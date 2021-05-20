Taner Ulutaş yazdı... Dökülen Memur cenneti KKTC’de yatırım ve rüşvet!..

Dökülen Memur cenneti KKTC’de yatırım ve rüşvet!..

Memur cenneti KKTC’de, yatırım yapacak adamı, doğduğuna pişman ederler. Adam kendisine yaşatılanlardan dolayı, yatırım yaparak istihdam sağlayacak yerde, ‘İnce Sazdan’ verip veriştirdikten sonra pılıyı pırtıyı toplar, yabancı ise ülkesine geri döner, yerli ise kabuğuna çekilir

Eskiden ailelerde baba erk durumu vardı. Şimdi kadın erk ve çocuk erk durumu var. Bizim memlekette de memur erk durumu var. Buralarda artık, Bakanın veya Müsteşarın değil, köşe başlarını tutan memurun sözü geçiyor. Ama efendim diye başlanan cümle sonrasında bakan, yasal bir iş yapacak olsa bile, memurun burun kıvırması nedeniyle başına iş almak istemediğinden işi yokuşa sürüyor

AB fonlarından şirketlere hibe para verileceğini öğrenirsiniz. Şirket olarak müracaat ederek, evrakları düzenlemeye çalışırsınız. Evrakları tamamladınız ama bir memur çıkar size yasanın filanca maddesine göre olmaz der. Yasanın o filanca maddesine baktığınız zaman o maddenin memurun iddiasını içermediğini görürsünüz. Ama Memur ben öyle yorumladım ‘Olmaz’ dediği için, ne müdür nede daire yetkileri gelecek eleştirilerden çekindiği için pirincin taşını ayıklamaz. Ama memurumuz da böyle yorumladı diyerek, bir bakalım der geçer.

Memur devletinde, devletten arazi aldınız ve yatırım yapacaksınız. Bazı memurların, bazı istekleri yerine getirilmezse ‘Ama’ ile başlayan cümleler duvarına toslarsınız. Sonrasında, yatırım ‘Nayır’ ile son bulur. Ne Bakan, ne Müsteşar ve nede Müdür, hatta yılan yiyen hekim bile bir iddianın altında kalmamak için Nayır’ın altından kalkamaz.

Örneğin emlak malzeme dairesinden bir yer mi istediniz? (Şimdiki müdür ve yetkilileri tenzih ediyorum) Git gör bize bildir deniliyor. Gidiyorsunuz bir devlet arazisi buluyorsunuz. Buldum diyerek, devletin yüce katına çıkıyorsunuz. İşiniz tamam sözcüğüne bağlandıktan bir süre sonra o arazinin başka birisine verildiğine tanık olursunuz.

Sanayi Bölgeleri açılır. Müracaat yaparsınız. Müracaatınız tamam kazığına bağlandıktan sonra bekle babam bekle kitabının son sayfasına geldiğiniz zaman Alayköy Sanayide olduğu gibi arazinin falan bakanın, filanca vekilin, partinin falanca ileri geleninin kuzen, baldız oğlu, kayınço ve akrabalarına öncelikle verildiğini görürsünüz. Araziler alındıktan bir süre sonra da başkalarına devredildiğini duyarsınız.

Haspolat Sanayide, bir yeriniz var. Yalnız kolonları dökülmüş vaziyette kiraladığınız yer için size tesis kira sözleşmesi yapılır. Kolonlar uzun süre önce dikildiği için çatlamalardan dolayı gücünü yitirdiğinden, yıkıp yenisini yapalım dersiniz. Sanayi Dairesinden bir memur olmaz der. Neden diye sorarsınız. Biz tesis için kira sözleşmesi gereği, sizden 2 bin lira alırız. Böyle bir durumda 500 lira alacağız. Devleti zarara uğratmam diyor. Peki toprak devletin, üzerine yapılacak yeni binada devletin olacağına göre yıkılmaya yüz tutan binadan mı, yoksa istihdam sağlayacak yeni fabrika ve iş yerinden mi devlet zarar edecek diye sorarsınız. El Cevap, size başka yer gösterelim olur.

