Taner Ulutaş yazdı...Hazırolun ‘Curcuna’ şimdi başlıyor !..

Hazırolun ‘Curcuna’ şimdi başlıyor !..

Koalisyon hükümetimiz, az gittik uz gittik, arpa boyu yol gittik denilerek, parti eşikleri aşındırılarak, nihayet kuruldu. Çöreğin büyüğü unun çoğundan olur düşüncesi ile Başbakan Faiz Sucuoğlu, innik minnik tatarinnik yapmadı, Ama hükümet, 2’limi yoksa 3’lümü olacağı tartışması yaratarak, biraz blöf birazda korku vererek, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetini kurdu ve tartışmalara son noktayı koydu.

UBP dışında, koalisyonda DP’nin yer alacağı günler öncesinde belli olurken, geriye kalan partinin, HP mi yoksa YDP’mi olacağı papatya falında arandı. HP off side’de kalarak OUT olurken, YDP IN oldu. Herne kadar doğan çocuğumuz, prematüre olarak doğmuş olsada hiçyoktan iyidir diyerek, idare etmeye çalışacağız. Birde çocuğumuz için ‘Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi ‘ deniliyor. Yok daha önce fasulyenin dibi tutmuştu da, galiba bu defa dibinin tutmasını geçtik, tencere bile gara gavurma olacak demeye başlandı.

Sucuoğlu, kabineyi emir demiri keser kitabını okurken, dıştan destekli mavzer tüfeği başucundayken hazırlamadıysa, Mevlut Çavuşoğlu’nun abisi, Tahsin Ertuğruoğlu’na, Dışişleri Bakanlığını vermemesine millet şaştı. 5 Mağusa’lı, 2 Lefkoşalı, 2 Girneli, 1 İskeleli ve 1 Güzelyurtlu bakandan oluşan listenin sırıtımasına ‘Alakaya maydanoz’ derken, eski tas eski hamam dedi. Eski sağlık bakanı Ünal Üstel’e, İçişleri bakanlığı görevi verilirken, tecrübe nedeni ile bu belki sırıtmadı ama, Oğuzhan Hasipoğlu’na, Çalışma Bakanlığı yerine, Dışişleri Bakanlığı verilmiş olsaydı hiç sırıtmayacaktı. Sunat Atun, Ekonomi Bakanı olarak çok iyi işlere imza atmıştı. Orada görevlendirilmiş olsaydı iyi olurdu. Ama işleri nedeniyle, hesap kitap işleri ile haşır neşir olduğu için Maliye Bakanlığında da sırıtmayacak kanaatindeyim.

Eski İçişleri Bakanı Kutlu Evren Ekonomi Bakanı oldu. Ancak eski yerinde, yani İçişleri Bakanlığında bırakılmış olsaydı, 24 ay sonra tekrar erken bir seçim olabilir denilen noktada, golifa gibi dağıtacağı vatandaşlıklar sonrasında UBP yine birinci parti çıkabilirdi. Dursun Oğuz’un, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlğına, Ali Pilli’nin tekrar Sağlık Bakanlığına getirilmesi en doğru iş oldu. Birde, Fikri Ataoğlu’nun Turizm Bakanı olarak kalması en doğru işler arasında gösterildi.

Bütün bunların yanısıra ‘Süper Bakanlarımıza’ bir yer bulmak için verilen bakanlıklar var. İçişleri, olmadı Tarım, olmadı İçişleri, o da olmadı, Dışişleri denilerek, aman parti içerisinde siz çok eskisiniz. Yarın genel kurullarda veya toplantılarda, başıma bela olursunuz düşüncesi ile verilen bakanlıklar, sanırım bir arpa boyu yol katetmeyecek.

