ve Irak fırtınadan nasibini aldı.

Arap Baharı, Irak’ta Saddam’ı, Mısır’da Mübarek’i, Libya’da Kaddafi’yi koltuğundan ederken, Suriye’de Esat’ın köşeye sıkıştırdı. Arap Baharı birçok ülke liderini koltuğundan ederken, Türkiye’de Erdoğan ile AKP’yi koltuğa taşıdı.

20 yıl öncede Rusya ile Afganistan konuşuluyordu. Şimdi yine Afganistan konuşuluyor. Çünkü Afganistan, İpek Yolu için olmazsa olmazdır. Eskiden ABD-Rus dengesi vardı. Şimdi büyüyen Çin, Rusya’nın yerini aldı. Ve günümüzde ABD – Çin dengesi konuşulmaya başlandı. Dünyaca ünlü TİME Çin’in aylar öncesinde tehlikeyi fark ettiği için vatandaşlarını Afganistan’dan çıkarmaya başladığını yazdı. Çin vatandaşlarını taşıyan otobüslerin, Pakistan’da taşlı saldırıya uğraması sanırım ABD-Çin savaşının büyümeye başladığını gösteriyor. Bu savaşta, Çin saflarında bulunan Taliban’ı yanına çekmek için CIA üst düzey yetkilileri Taliban ile görüşerek anlaşma yolları arıyor.

İki süper gücün, İpek yolu nedeni ile Ortadoğu’da da karşı karşıya gelmesi, sanırım buraların yeniden karışmasına neden olacak. ABD’nin isteği üzerine Türkiye’nin Afganistan’a asker göndermesi, AKP’nin oy kaybı nedeni ile iktidarı kaybetme riski ile karşı karşıya kalarak çizilen plana uygun hareket edecek olması, kaybetme riski nedeniyle Afganlıları Türkiye’ye getirdiği iddiası, buralarda da bir takım politik-siyasal değişikliğe gidileceğini gösteriyor. Dün, Taliban’a terörist diyen Erdoğan’ın, bugün onlara, Müslüman kardeşlerimiz demesi, sanırım değişime uğramaya başlayan politikanın da bir göstergesidir.

Sedat Peker, FETÖ ile yeniden müzakere masasına oturulacak iddiasında bulundu. Tıss çıkmadı. Erdoğan’ın kendi tabanından bile tepki alan, Taliban mesajları bahse konu değişimin belirtileri olsa gerek. FETÖ ile görüşmeyi kabul ettiği iddia edilen Erdoğan’ın, seçimi kaybedeceğini anlaması sonrasında, Kıbrıs ile ilgili bir takım tavizler verip, ABD’nin onaylayacağı planı hayata geçirtmeyeceğini kim garanti edebilir ki?

Sonuç itibarı ile bizler kurultayda kim kazanacak? Sabah kalkarken ayrı devlet kuracağız. Gece yatarken bugün ‘Şükran’ çektik mi? Hükümet bozulursa nasıl bir hükümet kurulacak. Ekmeğe, gaz tüpüne zam ile günü geçirirken, 50 Mil ötemizdeki Ortadoğu ve Akdeniz’in göbeğindeki zenginliğin yanısıra, İpek Yolunun çok şeyi değiştirebileceğini göremiyoruz.

İleriyi görememe yeteneksizliğimiz nedeniyle, gelen fırtına, yarın ne çatı nede kiremit bırakırsa, bir parmağımızı ısırıp, 20’sinin sızını çekeceğiz.

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İkinci kez çay içmeyiz!..

Bir İngiliz, bir Amerikalı ve bir Türk bir kahvede oturup çay içiyorlarmış. Amerika’lı çay içip bitirince, bardağı havaya atmış ve tabancayı çekip, bardağı havada vurmuş. Vurduktan sonra barda oturanlara dönüp baktıktan sonra bizde bardaklar o kadar ucuz ki, iki kere ayni bardaktan çay içmeyiz demiş.

Bukez İngiliz çayı bitirdikten sonra bardağı havaya attıktan ve vurduktan sonra bardakilere dönüp, bizde o kadar çok cam yapacak kumsal varki, bizde ayni bardaktan oturup ikinci kez çay içmeyiz demiş.

Bunun üzerine Amerikalı ve İngiliz ile çay içen Türk, çayı içtikten sonra bardağı havaya atar ve dönüp Amerikalı ile İngiliz’i vurur. Barda oturanlara döndükten sonra bizim Türkiye’de o kadar çok Amerikalı ve İngiliz varki, biz ikinci defa ayni Amerikalı ve İngiliz ile kahvehanede oturup çay içmeyiz demiş.