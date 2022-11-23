Taner Ulutaş Yazdı: Bu deprem çatıyı uçurur erken seçimi gel der !...

Bu deprem çatıyı uçurur erken seçimi gel der !...

Akdeniz ve Ege’de sık sık Deprem meydana geliyor. KKTC’deki siyasi arenada kıskanmış olacak ki, orda da yıkım gücü yüksek depremlere şahit oluyoruz. Bu depremler, UBP ile hükümetin duvarlarında çatlaklar oluşturdu. Seçim sonrasında, muhtemelen UBP’nin ve hükümetin duvarları ile yetinmez ‘Çatısını’da uçurur

ÜLKE İDARESİ SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA

Hükümetin dingili kırıldı. Aksona gardası koptum kopuyorum. Sparkları yağlandığı için makine no pata pat sir diyor. Ülke, saldım çayıra ‘Mevlam kayıra’ modunda idare edildiği için, buz gibi gol yemelerine karşın, mızıkcılık yaparak gole off-side diyor. Her kaybettikleri maç sonrasında ‘‘Şampiyon’ olmuş gibi siyasi arenada tur atıyor. Altı pastan bile, topu dışarı attıktan sonra ‘Gol’ diyerek tribünlere koşarak, bir iki üç diyerek tribünlerden tezahürat bekliyor

BAKANLIKLARINI İLGİLENDİRMEYEN KONULARDA AHKAM KESİYORLAR

Zam üstüne zam yapmaktan başka bir iş yapmayan koalisyon hükümeti, her konuda halkı şaşırtmaya devam ediyor. Örneğin Ulaştırma Bakanı kendi bakanlığını ilgilendirmeyen konularda ikide bir çıkıp ahkam kesiyor. Elektriği ucuzlatacağız derken akaryakıt geldi. Boşaltılacak fetvasını veriyor. Ceryan tepmesine karşın susmuyor

İÇERDE DUT YEMİŞ BÜLBÜL ENERJİ ZİRVESİNDE ŞAKIYAN KANARYA

Adı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olan bakanlığın bakanı, Olgun Amcaoğlu, Vicdanım rahatsız diyerek, Bakanlığının altından enerjide tek kalem Kıb-Tek’i altından çekip alırken dut yemiş bülbül. Ama ‘Maşallah’ Antalya’da düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesinde şakıyan ‘Kanarya’. ‘Mavi Vatan Projesine ’ sahip çıkacağız. Münhasır bölgemize ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve hukukunada sahip çıkarak Doğu Akdeniz’de adaletsizliğe izin vermeyeceğiz diyor. Da. Adama yahu sen kendi bakanlığının haklarına bile sahip çıkamazken, Doğu Akdeniz’deki adalete nasıl sahip çıkacaksın diye sormazlarmı? Hadi canım sende.

ÇAMUR MAKİNESİ GİBİ ÇAMUR ATIYORLAR

Hükümet, fondaki artışın yanlışlığını dile getireceklerine, suda fon artırımını basamak olarak kullanan ve ceplerine birkaç kuruş daha az girecek diye çamur makinesi gibi çamur atan 3-4 Tüccarın dernekleri adına yaptıkları açıklamaya suskun kalmayı marifet sayıyor. Her ay analizleri yapılan, 560 çalışanı, 3 bin 200 de dağıtım elemanı, olan yerli suda atılan çamur sonrasında işsiz kalma riski yaşayacak insanların ekmeklerine kan doğranmasına sessiz kalıyor.

HÜKÜMET BAŞINI KUMA GÖMMÜŞ DEVE KUŞU GİBİ

Türkiye’den getirdikleri sulların birçok defa gümrükten geri döndürüldüğüne bakmayan tüccar efendilerin, kola ve meşrubatların uzun zamandır ülkemizde üretildiğini görmezden gelerek, onu bile karalayarak zan altında bırakılmasına başını kuma gömen deve kuşu gibi görmezden geliyor. Yarın, birileri çıkıp bazı marketlerde, daha önce tarihleri bitmesine karşın, tarihleri değiştirilmiş etiketleri ileri sürerek, tüccarların yerli su ile ilgili yalanlarına benzer yalana başvurursa ve be efendiler sizde günü geçmiş malları getirip burada tarihlerini değiştiriyorsunuz derse o zaman ne olacak?

OKULLAR DÖKÜLÜYOR KOKUYOR HİJYENDEN YOKSUN

Bu hükümet, dökülen eğitime, kokan ve hijyenden yoksun okullara bakmıyor. Okulların Salgın hastalıklara davetiye çıkartıldığını görmüyor. Bir ayak üstünde sanki hademelerle anlaşma sağlarsa mağlubiyete imza atacakmış düşüncesindeki bakanına, be ama nedir yaptığın demiyor. Diyemiyor. Bestesi küfür, güftesi santurlu küfür Acem Aşiyan makamındaki eseri duymazdan geliyor. Peki yarın sandıkta bu halk zam ve yandaşlara istihdam yapma yeteneğinden başka yetenek sergilemediniz diye hesap sorarsa ne olacak?

