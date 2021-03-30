Taner Ulutaş yazdı...İlhak mı dediniz?

Kıbrıs Adasında yaşayan iki toplumu, bir savaşın gölgesi olan ve halen devam etmekte olan ‘Ateş Kes’ modundan çıkartıp, bir barış sürecinin ilk adımı olacak olan Crans Montana’daki gayri resmi 5+1 görüşmeler için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ancak nedense görüşmeleri bertaraf etmek için yandan kaynaklarda başladı.

Bir devlet televizyonu olan ve çeşitli görüşlerdeki parti ve insanlara hitap etmesi gereken BRT’nin başındaki kişinin, ‘İlhak’ sözcüğünden dem vurması sanırım kabul edilebilir bir durum değil. Bugüne kadar KKTC’nin sonsuza kadar yaşatılacağını söyleyen Özer Kanlı’nın, ray değiştiren tren gibi şerit değiştirerek, KKTC’yi inkâr eder bir pozisyonda ilhaktan söz etmesi manidardır. Nedeni ne isterse olsun, böylesi bir kurumun başındaki kişinin böyle bir açıklama hakkı olmamalıdır. Yok ben böyle açıklamalar yaparım derse de istifa müessesini çalıştırmalıdır.

Hatay’ın ilhak edilmesine benzer durum yaratılarak, Hatay gibi KKTC’de bir vilayet yapılabilir mi diye soranlara, Avrupa toprağı olan, ancak müktesebatı uygulanmayan KKTC’de, ilhakın zor olduğunu söyleyebilirim. Bir defa pandemi’nin yanısıra, TC Merkez Bankası Başkan ve Başkan yardımcısının değiştirilmesine bağlı olarak yaşanan döviz hareketleri, muhalefet ile yaşanan Kanal İstanbul tartışması, HDP'ye yönelik kapatma davası, rektör atamasının yarattığı öğrenci hareketi nedeniyle Türkiye içte ‘Yüksek Tansiyon’ yaşıyor. Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıya birde Döviz karşısında eriyen TL’nin alım gücünü düşürdüğünü ilave edersek, 20-22’lerden aşağı inmeyen yüksek tansiyon, başka bir risk kaldırmaz.

Bunun yanısıra, Libya, Suriye ve Irak'ta askeri bulunan Ermeni ile Azerbaycan nedeni ile sorun yaşayan

ve sürekli PKK, YPG, PYD gibi unsurlar ile sıcak temas halinde savaşan Türkiye'nin başında, birde Yunanistan belası var. ABD, Fransa ve bazı AB ülkelerinin destek verdiği Yunanistan ile sorunlar nedeniyle sürekli karşı karşıya gelen Türkiye’nin, ilhak ile yeni bir cephe açma girişiminde bulunmasını ben beklemem. Kaldı ki, rahmetli Rauf Denktaş’ın kafasındaki ilhak planını günümüzde hayata geçirmeye çalışması halinde, yaşatılacak ekonomik ambargolar sonrasında KKTC’yi elinde tutması bile büyük bir başarı sayılacak.

Kıbrıs’ın 3 garantör devletinden birisi olan Türkiye’ye, imzasının bulunduğu ve bizzat taraf olduğu hiçbir uluslararası anlaşma ‘İlhak’ hakkı tanımaz. Haaa ben uluslararası anlaşma tanımam. Gerekeni yaparım ve Kırım örneğinde olduğu gibi oraya taşıdığım nüfus ile gerçekleştireceğim bir referandum sonrasında bunu hallederim derse, o zaman uluslararası hukukun dışına çıkmış olacağından, karşısına savaş sonrasında bir başka ülkeye nüfus taşınmasını yasaklayan ‘Cenevre anlaşması’ çıkartılır. Dünyayı ve Rum’u geçtim, BM’nin, AB’nin ve çeşitli ülkelerin yanı sıra muhtemelen ilhaka karşı olan Kıbrıslı Türklerin, hatırı sayılır bir bölümünü de karşısında bulmuş olur ki, bu durum baş ağrısını ‘Migren’e dönüştürür

Birde, bugün itibarı ile kongre raporlarında 3 Trilyon 250 Milyar bütçe açığı olduğu ve 7-8 bilemedin 10 yıla kadar bu açığın 10 trilyon dolara çıkarak ABD ekonomisini iflas noktasına getireceği öne sürülüyor. Bunun için ABD’nin Akdeniz’in altında olduğu ileri sürülen 20 trilyon dolarlık gaz ve petrole şiddetle ihtiyacı olduğuna vurgu yapılıyor. Peki, Türkiye’nin, KKTC’yi Türkiye’ye ilhakı halinde iflas noktasına gelen ABD rahat durur mu?

