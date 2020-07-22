Taner Ulutaş yazdı...Bu hükümet bozulmaz, bozdurtmazlar !..

KKTC diye isimlendirdiğimiz coğrafyada, Lafonten’den masallar dinler gibi uzun bir süredir, hükümet düştü, düşüyor, bozuldu bozuluyor masalını dinliyoruz. Masalı geçtik hikayenin bir bölümünde de pamuk ipliği, koptu, kopuyor deniliyor. Bende kaşınan orta parmağımı kaşırken, badi parmağım ile bakanlıkları işaret ederek, bütün bu kavgalara ve tartışmalara karşın bu hükümet bozulmaz diyorum. Hatta koalisyonun iki ortağı zaman zaman bir birlerine biz soru sormaz ancak hesap sorarız demelerine karşın, yine ayni iddiada bulunarak bu hükümet Cumhurbaşkanlığına kadar bozulmaz iddiamı sürdürüyorum.

Parti üyeleri ile sempatizanlarının açıklamalarında, sosyal medyadaki paylaşımlarında, ileri sürdükleri ve ülkenin en yüksek trajlı ‘Fiskos Gazetesinin’ 8 sütündan manşetlere taşıdığı hükümet bozuluyor haberlerine karşın, ben bu hükümet bozulmaz iddiamı sürdürüyorum.

Her iki parti yetkililerinin, tavşanı yakalayan tazı yerine, tavşanı kendi tutmuş avcı gibi kasılmalarına ve işkembe-i kübradan sallamalarına bakmayın. Ve sanki hükümet kurup, bozmanın kendi insiyatifindeymiş gibi beyanatlar vermelerine de inanmayın. Çünkü o noktada, Türkiye ve Erdoğan gerçeğini de unutmamak gerekir. Örnek mi? Geçenlerde, hükümetin bozulmasına ramak kala, Büyükelçi’nin Başbakanlığa gerçekleştirdiği ziyareti hatırlayın. Elçi nasıl Başbakanlığa gidip, kopmakta olan ipe düğüm atmışsa, bence bu hükümetin, en azından Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bozulmasına yine müsaade etmezler diyenlerdenim. Bu bir.

Varsayalım koalisyon ortaklarından birisinin, herşeye karşın ‘Efelik’ damarı tutar ve gerek İmar planı gerekse başka nedenlerden dolayı, ihanetin ve Brütüslüğün nedeni olmaz. Ancak bedeli olur diyerek ortaklığa noktayı koyar. Ve Büyük İskender gibi kördüğüme kılıcını indirip ispahoyu kopartır. Kördüğüm çözüldükten, yeni bir koalisyon arayışları içerisinde, 4’lü koalisyon veya UBP-CTP koalisyonu yerine UBP-DP-YDP koalisyonu kurma girişiminde bulunulur. Bu konuda, Erhan Arıklı’yı ikna ederek, Nayır yerine Nevet demesini sağladıktan sonra DP 2 + YDP 2 ve artı UBP vekilleri ile 26 sayısına erişilerek, hükümet kurulur.

Peki sürekli olarak sırat köprüsünden geçme riski ile karşı karşıya kalacak olan bu hükümet, komiteleri nasıl şekillendirecek dersiniz? Mecliste temsiliyeti olan partilerin, grup kurması için şart olan 5 sayısına nasıl ulaşılacak hiç düşündünüzmü? DP’nin 2, YDP’nin 2 Milletvekili ile grup kuramayacakaları düşünülürse, iki hükümet ortağı komitelerde nasıl yer alabilecek dersiniz? Yasaları görüşecek ve şekillendirecek olan komiteler bu noktada nasıl oluşturulacak. Komitelerde yalnız kalacak olan UBP, yasaları komitelerde olgunlaştırıp, yukarıya meclis önüne nasıl getirecek? CTP milletvekilleri UBP’yi komitelerde rahat bırakacak mı? Veya o yasalar o komitelerde yukarılara taşınabilecek mi? Bu iki.

Seçim yasakları, yürürlüğe girmesi için gün sayıyor. Eli kulağında. Tam da bu noktada, Kerim’in kuyusunun derin olduğu bilindiği için Allah Kerim denilemeyecek. Birçok yasanın ivedilikle geçmesi gerek. İsmi olan ancak, cismi olmayan komiteler ile bu iş nasıl olacak? Kaldıki, seçim ile ilgili olarak iktidar partileri iktidarın gücünü kullanarak, istihdam ve bol kepçe lokantasından çukur tabaklara tevziyat yapmak isteyecek. Peki bozulan ve yeni kurulacak olan bir hükümette, koltuğa yeni oturacak olanlar ile bu iş nasıl olacak? Buda üç.

İmar Yasası ile başlayan tartışma, bence 10 içinde UBP kanadının vereceği öneriler üzerinde uzlaşıya varılarak, bitecek. Birilerinin, bölgede sağlayacağı rant ile kazanacakları hesap edilerek, akan salyaları, mentollü mendil ile silinerek, yatıştırılacak. Ve bu hükümet seçime kadar yoluna devam edecek. Haaa sonrasında erken seçim iddiasının blöf mü? Yoksa gerçek mi olduğunu göreceğiz.

Tabi birde Hüseyin Özgürgün faktörü var. Çeşitli kişilerin, onca yolsuzluk iddiaları varken, hedef tahtası yapılan ve hükümetin kaderini elinde tutan, Özgürgün’ün yerinde bende olsam, beyler şu bizim mahkemede olan dosyaları bir görelim. O kaldırılan dokunulmazlığımı bir gözden geçirelim derim. Gör beni göreyim seni felsefesi sınıfta kalırsa, vallahi benim parmağıma batan kaktüs dikeninin yarattığı iltihap ile şişliği öne sürer, bu parmak ile imza atamayacağımı dile getiririm.

Görüyorsunuz ki, değneğin iki tarafı da mis. Buram buram lavanta tütüyor. İşte bu nedenle bu hükümet, iç ve dış nedenlerden dolayı bozulmaz kardeş. Bozdurtmazlar gardaş. Hele hele Türkiye’nin denizde sondaja başlaması nedeni ile Navtex ilan ettiği, Yunanistan’ın ordusunu alarma geçirdiği, deniz kuvvetlerinin %85’ini Ege’ye yolladığı ve bu nedenle Türkiye’nin 15 savaş gemisini, Akdeniz’e gönderdiği bu günlerde, buralarda birde hükümet krizi ile kimse uğraşmak istemez. Bu nedenle bu hükümet bozulmaz. Bozdurmazlar azizim.

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