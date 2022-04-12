Taner Ulutaş yazdı... Bu durum devam ederse hükümet 2023’ü görmez

Bu durum devam ederse hükümet 2023’ü görmez

Bakanların değil, arkasını bir yerlere dayayarak basamakları hızla çıkan memurların idare ettiği ülkenin, neresinden tutsanız dökülüyor. Bir müdürün, sanayi bölgesinde yıkılmaya yüz tutan ve çalışanlar için büyük risk arzedip can güvenliklerini riske atan bir fabrika ile ilgili istenilen yıkıma, bakanına ben müsaade etmiyorum. Yıkılsın altında kalanın boynu kopsun. Sizde yıkım için imza koymayacaksın diyebilmesine, sosyal sigortalarda görevli kişi veya kişlerin, Avrupa Birliğinin, kuruşa kurşun değil, bazuka mermisi atan ülkenin, sürünme modundaki gazetelerine kriz döneminde, bir miktar yardım yapmasına, Müsteşar ile Müdürün evetine rağmen hayır androşu (Takoz) koyan bir memurun kırılamayan hayırı sonrasında devlet dediğimiz yapının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

BİRÇOK BELEDİYE ŞALTERİ İNDİRİR YILBAŞINI GÖRMEZ

Neyse fazla kafa patlatmadan, Evkafın su meselesine geleyim. Bir süredir belediye reformu ile ilgili yasa taslağı tartışılıyor. Belediyelerin sayılarının azaltılması ile yatıp kalkıyoruz. Hazırlanan yasaya ivedilik alındı derken, dün ivedilik kararı geri çekildi. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu ülkede belediyerde reform şartmı? Evet şart diyenler çoğunlukta. Peki bu belediyelerin birçoğu 2022’nin yılbaşını görürmü? Ben değil, birçok belediye başkanı bile Taner, birçok belediye şalteri indirir ve yılbaşını görmez diyor. İş böyle olunca koalisyon hükümeti de, bir yıl evvel yapılması gerekeni, bugünlerde yapmak için kolları sıvadı. Ama ben yaparım olur mantığı hakim olunca tren raydan çıktı

HÜKÜMET MEHTERAN TAKIMI GİBİ İKİ ÖNE BİR GERİ GİTTİ

Belediyeler Reform Yasa Taslağı, Maliye’nin kasasının anasına gazel, babasına da uzun hava çaldırtan, atama ve görevden almalar gölgesi altında irdelenmeye başladı. Yakıt gelmedi. Havalar soğudu, elektrik yok donuyoruz. Vaka sayıları arttı. Rekorlar kırılıyor. Döviz TL’yi evire çevire eşek sudan gelene kadar tumarisliyor (Dövüyor) Akaryakıt fiyatları dur durak bilmiyor. Ukrayna- Rus savaşı nedeniyle buğday gelmedi. Bu nedenle Ekmek, yağ aldı başını gidiyor. Yakıtı taşıyan gemi geldi ama para yok boşaltma yapılmıyor. Tüp Gaz patladı, mutfağı darmadağın etti. İnsanlar yiyecek bulamıyor. İndirimdi, bindirimdi tartışmaları arasında alel acele, ne başının, nede k...ın belli olmadığı bir şekilde hazırlandı. Hazırlanan taslakta, ilk önce 6 İlçe 6’da bucak belediyesi öngörüldü. CTP bu duruma itiraz edince, Lefkoşa ile birleşecek denilen Gönyeli kazan kaldırdı. Mehteran görüntüsü veren hükümet, iki öne giderken bir adım geri geldi ve Gönyeli’yi de sayıya dahil etti. Ve 6 İlçe 7’de bucak olacağını açıkladı.

YENİBOĞAZİÇİ’NİN CİTTASLOW HAKLILIĞINI BAŞBAKAN DİLE GETİREMEDİ

İlk göbek dansı tüm haşmeti ile ortaya dökülünce, Dikmen ve Uluslararası arenada Cittaslow (Sessiz Şehir) olarak kabul gören Yeniboğaziçi belediyesi, ne be ama bizler ‘Evredomuyuz ‘ diyerek, Meclis önünü araçları ile ana baba gününe çevirdi. Yeniboğaziçi belediyesinin, Cittaslow (Sessiz Şehir) ünvanlı bir şehrin belediyesi olduğunu ve Mağusa Belediyesi ile birleştirmek yerine ayri bir belediye olması gerektiğini, dili döndüğünce anlatmayan Başbakan, Belediye Başkanı Mustafa Zurnacı’nın girişimi, eski belediye başkanı Katip Demir’in ziyareti sonrasında, Mağusa ile birleştirilmeyecek sözü verdi. Ve araçlar meclisin önünden çekildi. Dikmen’in konumu itibarı hatırı sayılır büyüklükte bir alana hizmet verdiği, DP’ye bağlı, Tatlısu Belediyesinin de kuruluş tarihinin eskilere dayandığı gerekçesi ile onların da sayıya dahil edileceği haberi uçurulunca, diğer belediyelerin deniz üstü köpürür şarkısı kulakları tırmalamaya başladı.

EZİLENLER TAKIMINA SABRET, SERMAYEYE AFİYET OLSUN OLUR CANIM!..

