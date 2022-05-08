Taner Ulutaş yazdı...Görev kime verilecek? ve mesajınız var...

Görev kime verilecek?

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümet krizini çözmek için hükümeti kurma görevi vereceği milletvekilini bugün açıklaması bekleniyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun istifasını sunduktan sonra, kurulacak hükümette girmekten son dakika vaz geçen DP ile YDP’nin ardından, CTP’nin erken seçim şartını sürmesi hükümet kurmadaki krizin büyümesine neden oldu.

TATAR GÜVENOYU ALACAK MİLLETVEKİLİNE GÖREV VEREBİLİR

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesi halinde, DP ve YDP ile koalisyon ortaklığını konuşmanın doğru ve etik olmayacağını, bu partiler ile 'Muhatap olmam kendi değerlerime ters düşer” açıklaması, hükümetin kurulmasını zorlaştırırken, Cumhurbaşkanı Tatar’ı başka alternatifler düşünmeye zorladı. Ve hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini açıkladı.

3 İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, görevi Faiz Sucuoğlu dışında bir başka UBP Milletvekiline vereceğini belirtmesi üzerine sosyal medya ile siyasi arenada görev verilmesi muhtemel 3 isim dolaşmaya başladı. UBP içerisinde yaşı itibarı ile ‘Abi’lik görevini üstlenip partiyi toparlayacak olan Ünal Üstel ismi ağırlık kazanırken, Hasan Taçoy ile Nazım Çavuşoğlu’nun da görev verilmesi muhtemel isimler arasında yer aldığı gözlemlendi.

SUCUOĞLU İTİRAZ ETMEYECEK GİBİ

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, UBP içinde başka bir vekile hükümeti kurma görevi verilirse tavrının ne olacağı sorusuna bu durum artık kişi veya kişilerin üstünde bir durumdur. Ekonomik durum belli dolayısıyla bu noktada bu durum memleket meselesidir.

ERKEN SEÇİM VEYA BENDEN SONRA TUFAN DİYEMEM

UBP genel başkanı Sucuoğlu görevlendirme bir başka milletvekiline verilirse tavrınız ne olur sorusuna şimdi artık kişi veya kişilerin üstünde bir durum var. Ülkenin şu anda durumu belli, ekonomik durumu belli, kriz belli dolayısıyla, Ya ben ya da erken seçim veya benden sonrası tufan dememiz, temsil ettiğimiz bir düşünce değildir diyerek, konunun UBP Parti Meclisi ve Meclis Grubu’nda görüşüleceğini, ve ortak paydada buluşulacağını kaydetti. Görevin bir başka vekile verilmesi durumunda itirazı olmayacağı yönünde kanaatin oluşmasına neden oldu.

UBP yetkili organlarında ortak bir kanaat oluşması sonrasında görev verilecek olan Milletvekilinin, oluşturacağı hükümet ile krizin bitmesi sağlanacak.

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, parti başkanlarının işi zor. Ama bu hara gürra arasında sizin işiniz daha zor. Sucuoğlu’nun, YDP ve DP ile hükümet kurmam, CTP’nin hükümete girmem demesi sonrasında geriye birşey kalmadı. Nazım Çavuşoğlu’nun, İskele Bölgesinde Sennaroğlu ailesi ile kan davasına dönüşen kavgası, Partiyi ikiye bölebilir. KKTC genelinde sevilen bir kişiliğe sahip olmamasıda, sanırım işaret parmağınız, şuanda abilik görevi yapacak Ünal Üstel’i gösteriyor. Güneş bugün batarsa, yarın yeniden doğar. Sorunsuz doğması için insandan çok şeytan olan siyaset arenasında sanırım görevi özenle seçerek vereceksiniz.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, güle güle sana yolun açık olsun şarkısını dinlerken, televizyon bayramda bile üyeler arasında rammi yapmakta olduğunuzu söylüyordu. Elektrik zammında, mazbatalarda, borçlar ile ilgili sicil affında ve benzer konularda dönme dolap gibi dönmenizi geçtim. Türkiye ile imzalanan protokolün içeriğini büyük sır gibi saklamanızı inanın çözemedim. Yakarsa dünyayı garipler yakar demişti Ayşaba. Zamlarınız ve tutarsız kararlarınız sayesinde, yaşama tutkumuz, yarına inancımız, kendimize ve birbirimize olan güvenimiz yandı kül oldu. Yakma hastaları için şuraya bir geçmiş olsun mesajı bırakıyorum.

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Sn. Ünal Üstel , her canlı doğar, büyür ve kaçınılmaz son olan ölür. Yalnız canlılar değil. Maddelerde öyledir. Mesela solinalar (Su boruları) evlere döşenirken, zamanla su koyverdiği için değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmezse binanın temelini çürütür ve bina buumm aşağı iner. Sucuoğlu, yaşanmakta olan anın rayında giden, siyaset trenin altında kaldı. Fırtınalar nedeniyle Başbakanlık bölgesi alafıcırık toz duman. Biz döndürekzade ailesi mensubu olanlardan değil, çilehaneye dönüşen ülkeyi bu kısır döngüden çıkartacak, çözümzade ailesinden birisini bekliyoruz.

