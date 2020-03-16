Taner Ulutaş yazdı...Bugün çocuğumuz ‘Detay’ın doğum günü

Bugün Detay Gazetesinin, yaş günü. Bugün 7 yaşına bastık. Tam, 7 yıl önce bir gündü. Erkut gelmiş ve abi gel bir gazete kuralım demiş ve aklımızı çelmişti. Ortam Gazetesi, Gözcü Gazetesinden sonra, neden olmasın diyerek, Erkut’un önerisine sıcak bakmıştım.

Eziç Restoran’ında toplanan Mehmet Eş, Oshan Sabırlı, Erkut Yılmabaşar ile ben o gün noktayı koyarak, Detay Gazetesinin ilk tohumunu atmıştık. 4 heyecanlı ortak olarak, haklı olanın yanında, haksız olanın karşısında ilkesi ile hareket etmeyi prensip edindik.

Eziç Restoranda tohumunu attığımız Detay Gazetesinde, bugüne kadar, zayıf olanları asla küçük görmeden, onları ezmeye çalışmadan, denizi bile içindeki su taneciklerinin oluşturduğunu unutmadan, yayınlarımızı sürdürdük.

Detay Gazetesini hayata geçirdiğimiz ilk günlerde, birçok kişinin, bu gazeteyi kim kurdu? Arkanızda kim var? Parayı kim toka ediyor sorularına muhatap olduk. Arkamızda kimsenin olmadığını, bu gazeteyi bizlerin kurup yaşatacağımızı anlata anlata dilimizde tüy bitti. Anlamayanların sorularını, bıkmadan usanmadan dilimizdeki tüylerin kıla dönüşmeye başlamasına rağmen anlatmaya devam ettik. En sonunda, deveye hendeği atlatarak, derdimizi anlatma mutluluğuna ulaştık

Türlü ekonomik zorluklara rağmen bugün yolumuza devam ediyoruz. Mehmet Eş ile Oshan Sabırlı’nın gazetenin yayın hayatından çekilmelerinin üzerinden 3 – 3,5 yıl geçti. Sevgili Erkut Yılmabaşar ile birlikte tüm sıkıntılara karşın ideallerimizden taviz vermeyerek yolumuza devam ettik.

Detay Gazetesinden sonra Detay İnternet Gazetesini, sonrasında da Detay Web TV’yi hayata geçirdik. Ekonomik zorluklara karşın, bugün zaman zaman 100 binin üzerinde kişinin, ayni günde girip haber takip ettiği Detay İnternet Gazetesinin bu başarısı bizi kibir ile tanıştırmadı. Çünkü kibrin bir siyasetçinin konuşması gibi olduğunu ve hiçbir zaman yanlışın kabul edilmeyerek, hep haklı olmaya çalışıldığını bilenlerdeniz.

Detay Gazetesi, Detay İnternet Gazetesi ve Detay Web TV’den oluşan Detay grubunun gücünü bilenlerdeniz. Ancak, aslan gibi, kükredikten sonra, bütün dünyanın karşısında diz çökeceğini sanma yanlışlığına asla düşmedik ve düşmeyiz. Çünkü bir pirenin bile onun hayatını karartacağını unutmayanlardanız.

Evet, bugün bizim doğum günümüz. Bugün türlü ekonomik zorluklardan geçtikten sonra rüştünü ispat eden Detay Gazetesinin ilk doğduğu gündür. Sizlerin daha nice yıllara dediğini duyar gibiyim. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destek için hepinize teşekkürlerden bir demet, çok sağolundan da bir buketi takdim ederim.