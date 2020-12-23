Taner Ulutaş yazdı...Resmen Patladık!..

Dünyanın meritgenlerini yerinden oynatan, neredeyse eksen değiştirmesine neden olan Covit 19, Kuzeyin yanısıra Güneyi de etkisi altına almış durumda. İlk dalgadan sonra ikinci dalganın çok şiddetli geleceğine aylar önce vurgu yapılırken, koltuklara kimin oturacağı derdine düşen ve ellerimizi ovuştururken benim adamım koltuğa otursun ki, yarın yanına gidince işimi yapsın derdine düştük. Ve sonunda resmen patladık.

Bizler, indirimli günlerini bilmemize karşın kendini pahalıya satmasını bilenlerin arkasından koşarken, Depremin yarattığı yıkıcı bir Tsunami’yi andıran 2’nci pandemi dalgası, her tarafı darmadağın etmeye başladı. Lerfkoşa, Mağusa, Akdoğan, Akıncılar, Geçitkale, Nergisli, Türkmenköy ve Pile’nin yanısıra birçok yerde kendini göstertmeye başlayan ve okullar ile iş yerlerini kapanmaya zorlayan Covit 19 hem Güney’de hemde Kuzey’de rekor egale etmekten öte yeni rekorlara imza attı.

Özellikle yerel temaslı sayısı artarken, son olarak gerçekleşen kontroller sonrasında Güney’de 402 yeni vakanın yanısıra 5 ölümün olduğu, Kuzey’de de 24 saatte yapılan test sonrasında, 21 pozitif vakaya raslandığı, bunun 14’nün yerel olduğuna vurgu yapıldı. Kısacası, İktisatın, fiyat azalınca talep artar sözünü yanlış anlayan ve kontrol ve denetim azalınca bulaş artar olarak yorumlayan Covit 19, hem Güney’e, hemde Kuzey’e işi ciddi tutmamanın bedelini, ödetmeye başladı.

Hükümetin, esen rüzgar sonrasında, eğilmeyi adet haline getiren ‘Kavak ağacı’ gibi güçlü gördüğü kişiler karşısında eğilmesi ve her saat başı karar değiştirmesi, cansiper hane çalışan, Hemşire ve doktorlarımızı da şaşkına çevirdi. Covit 19 ile iligili olarak, özellikle kumarhaneler için alındığını düşündüğümüz 3 günlük seyahatlerde, karantina istenmemesi, bence hem Covit 19’un yaygınlaşmasına hemde yerel bulaşların artmasına neden oldu. Alınan günü birlik kararların sürekli değiştirilmesi, yerel bulaşın tırmanışa geçmesine, 17 günde 84 yerel vaka yaşanmasıne neden oldu.

Yeni yapılan pandemi hastanesinin açılmaması ve eskisinin darmadağın bir görüntü yansıtması nedeniyle halk hastaneye gitmekten korkar oldu. Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren, Enfeksiyon Servisinin boşaltılarak covid tedavisi süren hastaların buraya taşınması ve uzman hekimlerin, temas takibinde zorlanmaya başladık, çember daralıyor. Bu durum bizleri bile ürkütüyor demeleri, sanırım halkın yaşamakta olduğu korkunun tuzu biberi oldu.

Sağlık Bakanı Pilli, artan yerel vakalara bakarak, 25 Aralık’ta kapanma kararı alabiliriz dedi. Doğrudur kapanalım. Ama ilk salgında olduğu gibi acemilik nedeniyle ekonomiyi tedbirler alarak batırmayalım. İlk salgın bize ekonominin de çok önemli olduğunu göstertti. Aşı gelene kadar, ekonominin de sağlık kadar önemli olması nedeniyle, tedbirler alarak ikisini birlikte götürmemiz gerektiğini ilk salgın bize öğretti kanaatindeyim.

Şimdi eğri oturalım ama doğru konuşalım. İnsanların evine ekmek götürmekte zorlandığı, dükkânlarını kapattıktan sonra birçoğunun, devletin vereceğini açıkladığı 1500 TL’yi alamadığı dönem gibi bir süreç yaşamayalım. Bekleyen derviş, muradına ermiş denilenin aksine, muratlarına eremeyen aileler, ilk pandemi döneminde geçim sıkıntısı yaşadı. Kısacası kapanırsak ve önem derecesi yüksek olan pandemi ile ilgili gerekli tedbirler alınırsa, ayni derecede önemli olan ekonominin çarklarının dönmesi içinde gerekli tedbirler alınmalıdır.