ATAR DAMAR TIKANDI

Hükümetin de UBP’nin de atar damarı tıkandı. Mavro yerimo damar sten ile de açılmayacak ve bay pas ameliaytı isteyecek gibi. Çatalköy Örgüt Başkanı Hüseyin Höyük, Lapta Örgüt başkanı Talat Çiftçi, Güvercinlik örgüt başkanı Nurullah Arslantaş ve Akdoğan Kadın Kolları Başkanı Eylem Dolmacı’nın görevlerine son verildi. Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim gibi Lapta’nın ağır topları için disiplin işlemleri başlatıldı. Mağusa’dan Cem Dana istifa etti. Yani Lapta Bölgesinin sağ tarafı felç. Mağusa ise oylar bölüneceğinden kısmi felç gibi.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ HAZIR

Büyükkonuk’ta tek tabanca olan Sennaroğlu’nu geçtim. Lapta bölgesinde de tek tabanca olan Fuat Namsoy’un gücü de önemsenmedi. Voltran’ın baş ve vücudunu oluşturan Namsoy’un Alptuğ ve Erbildim, Voltran’ın kol ve ayaklarını oluşturursa bölgede UBP’nin artık esamasinin okunmayacağı çok bilinmeyenli denklem değil. Peki Namsoy-Alptuğ-Erbildim bermuda Şeytan Üçgeninde oluşacak ‘Tsunami’ yıkım gücünde olursa ne olacak dersiniz?

GÜÇTEN ZEHİRLENENİN PANZEHİRİ YOKTUR

Güç insanı zehirledimi panzehiri de yoktur. Adamı iflah etmez. Güçten zehirlenen UBP’de zehirin yarattığı kasılmaları yaşıyor. Bu kasılmaların örneklerini Güzelyurt’ta görüyoruz. Güzelyurt’ta ‘Cadı Kazanı’ fokurduyor. Damadı Reşat Kansoy’u destekledi diye UBP’nin ağır toplarıdan eski bakan Türkay Tokel için ihraç kararı alındı. Reşat Kansoy’u dayısı Ali Pilli’nin destekleyeceği de öne sürülüyordu. 2 bakan görevden alınacak sende kabinede yer alacaksın denilerek Pilli’ye destek verme bakanlık hazır denildiği ileri sürülüyor. Diyelim ki bu doğrudur. Görevden alınan bakan veya bakanları kim sakinleştirecek?

.ÇİÇEKLERİ SULAYAN GÖK GÜRÜLTÜSÜ DEĞİL YAĞMURDUR

Amiral Gemisi olarak nitelendirilen Lefkoşa’da fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Amiral gemisi Lefkoşa’yı kaybetsin biz hesap soralım diyenler, yıllardır İlçe Başkanı olarak görev yapan dünyalar iyisi Sadık Gardiyanoğlu’nun oy bazında altını oymaya çalıştı.Sadık bu grubu ikna etmek için anasından emdiği süt burnundan geldi. Çiçekleri gök gürültüsü değil yağmurlar sular. Peki tüm uğraşlara karşın bulutlar dağılırsa ne olacak? Kaptanı kim kurtaracak?

DEPREM 2023’de GEL ERKEN SEÇİM GEL DER

UBP aç kalan Kedi’nin yavrusunu fareye benzettiği gibi eski bakan ve milletvekillerinin yanısıra belediye başkan adaylarını ve yılların UBP’lisi Ercan İbrahimoğlu gibileri de yiyor. ‘UBP’deki deprem bugünlerde .7.7 şiddetine çıktı. Deprem duvarlarda çatlaklar oluştururken, çatıya da zarar vermeye başladı. Hükümetin lokomotifinin makine tekliyor. Makine mangos ettim ediyorum diyor. Deprem çatıları uçurtmakla kalmaz 2023’de gel erken seçim gel der..

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Fıkra

Yanlış Mail

Adamın biri yeni ulaştığı otele kaydını yaptırır.

Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görür ve karısına e-mail atmaya karar verir.

Fakat yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış bir adrese gönderir..

Tam bu sırada farklı bir yerde kadın, kocasının cenaze töreninden evine yeni dönmüştür

ve bilgisayarındaki maili görür,arkadaşlarından geldiğini düşündüğü maili okuyunca olduğu yere yığılıp kalır.

Odaya giren annesi yerde yatan kızını ve ekrandaki mesajı görür.

- "Kime : Sevgili karıma

Konu : Yeni ulaştım.

Tarih : 14 Nisan 2021

Benden haber aldığına şaşıracağından eminim.

Burada bilgisayar var ve sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz.

Buraya yeni ulaştım ve kaydımı yaptırdım. Her şey yarın senin buraya geleceğini düşünülerek hazırlanmış.

Seninle buluşmayı dört gözle bekliyorum.

Umarım benim gibi sorunsuz bir yolculuk geçirirsin.

Not: Burası çok sıcak."