Türkiye, içerisinde Yunanistan’ın da dahil olduğu bir çok ülke ile yatırımcılara kolaylık sağlayacak ve koruma altına alacak anlaşmalar imzaladı. Memur Cenneti KKTC’yi de bu anlaşmalara dâhil ederek ilgili belgeleri gönderdi. Yatırımlar yapılarak istihdam sağlayacak anlaşmaya bazı memurların kem küm ettikleri duyumu var. Memurun gönlünü hoş tutmazlarsa, yarın bir yerlere yanlış bir bilgi aktarılarak manşetlerden inmemekten korkulduğu için Bakan ve Müsteşar, memurun ‘Nayır’ını nasıl aşacaklarını düşünür.

Dünyada yatırım yapacak kişilere devletler elinden gelen kolaylığı yaparak yokuşu 5’nci vites ile çıkartıyor.. Bizde ise yokuşu birinci vites ile çıkma durumu var. Örneğin birçok Avrupa ülkesinde evraklar ilgili dairelere mail yolu ile gönderilir. Evraklar incelenir ve sorun yoksa yatırım yapmanızın önü açılır. Bizde ise elinizde dosyanız daireleri arşınlarken kan kusturtma durumu var. Topal eşek hızı ile hareket eden her daire sonrasında, yatırıma başlamak için bekledim da yapamadım şarkısını dinlemek zorunda kalırsınız. Sonrasında yatırımcı, istihdamınız da yatırımda başınızdan bin beytambal kalsın diyerek yatırımdan vazgeçer.

Parmağımızın arkasına saklanmadan söyleyelim. Ensesi kalın, gerdanı sarkık, cebi şişkin, işaret parmağını, başparmağı ile kaşıyanlara her türlü hizmet yapılır. Memur cennetinde, memuru görenler (Düzgün memuru tenzih ediyorum) işini kestirmeden hallediyor. Görmeyenlere ise bugün git, yarın gel senfonisinden eserler sunuluyor. Dünyalığını düzenler fark edildikleri noktada, ceza yerine emekliliğe sevk ediliyor. İstisnai durumlarda, deveyi avurdu ile götüren, tekrar eski yerine yani çeşmenin başına oturtularak mükâfatlandırılıyor.

Özal bir zamanlar benim memurum işini bilir demiş ve rüşvete kapıyı ‘Gındırık’ bırakmıştı. Sorry ama bizde kapı gındırık olmaktan öte sonuna kadar açıldı. Köşe başlarını tutan bazı memurların yaşamlarına, lüks villalarına, arabalarına bakılırsa ne demek istediğim anlaşılır.

Bu nedenle Kamu Reform Yasası şarttır. Haaa bu oy gailesi çeken pısırık hükümetlerle nasıl olacak derseniz, bakın onu bilmem. Bildiğim tek şey, ensemizden topuğumuza kadar ‘Dökülüyor’ olmamızdır. Rüşvet, adam kayırmanın maksıl olduğu, dökülen ülkemizde bize korsan diyorlar. Diyenler halt etmişler. Çünkü korsanların bir düzeni ve intizamı var.

Fıkra

Bir albay, bir er, bir yaşlı kadın ve bir de genç kız trende aynı kompartımanda yolculuk etmektedir.

Tren bir tünele girip kompartıman karardığı zaman, MUCUK bir öpücük sesi ve ardından ŞIIIRRAKK ! diye bir tokat sesi

duyulur.

Tünelden çıktıktan sonra yaşlı kadın

"Aferin genç kıza. Nasıl yapıştırdı tokadı" diye düşünmekte ve kafasını sallamaktadır.

Genç kız da "Zevksiz herif, bu morukta ne buldu ki, bi de öpmeye kalktı ama kadın da iyi yapıştırdı." diye düşünmektedir.

Albay ise "Ulan bizim eşoğlusu er, kızı öptü, tokadı biz yedik." diye yanarken er de içinden şöyle düşünmektedir:

"Hehee aferin lan bana elimi öpüp nasıl yapıştırdım tokadı albaya..."