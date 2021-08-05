Taner Ulutaş yazdı...Putin’e ültimatom, ABD’ye nota, Fransa’ya gelirsem ora demekle bu iş olmaz.

Türkiye’de yangınlar devam ediyor. Yüreğimizde o yanan ormanlar ile birlikte yanıyor. Yangınların meydana gelmesindeki hataları kaleme aldığım bu yazıyı bazı vatandaşlar, belki erken yazılan bir yazı olarak nitelendirilebilir. Ama demir tavında dövülür düşüncesi ile bu durumu kaleme almak gerekir kanaatindeyim.

Her yıl bu aylarda meydana gelen yangınlar, çözümü zor, çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Peki bu denklem çözüldüğüne göre tedbirler ne durumda diye sorarsak, sanırım hep bir ağızdan teddbirler yetersizdir deriz. Tabi meydana gelen orman yangınları hataları ve bir dizi şüpheleri de beraberinde getirdi.

Örneğin her yeri ormanlar ile kaplı, koskoca Türkiye’nin 3 adet kiralık yangın uçağının olması sizleri bilmem ama bende şok etkisi yarattı. Ayrıca ormanlık alanları çok olan Manavgat bölgesinde, yangının başladığı anda 3 uçak yerine bir uçağın yangına müdahale ettiğinin öne sürülmesi, şaşkınlığımı daha çok artırdı..

Neyse bu iddiaları geçtim. Türk Hava Kurumunun yangın uçaklarına değinelim. 2016’da İsrail’deki yangına yardıma giden, İsrail’deki yangının söndürülmesinde etkin rol oynayan ve İsrail Başbakanı Netanyahu’dan bile teşekkür alan THK’nın, 10 civarında uçağının, ilk anlarda hangarda bekletilmesi yangın söndürme işinin ihale ile yapıldığına bağlandı. Ülke alev alev yanıyor ama birileri ihaleyi kazanamadı diyor. Uçaklara bakım için 4 milyon gerekliymiş. Sevsinler, koskoca Türkiye silkinse değil 4 milyonu, 14 milyonu bir anda bulur. Halka çağrı yapılsa, ben eminim o duyarlı halk 4 değil 140 milyonu bir anda toplar. Ört ki ölem.

Türkiye Hava Kurumunu Atatürk kurmuştu. Malları satıldı. 2013 yılına kadar kurban derileri kuruma veriliyordu. Kurum bu ve buna benzer gelirle ayakta duruyordu. 2013 yılında kurban derileri kurumun elinden alınarak serbest bırakıldı. Tabi o noktada tarikatlar devreye girdi ve bu derilerin çoğu tarikat, cemaat yapıları tarafından toplanmaya başlandı. THK’nun gelirlerine androş (Takoz) konulunca kurum parasız bırakılarak bitirilme noktasına getirildi. Atatürk’ün kurmuş olduğu bu kurumun bu duruma getirilmesi ile ilgili aklımıza deli sorular geliyor.

Çok değil kısa bir süre önce, 25 Temmuz'da Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıkartıldı. Zanlı olarak 'M.Toprak isimli bir şahıs yakalandı. Hakkında iddianame hazırlanarak ‘kasten orman yakma’ suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istendi. Neden Atatürk’ün kurduğu kurumlar ile çiftliklerin yanı sıra heykellerine saldırı var bunu anlamakta güçlük çekiyorum.

Ekonomik saldırılar sonrasında, Türkiye’nin doğasını dolaylı olarak da Turizmini bitirmek için harekete geçildi. Türkiye’nin en gözde yerlerinde orman yangınları bir anda ayrı yerlerde başladı. Suriye’de eğitilen bir sabotaj timinin, parmağı olduğuna yönelik iddiaları dile getirmiştim.

Sonrasında da, Türkiye’deki bazı dostlarımdan aldığım bilgide, İzmir Bornova ile Manisa arasındaki sık ağaçlarla bezenmiş, güzelim ‘Sabuncu Beli’ ormanını yakma girişiminde bulunan 2 kişinin yakalanarak sorguya alındığına vurgu yapmış ve sapotajcıların itirafta bulunarak ormanı yaktıktan sonra uçak ile Türkiye’yi terk edeceklerini itiraf ettiklerinden bahsetmiştim. Bilahare ormanlık bölgede yakalanan Afganlılardan ve bazı sivil şahısların sapotajcı olma ihtimalinden Türkiye gazeteleri söz etmeye başladılar. Sizce 150 civarında ayni anda başlayan yangın tesadüf mü?

Suriye’den göç ederek Türkiye’ye gelenler arasında, Suriye İstihbaratının görevlendirdiği, eğitim verdiği teröristlerin de olduğundan bahsediliyor. Zaten yakalananlar da bu durumu itiraf ettiler. Yakıp ülke dışına kaçacaktık diyorlar. Buna ilaveten, Afganlılar gruplar halinde, Türkiye’ye geliyor. Ve dikkat ederseniz gelenlerin yanlarında çocuk ve eşleri yok. Hepsi yalnız olarak gelmeyi tercih ediyor. Neden? Bunlar ile ilgili iddialar arşı geçti. Ormanda yakalanan Afganlılar da bence gelecek fırtınanın öncü esintileridir kanaatindeyim.

