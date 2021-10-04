Taner Ulutaş yazdı... CTP ‘Yok artık’ dedirtti !..

CTP ‘Yok artık’ dedirtti !..

KKTC Meclisinin bugünkü açılışında nisap hasıl olmayacağı hesapları yapılırken, buna bağlı olarak erken seçimin, Aralık veya Ocak ayında yapılacağı iddiası Atmosferi geçti, stratosferde yol almaya başladı. Belediyelerin azaltılacağı ve kaynakların kalacak belediyelere aktarılarak güçlendirilecekleri ağızda sakız olurken, 2022 Haziran ayı içerisinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri, erken seçim söylentilerinin önüne geçti.

Belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak ilk açıklama, bağımsız olarak seçime katılacak olan Girne Belediye başkanı Nidai Güngördü’den geldi. Sonrasında onu CTP takip etti. CTP, 6 İlçenin değil 2 İlçenin belediye başkanının, toplamda 7 belediyenin, belediye başkan adaylarını açıkladı. CTP’nin açıklaması, sürprizleri de beraberinde getirdiği için vatandaşa ‘Yok artık’ dedirtti. Ancak bir başka ilginç nokta ise CTP’nin, özellikle başarıları ile kazanma şansları hayli yüksek olan bazı belediye başkanlarının adaylıklarını ilk adaylar ile birlikte açıklamamış olmasıydı.

Lefke ve Mağusa dışında kalan 4 büyük İlçenin başkan adaylarının açıklanmaması, neden ve niçinleri de beraberinde taşırken, belki daha sonra açıklar diye düşündük. Ama tısss sesini geçtik tık sesi bile çıkmayınca meraktan bir soralım dedik. Çünkü takımlar kendileri için dönem noktası arzeden önemli maçlara en iyi onbirleri ile çıkarlar. Kalburüstü bir futbolcu ilk onbirde sahaya çıkmaz ve ona yedek muamelesi yapılırsa takımda güven duygusu erozyona uğrar.

Mesela herkesin kazanacak adaylar arasında gösterttiği, Gönyeli’yi köy görüntüsünden, büyük şehir görüntüsüne taşıyan Ahmet Benli’nin, açıklanan listede adının olmaması, kafalarda soru işaretleri yarattı. Özellikle UBP’nin Gönyeli için ağır toplarını hazırlaması, gözlerin bu noktada Lefkoşa’dan sonra Gönyeli’ye çevrilmesine neden oldu.

Bir başka şaşkınlık yaratan durum ise Değirmenlik Belediyesinde oldukça iyi işlere imza atan Ali Karavezirlerin isminin açıklanan listede olmamasıydı. Belki bilahare isminin açıklanması düşünüle bilir. Ama boksör abandone olduktan sonra maça konstrantosyonu çok zor olur derim.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin ismi listede yok. Karpaz’a iyi işler yapan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkunun listede adı yok. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ile Alayköy Belediye Başkanı Hulusi listede adı yok.

Amiral Gemisi olarak nitelendirilen Lefkoşa belediye başkan adayının kim olacağı, gücü, meçhulleri oynuyor. Amiral Gemisini tekrar alacağız iddialı demeçleri, gazete sayfalarını süslerken, iddialı demeçlerin ardından adayın isminin açıklanmaması şaşkınlık yarattı.

CTP belediye seçimlerine uzun bir süre olmasına karşın kolları sıvayarak şimdiden seçim çalışmalarına başladı. Ancak maça gardı aşağıda başlayarak ters bir yumruk ile abandone olma yolunu açtı. Seçim gibi, Lefkoşa Belediye Başkanlığı yarışına da yanlış yerden başladı. Harmancı’yı yıpratacağım ayaklarında, bazı patronlara destek verir görüntüsü yansıtması, ona bel bağlayanların güven duygularının erozyona uğramasına neden oldu. Kıbrıs Türkü haksız olarak mazlum durumuna düşürülmeye çalışanın yanında olduğu için bu yanlış icraat Harmancı’yı güç bakımından yıpratmak yerine güçlendirir kanaatindeyim.

