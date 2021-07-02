Taner Ulutaş yazdı... Pazarlıklar ülkesi KKTC’de, neler pazarlanıyor?

KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada, Ülke rayından çıkma görüntüsü veren tren gibi, yalpalayarak gidiyor. KKTC’de nisabı bir türlü sağlayamayan Meclis yalpalayarak ve tumbo olması kaçınılmaz olan trene bakarken, o da tam bir alem görüntüsü sergiliyor. Ama inanın partiler Meclisten daha âlem.

Geçen seçimi açık ara önde bitiren, ülkenin köklü partilerinden UBP kurultay kısır döngüsü içerisinde dönüp duruyor. Ersan Saner, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy bir birine girmiş durumda. Bazen Zorlu Töre de dâhil olurken, suçlamalar ve trip atmaların bini bir paraya tezgâhta satılıyor. Tavanda UBP’nin ağır topları, tartışma içerisinde tavanı deldi. Tavan delinince yağan dolu ve yağmurdan sanırım tabanda nasibini aldı. Görüntü Maria Kasırgasının vurduğu Miami gibi felaket.

UBP’de asayiş berkemal değil. Peki Demokrat Parti cephesinde asayiş berkemal mı? Orada da 7 buforun üzerinde şiddetli rüzgâr var. Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın istifa etmesi sonrasında, atama konusunda, Fikri Ataoğlu ile Serdar Denktaş ayrı telden çalıyor. Ataoğlu, sessiz dururken, Serdar Denktaş, bakanlık için Bertan Zaroğlu’na teklif götürdü. Peki Parti başkanı kim? Kararları kim verir? O da ayrı bir mevzu. Partinin ağır topları Çelebi Ilık, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’in yanı sıra, Tözün Tunalı’dan birisi bakanlık beklerken Zaroğlu’na yapılan teklif sonrasında şaşkın. Neden Zaroğlu? Perdenin arkasında hangi pazarlıklar yapıldı diye sorulmaz mı?

YDP’de ise tam bir komedi sergileniyor. Kurultayda seçimi kaybeden, kaybedince de Erhan Arıklı partiyi darmadağın etti diyerek saldırıya geçen, hatta barabonti (yalancı, düzenbaz) suçlaması dâhil, türlü suçlamalar yapan. Önce istifa ettim. Sonra vazgeçtim ama edeceğim. 2000 kişi ile ayrı parti kuracağım diyen. Ancak partiden santim ayrılmayan Bertan Zaroğlu bilmecesi, çözümü zor çok bilinmeyenli denklem havasında devam ediyor..

Partilerin ‘Al benisi’ yüksek olması gereken vitrinlerinde, trajik komik eserler gözler önüne serilirken, KKTC’nin vitrinide bundan geri kalmıyor. Koltukta oturmaya devam etmek için akla gelmedik çareler üretilirken, pazarlıklar halka uu banayiyamu veya Aman Allah’ım dedirtiyor. Bir bakarsınız, Bertan Zaroğlu’na, hükümete desteğinin devam etmesi için varılan uzlaşı çerçevesinde gel ‘Çalışma Bakanı’ ol deniyor. Sonrasında ise şaka yaptık denilerek teklif geri çekiliyor.

Bakanlık teklifi, Bertan’ın kara gözü, karakaşı için mi yapıldı dediğiniz anda, perdenin arkasından, Serbest Liman Müdürlüğü, Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Sigorta’ya atamalar yapması pazarlığının olduğunu görürsünüz. Hatta pazarlığa, bu görevlere atanacak kişilerin listesinin bile dahil edildiğini öğrenirsiniz.

Zaroğlu’nun Bakanlık sözü aldıktan sonra, Mecliste nisap sağlayan, hükümete destek veren birisi konumuna geçtiğine tanık olduk. Saner’in pazarlık mazarlık mafiş. Bitti diyerek Bertan Zaroğlu’na ‘Ohi’ demesi sonrasında, kızan Bertan Zaroğlu eh madem öyle işte böyle ne haliniz varsa görün. Bende meclise gitmem. Nisap efendiye Ronaldo vari vole atarım ve size hadde ‘NAŞ’ Ekim’e kadar yolunuz var. Anca gidersiniz derim dedi. Nasıl Pazarlıklar ama.

Pazarlıklar ülkesi KKTC’de, bu pazarlığın gün ışığına çıkması sonrasında iş bununla da kalmadı. Haziran ayı içerisinde yapılması yasa gereği olan ara seçim yapılmadı. Sırf hükümetin devamı için türlü pazarlıklar sürdü. Ve içtüzük, yasa hiçe sayılarak, hukuk ‘Guguk’ olma noktasına getirildi. Şimdilerde erken seçim ile ilgili başka pazarlıkların olduğu duyumları var. Ve 9 Ocak günü seçim olursa şaşırmayın derim.

