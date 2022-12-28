Taner Ulutaş Yazdı: Bu Seçimin Galibi Kim?

Bu Seçimin galibi kim?

Belediye seçimlerinde belediyerde sayı 28 olmaz. Aralık ayını çıkartamayacak belediyeler var. Belediye sayısı önce 12 olsun. Yok bu kadar sayı ile hizmet ağı aksar gelin bunu 16 yapalım dedikten sonra 18’de karar kılınan ve seçim tarihini bile yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız yerel seçimleri en sonunda gerçekleştirdik.

Seçime birliktelik mesajları vererek giren koalisyon partileri seçimin galibi biziz derken, muhalefet orta parmağını kaşırken, sende o taraftan yat seçimin galibi biziz mesajı verdi.

BİR ZAFER VARSA PİRUS İLE EŞDEĞER TAŞIR.

Aslında büyük fotoğrafa baktığımız zaman seçimin galibi ister muhalefet ister iktidar partileri olsun, bu seçimin galibi yoktur. Bu seçim yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan Pirus ile eşdeğer anlam taşımaktadır. Bilindiği gibi. MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma’ya saldırmış ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda etmişti. Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybetmişti.

CTP BAŞKENT’TE FARK YEDİ, GÖNYELİ VE KARPAZI KAYBETTİ

Sadede gelirsem yerel seçim bana göre kazanan içinde tam bir ‘Pirus’’ savaşı niteliğindeydi. Örneğin seçimi kazandığını iddia eden CTP’ye göz atarsak bu seçimde genel seçimdeki oy oranını %31.9’dan %35.4 çıkarttı. 7 Belediyeyi alarak UBP’nin önünde ipi göğüsledi. Girne ve Mağusa gibi önemli merkezleri adına kaydettirdi. Ancak Gönyeli gibi önemli bir belediyeyi kaybetti. Dipkarpaz’dan İskele’ye kadar olan bölgedeki Dipkarpaz, Mehmetçik belediyelerinin yanısıra Geçitkale Belediyesini UBP’ye kaptırdı. İddialı olduğu Amiral Gemisi olarak nitelendirilen Lefkoşa’da seçimi kaybederken fark yedi. Belediye Meclis üyeliğinde 90 üye kazanan UBP’nin 87 belediye meclis üyesi ile gerisinde kaldı. Namusu Lefke, Dikmen,Değirmenlik, Mesarya ve Çatalköy-Esentepe kurtarmaya çalıştı. Kurtarabildimi?

UBP 2 BÜYÜK BELEDİYEYİ CTP’YE KAPTIRDI

UBP’ye gelirsem, seçim propagadaları boyunca en görkemli işlere onlar imza attı. Bazı bölgelerde halk tarafından pek tanınmayan popüleriteleri aman aman pek olmayan bazı adayları cilalayarak vitrine oturttu. Bazı bölgelerde de bunu başardı. Mağusa ve Girne gibi önemli belediyelerin yanısıra iddialı olduğu Lefkoşa’da başarılı olamadı. Ama CTP’ye en sert tokatı Gönyeli’de attı. İyi bir tercih ile halk tarafından sevilen, hiçbir faulü görülmeyen Hüseyin Amcaoğlu’nu yılların deneyimi Benli’nin karşısına çıkarttı. Başarılı da oldu ve fark atarak Gönyeli’yi kazandı. İskele’nin yanısıra Mehmetçik, Dipkarpaz belediyelerini de hanesine katarak bonus olarak Geçitkaleyi de kazandı. Zor kazanacak dedikleri Güzelyurt Belediyesini tekrar kazandı. Ancak herne kadar UBP’ye yakınlığı ile bilinen Birol Bebek’in kazanmış olmasına karşın Beyarmudu Belediyesini bağımsızlara kaptırdı. 3 UBP’linin yarıştığı Mesarya Belediyesini de CTP’ye kaptırdı. Lefkoşa-Mağusa-Girne gibi büyük belediyeleri kaybeden UBP sizce seçimin kazananı mı?

ORTAKLARIN ŞİKAYETLERİ ÇATIYI UÇURURMU?

3 İktidar partisinin kol kola hareket ettiği seçimde 3 Bağımsız adayın kazanması bence koalisyon adına başarısızlıktır. Keza seçimden sonra ortakların birbirinden şikayeti koalisyonun geleceğini de tehlikeye düşürür. Ortakların şikayet ve eleştirileri duvarlarda oluşturduğu çatlaktan sonra çatıya zarar verirmi? Bekleyip göreceğiz.

DP VASAT BİR GÖRÜNTÜ YANSITTI

DP daha çok kendini gösterebileceği yerel seçimde maalesef ortakların çalımlarına maruz kaldı. Bir tek Tatlısu Belediyesi ile yetinmek durumunda kaldı. Genel seçimlerde aldığı %7.4 oy oranını %7.2’ye düşürdü. 15 belediye meclis üyesi ile vasat bir görüntü yansıttı.

YDP DURAKLAMA DEVRİ DERKEN GERİLEME DEVRİNE GEÇTİ

YDP’de ortaklığın yarattığı zarardan nasibini aldı. Koalisyonun belirlediği adayları destekleyeceğim derken erimeye devam etti. Oy oranını %6.4’den %5.7’ye düşürürken, 13 belediye meclis üyesi çıkartarak yükselme devri, duraklama devri derken gerileme devrine geçtiğini müjdeledi. ,Erhan Arıklı’da bunun farkına varmış olacak ki, koalisyon ortaklığından şikayet ederek bunu yeniden inceleyeceğiz açıklamasında bulundu. Türkçeden Türkçeye tercüme edersem bu böyle gitmez. UBP ile yatağa giren kaburga kemiklerinden olur. Biz kaburga kemiklerini geçtim, kırılmadık kemiğimiz kalmadı imasında bulundu. Haaa bundan sonra ne olur? UBP-CTP koalisyonunda CTP illalah diyerek eteğini toplayarak kaçtığı gibi YDP’de kaçar.

TDP TOPARLANMAYA BAŞLADI

Bence bu seçimin en karlısı TDP oldu. Hem toparlanma sürecine girdiğini göstertti hemde Amiral gemisi Lefkoşa’yı kazandı. Oy oranını %6.2’den %12.8’e çıkarttırken, Üstüne üstlük 13 belediye meclis üyesini de hanesine dahil etti. Bu seçimde Akıncı ve Çakıcı gibi güçlerin de saflarına dahil olduğunu göstertmiş oldu.

DEPREM HP’Yİ FENA VURDU

Halkın Partisi bu seçimden en zararlı çıkan parti oldu. Depremin yarattığı yıkım bu seçimde kendini birkez daha göstertti. 2 belediye meclis üyesi çıkartırken oy oranını da %6.7’den %1.8’e düşürdü.

BU TANGO BURADA BİTMEZ ERKEN SEÇİM İLE BİTER

Pirus savaşında ordusunu ve herşeyini kaybeden Greek kolonisi lideri Pirus’un kazandığı savaşı andıran yerel seçimler savaşını kim kazandı lütfen bana söylermisiniz? Sanırım bu ‘Tango’ burada bitmez. Devam eder ve ‘’Erken seçim’ ile sona erer.

Bifteği Nasıl Buldunuz?

Garson bifteği güçlükle kesmeye çalışan müşteriye pişkin pişkin gülerek, sorar:

- "Nasıl buldunuz?"

Müşteri yarı kızgın, yarı alaylı:

- "Bizim meslekte buna birinci kalite denir."

- "O halde siz kasap olmalısınız."

- "Hayır, kösele tüccarıyım"