Taner Ulutaş yazdı...İskele bölgesinde halk, peşkeş isyanında !..  

KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada, makama gelmeden önce, bizlere buz gibi hayaller ve şeker gibi evler vaat eden bazı siyasiler, makama oturur oturmaz, evli evine, köylü köyüne diyerek ne buzdan hayallerimizi nede şekerden evlerimizi bırakıyor.

Girne’yi, eski Beyrut gibi, güzellik kraliçesi yapacağız iddiası ile yola çıkanların, Girne’yi, Pamuk Prenses’in, meşhur cadısına dönüştürdükten sonra, bukez gözlerini, sahilleri ile meşhur, güzelim İskele bölgesine çevirdiklerini siyasilerimiz görmezken, görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile gördü.

Memleketin en güzel sahillerine sahip bölgede, sahiller, bir devrin meşhur fahişesi Abbas’ın Şerif’in evine dönüştürülmeye çalışılırken, 12-13 milyon değerindeki arazilerin, yağma hasanın böreği misali, yaldızlı ve parlak kılıf içerisine yerleştirilerek, birilerine ‘Ham’ yapması için peşkeş çekildiği öne sürülüyor.

Biz bu ülkede yatırım yapıp, istihdam sağlayacağız diyenler, halkın kullanımında olması gereken sahil ile denizi de parselleyerek, babalarının malıymış gibi kullanmaktan vazgeçmiyor. Arazi verilmezden önce yedi takla atıp, her türlü şartlara uyacağız diyerek, araziyi alana kadar, Asena gibi göbek dansı figürleri sunanlar, istediklerini aldıktan sonra, deniz ile sahili, babalarının malıymış gibi sahiplenmeleri insanımızın sinir krizi geçirmesine neden oluyor.

Uzun lafın kısası, bizi yönettiğini sanan, ancak başak gibi büyüdükçe boyunları bükülenler, bizlere sahil ve deniz yağmacıları ile ilgili olarak hep, özü doğru olanın, sözü de doğru olur. Merak etmeyin. İstihdam yaparak kaliteyi artıracaklar. Gerisine izin vermeyiz dediler. Demesine dediler ama biz daha etimiz kartlaştı. Yemeyin bizi diyemeden, özellikle Girne ve Bafra bölgelerinde, denizin içerisine kadar kapatılan alanlarda, halkın değil denize girmesi, sahilde bile yürümesi imkânsız hale geldi.

Şimdide gözler İskele Bölgesine çevrildi. Birilerinin, o güzelim sahillere bakarken, salyalarının aktığını ve buraları nasıl parsellerim moduna girdiğini görüyoruz. İnsanların, o güzelim sahilde ve yürüyüş yollarında, sabah – akşam yürüyerek sporunu yaptığı alanın içine de ederek, kazançlarına kazanç ilave etme derdinde olduğuna tanık oluyoruz. 12 milyon değerindeki yeşil alanın, birilerinin, arazisinin yanından yol geçti diye beleş verildiği iddiası bölge insanına ‘Yok artık’ dedirtirken, arazinin verildiği söylenen kişilerin, bir müddet sonra, bu alana villalar veya siteler dizeceği söylemleri sinir ediyor.

Bir başkasının ise, neredeyse sahildeki kumların üzerine, bina ve tesis inşa etme hesapları yaptığını, sağır sultanın duyduğunu, görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk’ün bile gördüğü ileri sürülürken, Eleksus ve Cratos oteli örneğinde olduğu gibi, sahili geçtim, denizin bile halka kapatılarak, insanların keyfinin içine de edileceği belirtiliyor.

Peki, bu durumu gören ve yaşanacakları tahmin eden bölge insanlar ne diyor derseniz onu da söyleyelim. İnsanların sinir uçları alarm veriyor. Ve damarlarını kesseniz kan akmadığını görürsünüz. Bölgemizi beton yığınına dönüştürmez, sahilimizi de her yeri elleyen Tacizcilere de elletmeyiz diyor.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifini kurarak, 39 sayfa içeren imza topladık. “itiraz” dilekçemizi de Çevre Koruma Dairesi’ne verdik. Sahil ve denizden özelde İskele halkını, genelde tüm insanları mahrum bırakmayacağız. Doğal ve bataklık bölgesinin, birçok hayvan türü için ev, genellikle uçan kuşlar için harika bir yer konumunda olan arazinin bu konumdan çıkartılmasına da izin vermeyeceğiz. Ve Masaya yumruklar vurulurken, hadde be bakalım. Halep ordaysa arşın da buradadır denilerek, buralara el atanlara, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğreteceğiz diyor.

Kimisi iş büyüyor. Kendimizi orada zincirleyelim derken, kimileri de izin vermesi halinde, gidip belediyenin önüne kum dökelim diyor. Bir başkası ise Meclisin damına nasıl çıkıp bayrak astılarsa, bizde İskele Belediyesinin damına çıkarak bayrağımızı asalım ve orada eylem yapalım diyor.