Evet, Neden kısmı ve bir Kıbrıslı Türk olarak böylesi bir göçü Türkiye’nin kaldırıp, kaldıramayacağı bizleri bir yere kadar alakadar eder.Ancak Maraş olsun. Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın emekliliğe sevk edilmesi ve Tuğgeneral kontenjanının 2021 yılı için kullanılmamasına karar verilmesi sanırım hepsimizi alakadar eder. GKK, KKTC’nin bir başka deyişle Mücahit ordusudur. Ülkenin ordusunun başına bir Tuğgeneralin bile çok görülmesi sanırım kabul edilebilir bir durum değil. Emekliye sevk ettik. Kontenjanı da kaldırdık denildi. Nerede, YAŞ yani Yüksek Askeri Şurada. Eleştirilere GKK Başkanı, bölücülük yapmayın diyor. Kurmay Albay Sadrazam’ın emekliye ayrılmasındaki nedenleri bilenlerdeniz. Kıbrıs ordusu denilen GKK’da bir subayın Tuğgeneralliğe yükselmesinin önüne androş konulmasına, 15 yaşında Mücahit olup, birçok savaşlara katılan ve ailelerinde şehitler bulunan bizlerin, sanırım söyleyecek çok sözü olur. Bunun için kimse bölücülük yapıyor demesin.

Saner, damda gezer takyanoz vur beline kazmayı misali içte bunlar yaşanırken o Rusya ile uğraşıyor. Putine hımmm sen Kırım’da attığın adımlara, bak diyerek kızmayı tercih ediyor. Maraş ile ilgili mecliste atılan hatalı adımlara yapılan yanlışlara baksın. Örneğin meclisin Maraş ile ilgili hazırladığı yasada,1974’den dem vurulurken, daha önceki mülkiyetlerden, örneğin Abdullah Paşa vakfından bahsedilmemesine ve o zamanki mülkiyetlerin dahil edilmemesine baksın. Yargıçlar önlerine gelen yasaya göre hareket eder. Yasada 1974 tarihli yasa kimi işaret eder ve mülkiyet kimin olduğunu belirtirse yargıç kararı ona göre verir.

İngiliz vakıf mallarının satılamayacağını bildiği için allem etti, galem etti ve kılıfına uydurarak Maraş toprağını kılıfına soktu. Toprak verdim toprak aldım dedi. Bizim meclis 1974 yasasında bunu dikkate alarak ona göre yasa hazırladı. Tabi yargıçlarda önündeki yasaya göre hareket ederek ona göre karar verdi.

Bence bir komite kurulmalı. Komite oturup İngiliz’in yaptıklarına bir bir göz atıp yapılanları tespit etmeli. Ve Vakıf malları satılamaz. Devredilemez ancak toprak takası yapılabilir yasasına göre neyi verip neyi alındığının tespitini yapmalıdır. Yasaya aykırı olarak para ile satın alınan yerler varsa (Ki böyle iddialar var) bunları tespit etmelidir. Meclise bulguları getirerek, Yasa eski mülkiyetleri de dikkate alınarak, ona göre yeniden tadil edilmelidir kanaatindeyim.

Bunun dışında Güzelyurt Çiftliği olarak anılan Memiş Paşa’nın vakfı var. Kalkanlı’nın altından Güzelyurt yoluna kadar uzanan bu topraklar ile ilgili ne yapıldı. Bunlar gasp edildi mi tespit edilmelidir. Memiş Paşa vakfından bir miktar toprağın vakıflara kalıp kalmadığına bakılmalıdır. Yoksa böyle Putin’e ültimatom, ABD’ye nota, Fransa’ya gelirsem ora demekle bu iş olmaz.

Fıkra

Küçük kızları balkonda !..

Karı-koca tatil günü evde televizyon seyretmekten sıkılmış, yatak odasına geçmeye karar vermişler. Ama ne mümkün. 7 yaşındaki oğlan evde.

Oğlum, hadi biraz sokağa çık, gez, oyna! Ihhhhh. Israr faydasız. Afacanın sokakta gözü yok.

- Öyleyse, diyor baba, annenle ben odamıza geçelim, sen de balkona. Etrafta neler olup bitiyor, yüksek sesle bize rapor et !

Oğlan biraz mızıklanmakla birlikte çaresiz balkona geçiyor. Bizimkiler de yatağa.

Ve afacan canlı yayına başlıyor:

- Su an bizim sitenin otoparkına yabancı bir araç park etti. Simdi de Aygaz arabası sokağa giriş yaptı. Yaşlı bir kadın markete giriyor......

Kısa bir sessizlik...Ve rapora devam:

- Yan komşumuz Ahmet Bey amcayla, karısı Necla teyze, yatak odasında sevişiyorlar. Yataktakiler sok vaziyette.

Baba sesleniyor:

- Oğlum, nereden çıkardın simdi bunu ?

- Hiç. Küçük kızları Ayşe balkonda dikiliyor da.