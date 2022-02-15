Taner Ulutaş yazdı... Omuzlardaki yük ağırlaşınca kurtulmak istenildi!...

Omuzlardaki yük ağırlaşınca kurtulmak istenildi!...

KKTC’nin yanısıra, Türkiye’yi de içine çeken Falyalı’nın ödürülmesi ile ilgili ‘ Girdap’ giderek büyüyor. Afrodit’in kırmadık çeviz bırakmadığı fettan ‘Ada’da, derin devlet, siyasetçi, cinayet ve mafya manzaralarına sıklıkla raslamak artık olağan hale geldi. Kutlu Adalı cinayetinde başrol oynadığı öne sürülen ve hastalık nedeniyle rahmetli olan Hüseyin Demir’in, Sinde’deki evinde bazı omzu kalabalık askerler ile içki masasında bulunması, ölmeden önce olayda imzası olduğu iddiası derin devlet ile bağlantısı olduğu, yönünde iddiaları gündeme getirmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, kaleminden ve eleştirilerinden rahatsız olan bazı mihrakların dürtüsü veya direktifi ile ‘Vatan Hainliği’ ile suçladığı, Şener Levent ve Ali Osman’ı olmayan delilleri gördüm diyerek hapse attırması, Ada’da derin devletin hakimiyeti olduğunun ispatı değilmi?

ÇATALKÖYDEKİ SARAY YAVRUSUNDA KİMLER BULUŞTU?

Özgürgün’ün başbakan olduğu son seçimden bir hafta bilemedin 10 gün öncesiydi. Falyalı, Girne’nin göbeğinde, ismi bazı karanlık işler ile anılan bir otel sahibinin adamı, Sanal Bet olayından, Türkiye’de tutuklu ünlü birisinin adamı ile devletin üst kademesinde, önemli bir göreve sahip birisinin, Hüseyin Özgürgün’ün ‘Çatalköy’deki saray yavrusu evinde buluştuğu iddiası (İspatı var) sanırım siyaset adına hayırlara vesile olsun denilerek anılmaz. Buda siyasetinde bu işlerin ucunu tuttuğunu gösterir.

Sadede gelirsem, koruma görevi yaparken, son 10 yıl içerisinde kendisinin ifadesi ile 400 milyon dolarlık bir servet sahibi olmak sanırım kolay değil. Bu servet ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, bu yönde birçok yorumlar yapılıyor. Cinayete kurban gitmesi, bu suikastın arkasında kimler var. Kimler ile al – verden dolayı düşmanlığı oldu sorularının sorulmasına neden oldu.

ABD’DE SORUŞTURULUYORDU İDDİASI

Falyalı’nın maddi açıdan yükelişi 2005’lerde başlar. 2007’de kumar oyunları 2016’de çeşitli operasyonlar ile adı anılmaya başladı. Arkasındaki en büyük destekçisi olduğu ileri sürülen Veysel Şahin, Türkiye’de tutuklanıp hapse atılınca, sanal bet pazarının büyük kısmının Falyalı’nın eline geçtiği öne sürüldü.

Falyalı’nın adı sanal bet, kumar ile anılmadı. Uyuşturucu işinde de olduğu öne sürüldü. 2015’den itibaren ABD’nin onu uyuşturucu kaçakcılığından soruşturduğu ve Virginia Mahkemesinde dosyası olduğu belirtildi. Kıbrıs’tan İngiltere’ye uçakla meyve-sebze kolileri arasında eroin sevk ettiği ve Mersin’den KKTC’ye botlarla eroin taşıdığı iddiası dosyadaydı.

KARASULARIN HEMEN DIŞINDA AL VER OLDUMU?

