Taner Ulutaş yazdı...Bu harita çözümü, Cenevre’de almayacak be annem!..

Kıbrıs’ta, muhtemel bir çözüm için Cenevre’de başlayan 5+1 gayri resmi görüşmelerde, taraflar kartlarını masaya koydu. Güney bir çatı altında iki bölgeli federasyon, Kuzey’de eşit statüde, iki ayrı devlet tezini masaya koydu. Anastasiadis, bana göre, tüm nimetlerinden faydalandığı Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili olarak, ‘Takkiye’ yaparak, ben devlet aldım, federasyon devretmem düşüncesini, beynin bir tarafında saklı tutuyor.

Cumhurbaşkanı Tatar ise eşit statüde iki ayrı devlet derken, aslında Türkiye yetkililerinin tezini ortaya koyuyor. Kısacası, Cenevre’de iki taraf, Güney ve Kuzey Kutbu kadar bir birbirlerinden uzak olduklarından, görüşüyormuş gibi yaparak göz boyuyor. Ve anlaşmamak için masaya oturuyor kanaatindeyim.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bir süre önce Kıbrıs’a geldi. Her iki tarafın yetkilileri ile görüştü ve açıklamalar yaparak gitti. Raab BM Genel Sekreteri Guteres çerçevesinde 2 ayrı federasyon diyerek, manifestosunu da verdi. Sonrasında ise İngiltere’de bir bulvar gazetesi, İngiltere’nin KKTC’yi tanıyabileceği haberini yaptı. Gardiyan gibi önemli bir gazete değil de bir bulvar gazetesinin bunu yazması sonrasında, zil çalıp oynadık.

AB’den ayrılan ve bazı kararları üretmeyi rahatlıkla yapabilecek İngiltere’nin, Kıbrıs’ta üsleri olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle tanımanın başka birşey, karşılıklı işbirliğinin başka bir şey olduğunu unutmamamız lazım. İngiltere’den Charter uçakların gelmesi için bir formül bulunabilir. İlişkiler daha ileri taşınabilir. Ama garantör bir ülkenin, Türkiye ile son zamanlardaki iyi ilişkilerine karşın, bir uzlaşı olmadan, Güvenlik Konseyi ile buna bağlı Avrupa Parlamentosunun kararları varken, bir diğerini tanıması bence imkânsızdır. Kaldı ki, Güney bir AB ülkesidir. İngiltere, Kıbrıs Cumhuriyeti, AB’ye alınırken, AB ile uzlaşarak üslerinin buradaki varlığını sürdürdü. Ve tanımak bahasına, üslerinin varlığını tehlikeye atmaz diye düşünürüm.

Bizler, Cenevre’ye giderken, harita arama peşine düştük. Harita yok bulamıyoruz diye yeri göğü inletirken, ilginçtir Cenevre öncesinde yapmamız gerekeni kalkıp, Cenevre’nin kapısını çalarken yaptık. Bir çözüm sonrasında, burada yaşayanlar, kendilerine uygun bir tezi, Türkiye’ye izah ederek, kabul ettirmesi gerekirken, Türkiye yetkililerinin bir tezi burada yaşayanlara kabul ettirmeye çalışması da ilginçtir.

Evkafın su meselesine gelirsek, dünyanın üç büyük gücü AB, ABD ve Rusya federasyon tezini savunuyor. Özellikle Akdeniz havzasında bulunan 20 Trilyon dolarlık gaz rezervi bütçe açığı korkunç olan ABD’nin iştahını kabartıyor. Gittikçe ekonomisi büyüyen ve Ortadoğu’nun yanı sıra, Asya’da yürüyüşünü sürdürmek isteyen ve bunu İpek Yolu, Avrasya projesi ve gaz petrol trafiğinde etkili olmak isteyen Çin’in, oyun kurucu olmasına ABD asla müsaade etmez. Etmeyeceği de Lübnan’daki füze olayı ile bunu kanıtladı.