Artı, TV ve bazı yayın organlarında yıpratılmaya çalışılan Harmancı’ya yapılanlar, yarın seçimde TDP ile CTP dayanışmasını da bozacağı için iki parti Allah’ına bir birine gireceğinden darbeyi sol yiyecek diye düşünenlerdenim.

Neyse, Büyükşehirlerden birisi konumunda olan Mağusa Belediyesi Başkanlığına, Mağusa Belediye Başkanlığı için Dr. Süleyman Uluçay, aday gösterildi. Kişiliğine söz söyleyemeyeceğiz Doktorumuzun, aday olmayacağı söylenen, ancak aday olması halinde, İsmail Arter’in karşısında kazanma şansının olduğunu tahmin etmeyenlerdenim. Kaldıki, UBP’den aday çıkacakları duyumları aldığımız isimlerin oyları böleceği düşünülürse, geçen seçimdeki gibi hüsran yaşanabilir.

CTP’nin açıkladığı adaylar arasında bence kazanmaya yakın en yakın adaylardan birisi Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’tir. Ahmet Latif başkanın bölge insanı ile içli dışlı olması, ziyaretleri ve özellikle bölge için yaptıkları sanırım onu tekrar kazandırır.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’da, tekrar aday gösterildiği Lefke’de, bence kazanmaya en yakın adaydır diye düşünenlerdenim. Keza ayni iddiayı Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile ilgili olarak da öne sürebilirim. Luricina (Akıncılar) Belediye Başkanı Hasan Barbaros ile Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy seçime bonus olarak katılıyor. Kazanmaları CTP’ye sadece amorti kazandırır.

Lapta Belediye Meclis üyesi Av. Emre Efendi’nin araştırdığım kadarı ile düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu öğrendim. Ancak çalışanın maaşını her ay sorunsuz aldığı noktada, yapılan icraatın tüzüğe uymadığını öne sürerek neşter atması, çalışanın tepkisine neden oldu. Bu durum oy sandukasında, onu birkaç adım geriye attı. Hükümetin Anayasayı pas pas ettiği, kevgire döndürdüğü ve hukuku guguk yaptığı noktada, maaş alamayan ve ay sonunu zor getirerek sıkıntıya giren çalışanın, cebini ve midesini de düşünseydi bence daha iyi olurdu. Hukuksuzluğun diz boyunu geçtiği ülkede çalışanın maaşına neşter atılırsa, o insanlar bunu affetmez kanaatindeyim. Kaldı ki, Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ, yaptıkları ve bölge halkı tarafından sevilmesi nedeniyle kolay alt edilecek bir rakip değil. Onun böyle Ali Cengiz oyunları ile alt edilmesi bence zordur.

Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram, yıpranan bir belediye başkanına karşı kazanma şansı yüksektir. Yıpranan ve zamanı dolan bir belediye başkanın karşısında, CTP’nin adayının kazanma şansı bence oldukça fazladır..

Kısacası seçime uzunca bir süre var. Maratona CTP erken ama bence yanlış taktik ile başladı. S 400 Füzelerini şimdilik dışarıda tuttu. Belki ilerideki aşamada bunları kullanır. Ama ilk etapta isimleri açıklanmayan ağır toplarda bu bir kırgınlık yaratabilir..

Evet, diğer partilerin yanısıra bağımsız adayların isimleri açıklandıkça, görüşlerimizi ve kanaatlerimizi yazmaya devam edeceğiz.

Milletvekilleri

Amerika'dan KKTC’ye döner dönmez, elindeki kocaman bavulla Meclis kürsüsüne

çıkan Kemal Derviş;

- Bu bavulun içinde tam 14.3 milyar dolar var, demiş.

Arkasından da sormuş:

- Bu parayı nüfusumuza bölersek, kişi başına kaç dolar düşer?

Milletvekilinin biri, derhal ayağa kalkarak cevap vermiş

- 226 milyon dolar...

- Ama 14.3 milyarı, 300 bin kişiye böldüğümüzde 226 milyon çıkmaz ki...

- Ben, 300 bin kişiye bölmedim ki...

- Kaça böldün?

- 50'ye! ..