Bunun dışında kendine ait botlar ile açıkta bekleyen Türkiye’nin önemli şahsiyetlerine ait gemilere uyuşturucu taşıdığı iddia edildi. Yine sosyal medya ile youtube’da kendisine ait sürat teknesi ile Türkiye’den gelen sürat teknesine uyuşturucu taşıdığına vurgu yapıldı. KKTC kara suları dışında buluşan sürat teknelerinin, bir noktada buluşması sahil güvenliğin de dikkatini çektiği, sahil korumaya ait geminin olay yerine gidince iki tekneden birisinin KKTC’ye diğerinin Türkiye’ye doğru kaçtığı öne sürüldü. KKTC’ye kaçan geminin fotoğrafları alınırken, diğer gemi takip edilmek istenmiş. Ancak takip başlar başlamaz bir yerlerden gelen takipden vaz geçin talimatı sonrasında takipten vazgeçildiği belirtildi. Ancak buluşma noktasında deniz dibine doğru sarkan koliler olduğu, bunları almak istendiği bildirilince kara suları dışındasınız geri dönün denildiği iddia edildi. Geri limana döndüklerinde, fotoğraflarını çektikleri teknenin kıyıda olduğunu gördüklerini rapor ettiklerine vurgu yapıldı

BÜYÜYEN PASTA OMUZLARDA AĞIR YÜK OLUŞTURUNCA!.

Sanal Bet, kumar derken Falyalı’nın, kara para aklama işinde de olduğu öne sürüldü. Ve döviz bürolarıyla kara para transferleri yaptığı iddia edildi. Halil Falyalı’nın, sanal bet olayında oldukça büyüdüğü, Kıbrıs dışında Belarus, Ukrayna, Malta ülkelerden lisanslar aldığı öğrenildi. Betler ile ilgili olarak birilerine izin verirken, ya 500 bin dolar peşin aldığı yada kazancın %10’una talip olduğu ileri sürüldü.

Kısacası pasta oldukça büyüyünce küçük çeteler dışında büyük çetelerin de dikkatini çekti. Falyalı’ya büyük Mafya babalarından da para talepleri gelmeye başladığı ileri sürüldü. Pastanın büyüklüğü koruyucuların da omuzlarında ağır yük oluşturunca, koruma ağı giderek erozyona uğradı. Ve kumar baronu Lütfi Topal gibi arabasının içinde infaz yoluna gidildi.

KALAŞNİKOF İLE ÖLDÜRÜLEN RUM İLE İLGİSİ VARMIYDI?

Ancak ilginçtir. Bizim Minik Kuşlar, Rum kesiminde yaşayan ve Falyalı gibi sanal bet işi ile uğraşan, hatta Falyalı ile ahbaplığı olduğu iddia edilen bir Rumun, Falyalı cinayetinden bir süre önce cinayete kurban gittiği öne sürüldü. Yine ilginçtir, bu Rumunda kalaşnikof ile ayni yöntem ile öldürüldüğü iddia edildi.

Sadede gelirsem, büyük pasta nedeni ile omuzlarda büyük yük oluşturmaya başlayan Falyalı’nın ipi, sanırım Sedat Peker’in itiraflarından sonra çekildi. Videolar nedeni ile rahatsız olan bir kesimin veya kesimlerin yanısıra, büyük pastadan büyükçe bir dilimi almak isteyenler ağır bir yükten kurtulmak istedi.

Tetiği çekmek g.t ister!..

Mafya babası haraçlarını toplaması için yeni bir tetikçi buldu. Seçtiği adam sağır ve dilsizdi. Çünkü baba, bu tetikçi yakalanırsa polise fazla bir şey anlatması mümkün olamaz diye düşünüyordu. Baba, bir gün ödemelerin geciktiğini fark etti ve tetikçiyi odasına aldırttı, bir de işaret dilini bilen tercüman buldular. Tercüman işaretle sordu:

'Para nerede?'

Sağır dilsiz işaretle yanıt verdi:

'Ne parası? Benim paradan maradan haberim yok. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.'

Tercüman tercüme etti:

'Neden bahsettiğinizi anlamıyormuş.'

Baba 38'liği koltuk altından çekip sağır dilsizin beynine dayadı:

'Şimdi sor bakalım, para nerede.'

Tercüman işaretle sordu:

'Para nerede?'

Sağır-dilsiz kan ter içinde, işaretle yanıt verdi:

'Şehir merkezindeki parkta, büyük heykelin olduğu kapıdan girince soldan 3. ağacın kovuğunda iki yüz bin dolar var.'

'Ne söyledi?' dedi baba.

Tercüman yanıtladı:

'Dedi ki, hala neden bahsettiğinizi anlamıyormuş, ayrıca o tetiği çekmek de biraz g.t istermiş.'