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Sn. Olgun Amcaoğlu, ciğercik mis. Takla at kap diyerek, elektrik yakıt zam kazığı allanıp pullanıp şirin gözüken ciğer gibi gösterilmeye çalışıldı. Zam kazığı nedeniyle auvvv diyen bizlere, kazıktan ve Kıb-Tek’teki sıkıntılardan sorumlu, idarecilerdir dediniz. Vergide tekerrür, yasalara aykırı ve suçtur derken, yasa kalburunun delik deşik edildiğine vurgu yaptınız. Sevgili Olgun, ağa mukunun üstüne muk edilemeyeceği gibi Ağanın elide tutulmaz. Yasalara karşı işlenen suç varsa gereğini yap. Çünkü, bu dünyada, bir ölümün, bir de kaybolan güvenin telafisi yoktur.

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Sn. Serdar Denktaş, fıkratlarında kin ve intikam olanlar, cehaletlerinin eyleme geçmiş hallerinin çok tehlikeli hal aldığını ve bardağı taşırma noktasında olduğunu nedense hala fark etmediler. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş çekemediklerini, son olarak Anıt mezarın yapılması olayında da gösterttiler. Kaf dağının arkasından, toprak getirin diyerek, androşu tekere koydular. Eğilmekten kamburu çıkanlar, dik duruyoruz diye övünüyorlar. Ama nedense attığında mangalda kül bırakmıyorlar. Bunların haline bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum. Höt denince süt dökmüş gibi durduklarına bakınca öfkeden kuduruyorum.

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Sn. Salahi Şahiner, elektrik faturalarında dönen dolabları dilin döndüğünce, dilinde tüy bitinceye kadar anlatmaya çalıştın. Fahiş zamdan sonra, Geleceğe yürüyoruz” diyen bindirim hükümeti, tepkileri görünce indirim yaptım diyerek, indirdiğinii viyagra içerek yakıt değişim zammı olarak tekrar bindirmeye kalktı. İndirdiğini kaldırırken, El –Sen nerede diye de sormaktan geri durmadın. Ah Salahi vekilim ah. Boşver da bunlar tamamdır diyerek Toroslara baka baka, kendi elimizle kendi içimizi cehenneme çevirdik. .

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Sn. Türel Öksüzoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin aylık ve yıllık enflasyonu belirledi. Aylık %7,25 yıllık enflasyonun ise % 69,97 olduğunu belirtti. KKTC İstatistik Kurumu ise herşeyin Türkiye’den gelmesine ve gümrük ödenmesine karşın ülkedeki verileri belirlerken, "İflas" bağıra bağıra geliyor. Türkiye’de böyleyse bizde yüzde yüz demektir. Harç bitti, yapı paydos diyen som ağızlılara aldırmadınız. Ve KKTC’de Nisan ayında enflasyonu % 5.07 olarak göstertmeniz, hükümet nezdinde büyük memnuniyet yarattı. Ayşaba, alkol pahalı oldu. Kafayı onunla bulamazsınız. Ayılmak için golanya ve benzeri şeyleri kullanın dedi.

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Sn. Bertan Zaroğlu, YDP genel kurulu sonrasında, bir birinize girdiğiniz ve neredeyse ana avrat, sinsile göz ardı edilmeden salladığınız küfürlü hicaz faslındaki besteler sonrasında, Erhan Arıklı ile barıştığınız söyleniyor. Belki ona geçmişte yaşadığımız tüm kırgınlıklar için senden özür diliyorum demedin. Söz zaten uçtu gitti ama yazılanları silekten silgimiz bitti. Yenisini alalım. Ve tu baştan başlayalım imasında bulundun.

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Sn. Mehmet Erol Muvali YDP Disiplin Kurulu Başkanı olarak, parti başkanı Erhan Arıklı’nın, bakanlığı aile bakanlığı yapıtığına vurgu yaptınız. Ve yeğenini Bakanlık bünyesine şoför olarak işe başlattığını, diğer yeğenini B.T.H.K yönetim kurulu başkan yardımcısı atadığını, Arıklı soy ismini taşıyan bir hanımı, yüksek maaşla bakanlık bünyesinde Hukuk Danışmanı yaptığını belirttin. Sn. Muvali, Tarih kâğıtla ve sözle olmaz, coğrafyayı da bilmek gerektirir. Siyasette de koltuğa oturduktan sonra ülkeyi kalkındıracağım demekle de olmayacağını, yolun önce aileden geçeceğini de bilmek gerekir.

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Sn. Alev Anıl, turzim diye diye kaba yerimizi yırtıp, takke diye başımızı geçirdiğimiz noktada Lokmacı Barikatındaki kuyrukların, uzayıp giden tren yoluna dönüştüğünü ima ettiniz. Kuyruktaki insanlara sadece birer muhaceret görevlisinin, canla başla uğraştığına vurgu yaptınız.. Alev hanım Kıbrıs’ın körfezleri say desen sayamayacak molihiya ile, gulurkyayı takı sanacak kişileri 5000 Euro ile Turizm Ateşesi yapmamızdan dolayı kapılara memur alacak paramız kalmadı. Bizim ülke aşkımızın bestesi, öyle her saza uymaz. Ama sürekli detone olan bazı siyasilerimize uyuyor. Ne diyelim

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Sn. İbrahim Kanat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikasının (Bay-Sen) geçtiğimiz gün gerçekleşen başkanlık seçimini kazandığınızı öğrendik. BRT çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yönetim kurulunuz ile birlikte çalışanların hakkını sonuna kadar savunacağınıza olan inancımız tamdır. Belki uzun süre hükümetler bir kısım çalışana yeşil ışık yakmadı. Ama Bay-Sen’i çalışanlarını arkasına alarak kırmızı ışıkın bile durduğuna tanık olmadık. Yolunuz açık olsun.