Tahsin Ertuğruloğlu, Hüseyin Özgürgün tartışmasının içine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da dahil edilerek, olay Türkiye beni daha çok seviyor noktasına taşındı. Hüseyin Özgürgün dokunulmazlığım kaldırıldı. İtibarım zedelendi. Buna sebep Tatar’dı diyerek suçlamada bulunarak,.itibarımı kazanmak için tekrar seçime girebilirim dedi. Tatar’da kırıldım diyerek karşılık verdi. Tartışmanın devam etmesi beklenirken, Mevlüt Çavuşoğlu gelerek, bağımsız, egemen KKTC’de, kulak çekme operasyonuna girdiği iddiaları ortaya döküldü. Sanırım barış çubuğu tüttürüldü. Ve tarafları barıştırdı. Peki, Özgürgün’ün seçime girmesine karar verilirse bu dokunulmazlığının tekrar iade edilmesi ve dosyalarının kapatılması karşılığında mı yapılacak? Buradaki pazarlık neyi içerir. Birileri bunu da açıklarsa iyi olur.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren eline tutuşturulan kâğıtta, 50 bin kişi vatandaş yapılacak denildi. Bunun 2,500 tanesi tamamlandı. Peki, bu yapılacak vatandaş pazarlığı sonrasında UBP’ye ve Kutlu Evren’e ne vaatlerde bulunuldu. UBP’ye sen yine birinci parti rozetini takacan, Kutlu beyefendi de tekrar sandukadan çıkacak mı denildi? Bizdeki de merak işte. Öğrenmesem çatlarım.

Hatırlarsınız Koop. Merkez Bankası Güzelyurt Şubesine, para götüren çalışanların önü kesilerek 3 milyon çıvarında bir para soygun sonrasında çalınmıştı. Kurye ile bankalar ile şubelerine para götürülmesinden vazgeçilmiş ve Merkez Bankası ihaleye çıkarak bankalara para götürme işini Türkiyeli bir şirkete vermişti. Bir araba ile bu işi yapmaya çalışan şirket özellikle ödeme günlerinde yoğunlukta olan para götürme işini yetiştiremiyor. Sonuçta bankalar sıkıntıya giriyor. Da, bu işi yapacak KKTC’li bir şirket yokmuydu? Bu işte de bir pazarlık söz konusu oldu mu? Merak işte.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Başbakan Ersan Saner ile görüşmesi iptal edildi. Türkiye beni daha çok seviyor diyen Saner’in, Kurt’u hangi dağda öldü de görüşme ‘No Found’ moduna girdi. En önemlisi karga mukunu yemeden sabah, sabah programdan çıkarıldı duyurusu yapıldı. İşte o meçhul. Acaba derinleşen hükümet krizi sonrasında, Saner’e hadde ‘Naş’ Dikomo’ya kadar yolun var. Anca gidersin mi denilecek? Ve başka hükümet modelleri üzerinde pazarlıklara mı başlanacak? O iş şimdilik ‘Top secret’

Pazarlıklar ülkesi KKTC For Ever’de her yol Roma’ya değil. Pazarlıklara çıkar. Yakında kokusu çıkar.

Fıkra

Beraber olamayacağız!..

Patron Sekretere : Bir haftalığına iş için yurtdışına çıkacağız. Ona göre hazırlan.

Sekreter kocasını arar. Patronla bir haftalığına yurtdışına çıkacağız. Sen başının çaresine bakarsın.

Kocası sevgilisini arar ;

Karım bir haftalığına yok. Bu haftayı beraber geçirelim.

Sevgili Özel ders verdiği minik çocuğu arar ;

Bu hafta sana ders veremicem. Gelmene gerek yok.

Minik çocuk Dedesini arar ;

Dedecim. Bu hafta dersim yok. Öğretmenim yok. Bu haftayı beraber geçirelim.

Dede (1.bölümdeki patron olur) sekreterini arar:

Bu haftayı torunumla geçireceğim. Gezimiz iptal oldu. Gidemicez.

Sekreter kocasını arar :

Gezimiz iptal oldu. Gidemicez.

Koca sevgilisini arar :

Bu hafta beraber olamıcaz. Karımın gezisi iptal oldu.

Sevgilisi ders verdiği minik çocuğu arar:

Bu hafta sana ders verebileceğim. İşlerim iptal oldu.

Minik çocuk Dedesini arar :

Dedecim. Öğretmenimin işleri iptal oldu. Bu hafta beraber olamıcaz. Çok üzgünüm.

Dede sekreterini arar :

Merak etme. Bu hafta yurt dışına çıkabileceğiz. Hazırlıklarını yap……

Başa dönüp tekrar okuyun… :))