Dünya şuanda bir aşı fırtınasının başlama eşiğindedir. Çin, Alman, Rus, Amerikan aşısı konuşuluyor. Türkiye’nin 50 milyon aşı sipariş ettiği, hatta uzun kulaktan duyduğumuza göre bazı kişilere Türkiye’de aşı yapmaya başlandığı öne sürülüyor. Güney aşılama işlemini 27 Aralık tarihinde başlatacağını söylerken, bizimkiler Avrupa’dan gönderilecek aşıları, Güney erkekse vermesin efeliğine soyunmayı marifet sayıyor. Ve bu konuda Türkiye beklentilerini sürdürdürürken, 5-6 ay sonrasından dem vuruyor.

Neyse pandeminin ilk salgında olduğu gibi minimuma çekilmesi için kapanalım diyen Sn. Pilli’nin önerisine, kısa bir sürede olsa uyalım. Okulları, Şubat tatilini erkene alarak, okulları Yılbaşı sonrasında kapatalım. Hatta 15 gün yerine 20 gün kapatalım ve o süreyi okulların kapanacağı günlere ilave edelim. Meyhane, Lokanta, berber, kuaför gibi yerleri de kısa bir süreliğine kapılarının kepenklerini indirelim. İlk pandermi döneminde açık tutulan marketler ile Lokantaların sadece paket servisleri açık kalsın. Güzel de bu süre içerisinde bu insanların aileleri ne yiyip ne içecek dersiniz? Müşavir ordusu (Onların kabahatleri değil, siyasetin ayıbıdır) evinde otururken, cebine koyacağı hatırı sayılır miktarı cebine atarken, kamu görevlisi kapanma nedeniyle aylığını tamam alırken, kısacası evde kalmanın sefasını sürerken, cefasını da neden özelde çalışanlar çeksin derim.

Sağlık önceliğimiz tamam. Ama boğazdan geçecek lokmada önceliğimizdir. Apoletli takımı cebine 17 ile 25 bin Törkiş Lira arasında para koyarken, dükkânını kapatan, özelde çalışıp evine üç kuruş götürmeye çalışanların, mideleri guruldarken, neden onların aldıklarına andilla koyarak baksın. Halk olarak, pandeminin sırtını yere getirerek, sağlığımız için seferberliğe girişeceksek, sanırım pandemi nedeniyle oluşan bu olağanüstü koşullarda da biri yer, biri bakar konumundan sıyrılarak, imece usulü ile gerçek bir paylaşım ile kol kola girmeliyiz.

***

GÜNÜN FIKRASI

Kaykayla dolaşıyordu

Üç adam ölür ve cennete giderler..Sorgu meleği birincisine sorar:

- “Seni cennete yollamadan önce sana bir sorum var:

- Karına karşı sadık oldun mu?” Adam yanıtlar;

- “Evet, asla bir başka kadına bakmadım.”

Sorgu meleği;

- “Şuradaki Rolls-Royce’u görüyor musun? O senindir..Cennetteyken kullanabilirsin..”

Sorgu meleği ikinci adama da aynı soruyu sorar ve şu cevabı alır;

- “Bir kez karımı aldattım ama bunu ona itiraf ettim..Beni bağışladı ve mutlu yuvamızı kurtardık.”

Bunun üzerine sorgu meleği;

- “Şuradaki Mercedes’i görüyor musun? Cennetteyken onu kullanacaksın..”

der ve üçüncü adama da sorar;

- “Karını hiç aldattın mı?”

Adam yutkunur ve şöyle der;

- “itiraf edeyim ki; bulduğum her kıza asıldım ve her fırsatta onlarla yattım, bir çoğu ile beraber oldum..Üzgünüm.”

Sorgu meleği;

“Ehh” der; “Ama temelde iyi bir adamsın. Şuradaki eski vosvos’u görüyor musun? Cennette onu kullanacaksın.”

Bunun üzerine üç adam vedalaşır, arabalarına atlar ve kendi yollarına giderler.Bir kaç hafta sonra ikinci ve üçüncü adam birlikte gezerlerken barın önünde birinci adamın Rolls-Royce’unu görürler..Bara girdiklerinde adamın perişan bir halde, etrafındaki boş şişelerin arasında salya sümük oturduğunu görürler ve şaşırırlar.

- “Heyy! ne oldu sana?” der ikinci adam, “Cennettesin, altında bir Rolls-Royce var, hersey mükemmel ama sen niye bu haldesin?”

- “Bugün karımı gördüm!” der birinci adam.

Diğerleri;

- “Aaaa! ne kadar güzel, peki derdin nedir?” diye sorarlar..Adam içini çekerek konuşur;

- “Kaykay’la dolaşıyordu…”

GÜNÜN SÖZÜ

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