Usame Bin Ladin ile El Kaide’yi yaratan ABD, 2001 yılının 11 Eylül gününde, El Kaide teröristlerinin kullandığını iddia ettiği uçaklar ile Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kulelerinin yerle bir edilmesinden sonra, emri Tora Bora dağlarında, Usame Bin Ladin verdi iddiasıyla, büyük bir güç ile Afganistan’a girdi. Sonra Irak’ı işgal etti.

Bitmedi, Rusya’nın çiftliğine dönüşen Suriye’de, PKK’nın yan kolları PYD ve YPG’yi silahlandırarak ayrı bir güç haline getirdi. Türkiye’nin güneyinde bir koridor açarak, Irak, Katar hata Suriye petrolünü buradan Akdeniz’e akıtmak istedi.

IŞİD bir başka deyişle DAEŞ’i yaratarak, kelle koparttı, insanları kurşuna dizdirdi ve yaratılan vahşet sonrasında, Suriye ile Irak’ta korku imparatorluğu yarattı. Irak’ta PKK vahşetini hortlatarak etkili olmaya çalıştı.

Bitmedi İngiliz şirketi BP’nin, Azerbaycan ile anlaşmalar yaparak ciddi bir kar elde etmesi sonrasında, Kafkaslardan ve Hazar Denizinden gelen petrol borularının birleştiği yer olan Yakov’u almak için Ermenistan’ı Azerbaycan’ın üstüne saldırttı. Peki, bunları yapan ABD, buralarda da rahat durur mu?

Rusya’ya gelirsek o da başka bir âlem. Genelde Ortadoğu’da, özelde Suriye’deki varlığını sürdürme gailesini taşıyor. Suriye münhasır bölgesindeki gaz ve petrolü içmek için o da buralarda bende varım diyor.

Dağlık Karabağ'da, Türkiye’nin desteği ile müthiş bir savaş veren ve birçok yeri işgalden kurtaran Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye, bugüne kadar gizli tutulan, Rus yapımı 2 İskender füzesi (Füze numaraları bende var) düştükten sonra, Karabağ’ın tam kurtarılma aşamasında, harekâtı durdurmasına ne demeli? Özellikle katliamın yapıldığı Hoca’lının ve Nahçivan ile birleşmeyi sağlayacak Laçin koridorunun tekrar açılacağı noktasında, harekatın durdurulmasındaki Rus parmağını görmemezlikten gelemeyiz.

Rusya, 100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa’nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas için 80 bin askerini Ukrayna sınırına yığarak Ukrayna’yı silkelerken, Kırım’ı alırken, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya'sında, ülkeyi kana bularken, dünyaya demokrasi dersi veren ABD nerelerdeydi?

Peki, ABD Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da, taş üstünde taş bırakmazken, İran petrolü için demokratik yollarla seçilmiş Musaddık hükümeti ile Mısır hükümetini devirirken, Rusya neredeydi?

Demem o ki, bir birleri ile kavga edermiş gibi görünen bu iki büyük devlet, kendi çıkarları söz konusu olunca, meşveretleşmekten geri durmuyor.

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Stratejik öneme haiz, denizi gaz ve petrol kokan, batmayan uçak gemisindeki çıkarları nedeniyle, böl, parçala ve idare et felsefesinden bu devletler vazgeçmez. Hele hele birinin sırtını sıvazlayarak, diğerine sopa gösterterek idare ettiği iki toplumun, iki ayrı devlete dönüşmesini bence hiç istemez. Türkiye alt yönetimi olarak gördüğü KKTC için ön gördüğü çözüm dışında Cenevre’de adım atmaz.

Boşuna abesle iştigal etmeyelim ve halk olarak birlik içerisinde ne istediğimizi biz onlara empoze edelim derim. Çünkü bu harita, bu çözümü ‘Cenevre’de almaz be annem.

GÜNÜN FIKRASI

Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek a, oğlum baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş.

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