Kurulan inisiyatif içerisindeki insanlar şimdi böyle düşünüyorsa, yarın oralara temel dökülmeye başlandığında ne yapacağını kim bilebilir. Nasıl eylemler düzenleyeceğini şimdiden kim kestirebilir dersiniz?

Yasa varmış. Ve o yasa, yapılacak olan otel ve tesisler, sahilin 100 metre gerisine yapılacak diyormuş. Yahu kimsenin takmadığı bu yasaya, bizim yasa hazırlayıcısı siyasilerin yanı sıra çevre denilince mangalda kül bırakmayan (Şehir Planlama Dairesini tenzih ediyorum) ‘Andilla’ koyarak bakmasına ne buyrulur. Acaba Köroğlu’nun tüfek icat olundu, mertlik bozuldu sözüne atıfta bulunarak, torpil veya neyse o kelimeyi söylemeyeyim, icat olundu, dürüstlük kayboldu desek uygun kaçar mı?

Siyasilerin yanı sıra çevre örgütleri olaya damda gezer takyanoz vur beline kazmayı misali yaklaşırken, izin merci, İskele Belediyesini nasıl görüyorsunuz diye sorarsanız, ben belediye binası üzerinde, 4 maymunu simgeleyen, görmeyen, duymayan, konuşmayan ve eğil de gulle geçsin maymun figürleri içeren yafta görüyorum.

Malın ucuzunu seç tamir ederken canın sıkılmasın diyenler bizi kandırdı. Malı seçmesine seçtik de, ucuz etin yahnisinin pahalıya çıkacağını hiç tahmin etmedik. Birileri döveçte, kuzu tandır yerken, başkaları ise huzur buldukları yerler ellerinden alınacak diye demir çiğniyor. Bu insanlar, kendilerine sahile giriş yapılacak monobadicik bile bırakılmaması sonrasında, sanırım bu duruma sessiz kalanlara, zamanı gelince angonicikleri ile oynamaları için ‘Hadde bara mahalleye’ diyecek.

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GÜNÜN FIKRASI

Bir zamanlar F tarihinde bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüştü ki, dayanamayıp bir yusuf (mandalina) çaldı..Adamı yakalayıp cezalandırılmak üzere İmparator'un karşısına çıkardılar. Hırsız imparatoru görünce ona şöyle dedi;

"Değerli efendim, çok açtım,

Dayanamadım çaldım ve yedim. Beni affetmeniz için yalvarıyorum. Eğer affedersiniz size paha biçilemez bir armağanım olacak.."

İmparator dudak büker;

"Senin gibi birinde paha biçilemez ne olabilir ki?"

Hırsız, avucunun içindeki Yusuf çekirdeğini uzatır ve;

"Bu çekirdeği ekerseniz bir gün içinde altın meyveler veren bir ağacın yeşerdiğini göreceksiniz.."

İmparator kahkaha atarak;

"Ek o zaman, altın meyveleri görünce affederim seni.." dedi.

Yoksul adam;

"Haşmetlim bu tohumu ben ekemem çünkü ben bir hırsızım..

Bu tohumu ancak, ömründe hiç çalmamış, başkalarına hiç haksızlık yapmamış, yalan söylememiş biri ekebilir. Tohum o zaman gücünü gösterir, aksi takdirde onu ekeni zehirler, tarif edilemez acılarla öldürür. Sultanım, bu tohumu ancak siz ekebilirsiniz.."

İmparator irkildi, suratını astı, bir süre düşündü, sonra hırçın bir sesle;

"Ben imparator'um bahçıvan değil, o tohumu başbakana ver eksin de altın meyveleri görelim." dedi..

Yoksul adam, tohumu başbakana uzatınca başbakan telaşe içerisinde imparatora dönüp itiraz etti. "Ben ekim biçim işlerinde çok beceriksizim efendim, sihirli tohumu ziyan ederim. Bence bu tohumu hazinedar başı eksin.."

Hazinedar başı da hemen bir bahane buldu ve bu görevi başkasına devretti.

Bir bir orada bulunan herkes sudan sebeplerle tohum ekme görevinden kaçındılar..

Sonra İmparator, doğan sessizliğin içerisinde bir süre düşündü. Başı önünde başbakana, hazinedara ve bütün görevlilere dik dik baktı ve;

"Hadi bakalım bu hırsız bahçıvana tohumun nasıl altın meyve verdiğini hep birlikte gösterip sevindirelim." dedi. Cebinden bir altın çıkarıp yoksul adamın tutması için attı.

Herkesin ceplerinden sessiz sedasız birer altın çıkarıp adama vermesini izledi.

Sonra da gülerek;"Bas git buradan be adam, bugünlük bu ders hepimize yeter.." dedi.

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