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Yeniboğaziçi belediyesinin eylem devam ederken, Meclis önünden araçlarını çekmesine sinirlerek, kızgınlığını yaptığı telefon konuşmaları ile dile getirdi. Tepkisini ince sazdan fasıllar ile süsleyince, sanırım iki belediyenin arası biraz mayfoşi oldu. Geçtim, Başbakanın önce Gönyeli, sonrasında Yeniboğaziçi, Tatlısu ve Dikmen’i de sayıya dahil ederek 16’da noktaya koyacağım dediği öne sürülünce, bukez Serdarlı Belediyesi, Esentepe Belediyesi ile Dipkarpaz Belediye çalışanları ile bölge halkı ayağa kalktı. Dipkarpaz ve Serdarlı’da yol içinde eylem yapıldı. Ezilenler tayfasına sabredin. Sermaye takımına afiyet olsun. Oldu canım

ŞANS VERİN DEDİ, YANDAŞLARA MEVKİ, MAKAM SAĞLADI

Türkiye belediyeler reformu konusunda bastırıyor. Bu nedenle para göndermek için protokolü imzalama konusunda kaplumbağa hızı ile hareket ediyor iddiaları arşa yükseldi. İddialar devam ederken Sucuoğlu, bize bir şans verin dedi. Demesine dedi de, Maliyenin kasası grak grak ederken. Kuruşa kurşun atarken, atama ve görevden almalar ile devlete mali külfet yüklemekten, yandaşlara mevki, makam sağlamaktan vazgeçtimi? Yaptığı zamlar ile halkın cebine eziyet, denetlemediği ve herşey sizin için guzzum dediği sermayeye, kıyak yapmaktan vazgeçtimi? Ezilenler tayfasına sabredin. Sermaye takımına afiyet olsun. Oldu canım. Oldu bayım. Oldu haşmetmaap. Emredersiniz.

EL-SEN CERYAN TEPMESİNE DÖNDÜRME HAZIRLIĞINDA

Solinaların su koyvermesi nedeniyle memleket bataklığa dönüştü. Kıb-Tek maliyetin altında satışa zorlanarak, yatırım yapılmayarak zarar yaptırılıyor. Üstüne üstlük bunlar bahane gösterilerek, %40 Karadeniz Enerji’ye devredilecek. Aksa’ya devredilen ile birlikte özelleştirilecek denildiği noktada, El-Sen harekete geçti. Özelleştirme girişiminde bulunanları ‘Ceryan tepmesine’ döndürürüz diyerek bugün eylem yapıyor. Bu ülkenin en güçlü Sendikalarının oluşturduğu Türk-Sen, KTAMS, Kamu-İş. Dev -İş ve KTÖS, sendikal platform adı altında “Yok Oluşa ve Yoksullaştırmaya Hayır” eylemleri yapıyor. Bu çerçevede dün Mağusa ve İskele Vergi Daireleri ve Motorlu Araçlar Birimlerinde tam gün greve gitti. UBP’liler bile UBP’ye karşı yürüdü.

BU DURUM DEVAM EDERSE HÜKÜMET 2023’Ü GÖRMEZ ERKEN SEÇİME HAZIR OLUN

Belediyeler reformunun yanısıra, zamlar ile ilgili olarak, grev ve eylemler kapının arkasında bekliyor. Muhalefet partileri de büyümesi için habire ateşi üflüyor. Ateş daha da büyürse, genel grevin önü alınamaz. Grev ve eylemler çok ses getirir tamam. Ama hükümette de sendikalar örneğin bir ay sürecek bir grev yapsa üyelerini ödeyecek parayı bulamayacağı hesabı yapıyor. Belki hayat bu süre içerisinde felç olur. Ama sendikaların uzun süreli grevlere dayanamayacağı hesap ediliyor. Elzem servisler için grev ertelemesi yaparak diğerlerini askıya alma durumu da olabilir. Peki bir hükümet bu güce ne kadar dayanabilir. Bir yazımda Kasım ve Aralık’ta seçime hazır olun demiştim. İşte bu durum devam ederse, belki Kasım ile Aralık’ta seçim olmaz. Ama çıkmaz sokağa girilirse, 2023’te bir erken seçim olasılığı olmaz mı?

Fıkra

AFACAN'DAN AYRAN

Adam bir köyü gezerken yorulmuş, hayli susamıştı. Çaresiz bir evin kapısını çalar, karşısına bir çocuk çıkar. Adamcağız:

-Evladım, buralarda su bulamadım. Lütfen bana bir bardak su verir misiniz?

Kapıyı açan çocuk, adamın yüzüne bakarak:

- İstersen ayran getireyim, der.

Adam bu teklifi memnuniyetle kabul ettikten sonra, çocuk bir çanak ayran getirir. Adam ayranı içtikten sonra çocuk:

- İstersen daha getireyim, der.

- Zahmet olur yavrum bir zahmet.

Çocuk:

- Hayır ne zahmeti, zaten bu ayranın içine fare düştüğü için nasıl olsa dökecektik!, demiş.

Bunun üzerine adam iğrenerek elindeki ayran çanağını hiddetle yere atıp parçalayınca, çocuk feryadı kopartmış:

- Anneee, kapıdaki adam köpeğin çanağını kırdı.