Evkaf’ın su meselesine gelirsem, kabinede kadın bakan yok. Nedenini, niçinini bilmem. Onu Sucuoğlu bilir. Ama sanırım bu dakikadan sonra, UBP’de ‘Curcuna’ kopabilir. Neden diye sorarsanız söyleyeyim. 5 bakanlık verilen Mağusa Bölgesinde, Resmiye Canaltay’a bakanlık yok. Ona UBP Genel Sekreterliği veya Meclis Başkanlığı teklif edileceği söyleniyor. UBP’de en çok oy alanlar arasında olan eski Maliye ve Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu listede yok. Girne Bölgesi Milletvekili, defalarca bakan yapılacak sözü verilen İzlem Gürçağ Alptuğra listede yok. İskele Bölgesi Milletvekili Yasemin Öztürk, listede yok. Ama daldan dala pardon, bakanlık bakanlık gezdirilen ‘Süper Bakanlar’ listede var.

Neyse, beni dilimden veya klavye tuşlarına basan parmaklarımdan birileri beni asmadan, veya daha önce biz sana gösteririz denilerek, çocuklarımın üzerine ellerindeki devlet gücü ile gitmeye çalışanları, huylandırmadan sadede geleyim. DP Başkanı Fikri Ataoğlu biraz naza çekilmesinin mükafatını gördü. Ataoğlu, seçimde belki istediği vekil sayısına ulaşamadı ama, seçimden 3’ncü parti olarak çıktı. mükafatını, DP’ye güçlendirilmiş olarak verilen Turizm, Çevre, Gençlik ve Kültür Bakanlığını elde ederek aldı.

DP’ye, ekmek kadayıfı olarak, Çevre Dairesi’nin yanı sıra, Kültür Dairesi ve Gençlik Dairesi verildi. Bunlara ilaveten Jeoloji ve Maden Dairesini de DP yönetecek. Ekmek Kadayıfının üstüne dondurma olarak Şeker Sigorta ve Kooperatifler Mukayyitliği, K.T Devlet Tiyatroları, Devlet Senfoni Orkestrası kondu. Dondurmanın üstüne fıstık ezmesi olarak da Kalkınma Bankası, Şehircilik Dairesi serpiştirilerek, Turizm Bakanlığı bünyesine verildi.

Eee ne var bunda diye sorarsanız, çok şey var derim. Turizm Bakanına ve müsteşarlarına, işlerini tam yaptıkları için sözüm yok. Ama diğer kurumları ele alırsak, örneğin Kalkınma Bankası yönetim kurulu başkanı Milletvekili seçildi. Hasan Tosunoğlu orada kalırmı? Oraya onun dışında birisi atanacak olursa, parti içerisinde tartışmaya neden olmayacak mı? Şirketler Mukayiti Kemal Deniz Dana görevden alındı. DP oraya kimi atayacak? Şeker Sigorta, Devlet Tiyatroları, Şehircilik var. Atamalar, görevlendirmeler derken atamalarda curcuna yaşanmayacakmı?

YDP’de de sanırım bir deprem yaşanacak. YDP’nin ağır topları istifa ederek gitti. Ama, pasta ağız sulandırıyor. İnşaat Encümenliği, T izinler ile toplu ulaşım izinleri veren Trafik Komisyonu onda. Bilgi Teknolojiler Haberleşme Kurumu yine onda. Bu kurumlarda görev almak isteyenlerin özellikle T ve toplu ulaşım izinleri atamalarında çıkacak curcunayı düşünebilirmisiniz?

Başbakan, bu hükümet 5 yıl sürecek bir hükümet değil, değişecek diyor. Doğrudur. UBP’de bakanlık bekleyen, söz verilmesine karşın bakan yapılmayanların yanısıra, diğer partilerde pastadan pay almak isteyenler yarın güftesi eleştiri, bestesi Arif hoca makamından düzenleyecekleri eserleri, Do minörden hayata geçirirse ne olacak?

Dövizin döve döve dayak manyağı yaptığı TL’nin, yarattığı ekonomik sıkıntı, zamlar, alım gücünün sınırlanması sonrasında halkın ciddi bir geçim kaygısı içerisine düşmüş olması, pandemi ile elektriğe getirilecek yüksek zammın halkta yaratacağı sıkıntı, stres ve sinir 29 vekile sahip, 3’lü koalisyon hükümetini 5 sene rahat bırakacak mı? Bence 24 ay sonraki seçime hazır olmak gerekir.