Erdoğan bir ilhak sonrasında, İslam Ülkelerine yakınlığı sayesinde Müslüman ülkelerden destek alacağına inanıyorsa bence yanlışların en büyüğünü yapar. Çünkü KKTC’nin kuruluş tarihinden bu yana, KKTC’yi ayrı bir devlet olarak tanınmayı reddeden sözde ‘Dost ve kardeş’ denilen ‘ Müslüman ülkelerin muhtemel bir ilhak olayına destek vermeleri hayalden öteye gitmez. Kaldı ki, 1963 yılında, Müslüman olan bizleri öldürmesi için T 72 tanklarını Rum’a veren ve halen Türkiye’nin karşısındaki safta yer alan Mısır, Libya’da Türkiye’ye silah çeken, Yunanistan ile birlikte tatbikatlara katılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkelerin buna evet de diyeceğini hiç sanmam. Bunları görmek için “Nostradamus” gibi kâhin olmak gerekmiyor. Mantıklı bakan herkes bunu anlar.

Eğri oturup, doğru konuşmamız gerekirse, ilhak seçeneği, Türkiye’nin Kıbrıs’ta neredeyse 1983’den beridir yürüttüğü, Kıbrıslı Türklerin “kendi kaderlerini tayin etmek hakkına sahip ayrı ve egemen bir devlet tezini de kendi eliyle çürütmüş olur.

İlhak hesapları içerisinde olan bir Türkiye, muazzam bir çekim gücü olan Maraş'ın statüsünü hızlıca değiştirip, oraya akacak sermaye ile turizm gelirlerinin büyüklüğünün hesabı içinde olabilir. ‘Doğal Uçak Gemisi’ konumunda olan Kıbrıs üzerinde hava ve deniz üssü kurarak (Zaten isterse bunu yapar) bölgede caydırıcılık gücü yüksek, lojistik aktarım yapacak bir konuma gelmeyi de düşünebilir. Ancak tüm bunların karşılığında özellikle Maraş ile ilgili ağır ekonomik bir bedel de ödemeyi göze almalıdır. Bu durum iflah mı yoksa itlaf mı eder o da meçhuldür.

Kısacası tanırım denilen KKTC, tanındığına dair yasa, TBMM’den geçmediği için sadece söylemde kaldı. Bir anlaşma sonrasında kendi bölgesinde söz sahibi ve içte egemen olacak güçlendirilmiş bir Federe devlet, uluslar arası bir alanda da tanınmış olacak. Bu hem Türkiye’nin Akdeniz üzerindeki ekonomik kazanımlarını, hemde prestijini artırırken, burada yaşayan ve politikalar nedeniyle kendilerini bir türlü buraya ait olarak görmeyen TC kökenli soydaşlarımızın, Avrupa vatandaşı olacakları nedeniyle onlara da büyük faydalar sağlayacak.

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GÜNÜN FIKRASI

Kaçıracan Akbabayı

Çiftçi tavuklari için yorulmayan bir horoz almaya pazara gider. Pazarcı "İstediğiniz herşeyi bu horoz yapar" diye azgın mı azgın bir horoz satar.



Adam çiftliğe döner, horozu kümese koyar koymaz tüyler uçusur, gıdaklamalar başlar. Çiftçi çok memnundur. Ama horoz çok azgındır, adam endişelenmeye başlar horoz iki günde ölecek diye. Horozu tutmaya çalışır, başaramaz.



Neyse der, eve döner. Ertesi gün bir bakar ki horozun ayaklar havada dil dışarıda yatıyor ve hatta tepesinde bir akbaba uçuşuyor.



Çiftçi kendi kendine "eh işte geberdi" diye söylenir. Horoz bir gözünü hafif açarak çiftçiye yarım ağızla ve kısık sesle homurdanır.



"Git lan git!.. Kaçıracan şimdi akbabayı!.."

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