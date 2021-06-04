Taner Ulutaş yazdı... Memlekette siyasetçi, cinayet ve mafya manzaraları !..

Memlekette siyasetçi, cinayet ve mafya manzaraları !..

KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili tartışmalar devam ederken, hem cinayet ile ilgili iddiaları, hemde hükümetlerin umursamazlığı sonrasında, Mafyanın cirit attığı, gazinolarda silahların konuştuğu, ölümlerin yaşandığı yıllara da bir göz atalım dedik.

Kutlu Adalı cinayeti bugünlerde tartışılırken, St. Barnabas olayından hiç söz edilmiyor. Sivil Savunma araçlarının St. Barnabas manastırına neden gittiği, Manastırın yanındaki Okaliptus ağaçlarının altlarının neden kazıldığı ve ne arandığından, pek bahsedilmedi. Açılan çukurlarda kıymetli bir şey bulundu mu? Bulunduysa nereye götürüldüğünden dem vurulmadı.

Evet, Kıbrıs’ta yaptıkları best seller olan emekli Orgeneral Galip Mendi’nin, damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modundaki, alakaya maydanoz açıklaması, tebessüm ettirmedi. Ama milleti katıla katıla güldürdü.

Hüseyin Celal, kanserden hayatını kaybeden Hüseyin Demir ile ilgili ilginç iddia ortaya attı. İsterseniz, Hüseyin Demir konusunu biraz açalım. Çok değerli bir dostum, (İsmi bende mahfuz ) bir süre önce, eski tanıdığı olan Hüseyin Demir’in, kendisine Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili önemli itiraflarda bulunduğunu söyledi. Hüseyin Celal’i dinlerken, onun açıklamaları ile anlatılanların bire bir örtüştüğünü gördüm.

Dostum, İngiltere’de eşinden ayrıldıktan sonra Kıbrıs’a gelerek yalnız yaşam sürdüren Hüseyin Demir’in, çifte tabanca ile dolaştığını, birçok adli suça karıştığını da belirtti. Biraz daha açalım, Hüseyin Demir’in yüksek rütbeli subaylar ile yakın dostluk içerisinde olduğunu, PKK’nın Kıbrıs’taki faaliyetlerini takip ederken, Rum Kesimine geçenlerin isimlerini bile kaydettiğini iddia etti..

Sivil İşler Dairesinde etkili bir güce de sahip olduğu iddia edilen Demir’in, gerek askerde, gerekse sivil otorite içerisindeki yüksek mevkilerde birçok kişiyi tanıdığı, bu nedenle çifte tabanca taşımasına ve bazı adli suçlara karışmasına rağmen kimsenin ona dokunmadığı da kaydedildi. Hüseyin Demir’in, Sinde’de (İnönü) bir evi olduğu, o yıllarda bazı omzu kalabalık subaylar ile zaman zaman o evde bir araya geldiği ve içki muhabbeti yaptığı da öne sürüldü. Burada kastım askerin cinayet ilgisi olduğu yönünde mesaj vermek değil, maksadım suçlar cennetine dönüşen KKTC’de, ’Hüseyin Demir’in birçok adli suçta isminin geçmesine karşın sivil ve askeri bağlantıları nedeniyle dava açılmadığını söylemektir.

Türkiye’de Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturma açıldı. Emekli komutanların ve olayda ismi geçenlerden bazılarının bayram haftası, bir kısmının ise mangal tahtası demesi, bana ‘Pardon Gancelli’ dedirtti. Ve bu işin yaş olduğunu göstertti. Burada o zamanlarda açılan ve sonrasında delil bulunmadığı gerekçesi ile kapatılan dosyaya, yıllar geçtikten sonra koyacak delil bulunacak mı? Günün sonunda bizlere, havada bulut sizler bu işi unut denecek. Net.

İsterseniz suç cennetine dönüştürülen ve bizi yönettiğini zannedenlerin görüp de görmemezlikten geldiği birkaç olaydan da dem vuralım. Mesela, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, ZGS 327 plakalı araçtan Grand Pasha isimli casinoya hedef gözetmeksizin 3 el ateş edilmesinden bahsedelim.

O eskidi derseniz, 2019 tarihinde, Girne'de, Naci Talat Caddesi üzerinde, bahis siteleri uzmanı olduğu iddia edilen Eray Kenanoğlu’nun, aracının içerisinde, uğradığı silahlı saldırıdan söz edelim.14 mermiden 8’inin vücudunun muhtelif yerlerine isabet etmesi sonrasında, ayaklarından ve kasık kısmından yaralanan Kenanoğlu’nu ölümün kıyısından mucizevî bir şekilde döndüğünden dem vuralım. Ve saldırıyı yapan iki kişinin, Sorma Gir, Sormadan çık dingonun hanı konumuna getirilen KKTC’ye, Sahte kimlikle, “turist” olarak girdiğini de söyleyelim.

Peki Savoy Hotel’in kurşunlanması olayına ne demeli? Hani Casino’nun park yerine gelen kişilerin, Kalaşnikof marka silahla binayı tarayarak, 52 adet mermi ile kurşun dolması yapmasından bahsedelim. Veya aralarında, kumarhane sahibi ve Susurluk davası hükümlüsü Yaşar Öz’ün de bulunduğu Viva Casino adlı kumarhanede, gece yarısı meydana gelen silahlı çatışmada, Musa Çakmak ve Hüseyin Dönmez adlı iki kişilerin hayatını kaybetmesi sonrasında hükümetimizin, Kutlu Adalı cinayetine benzer bir araştırmanın ötesine gidemediğini de söyleyelim.

Tamam, suç cennetinde bunlar yaşandı. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. Teksas’ın bir vilayeti konumuna dönüşen KKTC’de, Nijerya elçisinin, bizim dışişlerine, bizim çocuklar oralara gelmeye başladı. Bunlar öğrenci adı altında gelirler ve çete kurarlar ikazına rağmen, sırf üniversitelere para kazandırırlar diye itibar etmememiz sonrasında yaşananlar kimin suçudur dersiniz?

KKTC’de Mafya olayları yaşanırken, siyasi alanda gazetecilere yönelik operasyonel yalanlara rastlanmadı mı? Mesela eski Cumhurbaşkanı Denktaş, Şener Levent ve Ali Osman’ı ‘Vatan Hainliği’ ile suçlamadı mı? Onları “Casus” yalanı ile olmayan delilleri gördüm diyerek hapse attırmadı mı? Peki, bazı siyasetçilerimiz sokun içeri pis casusları düşüncesinden öte bir harekette bulundumu?

Geçtim, bazı Casino ve otel sahibi iş adamlarının, siyasi partilere ve ülkenin önde gelen siyasi figürlere maddi destek sağladıkları çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Bizim Minik Kuşlar, bir önceki seçime bir iki hafta kala, iki otel ve casino sahibinin yanı sıra, Türkiye’de sanal bet olayından tutuklu ünlü bir kişinin adamını göndererek, Girne bölgesindeki bir saray yavrusunda bir araya geldiklerini söyledi. Ve seçimde maddi destek sağlayacakları sözü verdiğini iddia etti. Bu görüşmelere yine devletin üst düzey bir bürokratının da göz şahitliği yaptığına vurgu yaptı. Parayı verenin düdüğü çaldığı ülkede, parayı verenin, çaldığı düdük sonrasında ne kazandığını doğrusu merak ettim.

Tümünün isimleri bende var. Eeee neden yazmıyorsun diyenlere siyaset ile kumar baronlarının ilişkilerinin isimlerinin üzerine yoğunlaşılmasını istemediğimden yazmadım. Yozlaşan siyaset yerine, insanların kişilere odaklanmasını istemediğimden belirtmedim. Bazı siyasetçilerin, KKTC’yi ne hale getirdiğini göstertmek için bu konuya değindim.

Eee o zaman hadde KKTC for ever şerefine fon deep yapalım.

Fıkra

Kadın doktora gittikten sonra eve geldi ve kocasına müjdeyi verdi:

- Hamileyim!

Adam şaşkınlık içerisinde:

- İmkansız!.. Ben hep dikkat ederim…

Emin olmak için doktoru ziyaret etti:

- Anlayamıyorum doktor, dikkat etmiştim.

- Bakın bayım… Bu araba kullanırken dikkat etmeye benzer. Siz dikkat edersiniz

ama başkası gelip çarpar!..