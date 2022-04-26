Taner Ulutaş yazdı... Sahi, KKTC nasıl devlettir?

Sahi, KKTC nasıl devlettir?

KKTC ağızlı yüzlü sosyal bir devletmi diye sorsak, lilliyetçi bazı sahte Milliyetçi Borozan Takımı ile emme basma tuluma gibi kafa sallayıcılar. Eller göbekte peki efendimciler. Eğile eğile kaburu çıkan Emir Eri federasyonuna bağlı ‘Yes Sir’ takımı, tank, tüfek ve Stinger füzeleri ile saldırıya geçer. Yetmedi, Si Bemolden girerek, detone oldukları, dinlete dinlete gına getirdikleri müziğe başlar.

İŞ OLA PARLAMENTONUZ BAŞBAKAN VE CUMHURUNUZ VAR

Korgeneral Hasan Memişoğlu’nun, 2005 yılında, KTBK komutanı olduğu dönemdi. Askeri bir resepsiyonda, dönemin Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu’nun, Özkan Yorgancıoğlu’nun ve Eşref Vaiz’in bulunduğu masadakilere, KKTC devlettir. Sizin iş ola bir parlamentonuz, Başbakanınız ve Cumhurbaşkanınız vardır. Ancak bölgenin tüm sorumluluğu, Kolordu komutanına aittir demişti. Yani zerdaliden düdük, zurnada son deliksiniz demeye getirmişti. Peki o günden bu güne ne değişti dersiniz?

40 SENEDİR ATEŞ KES SÜRÜP GİDİYOR

KKTC’nin kurulduğu 1983 yılında, Anayasa’ya 10. Madde dahil edilerek, ülke Askeri vesayet altında tutuldu. Bugüne kadar 39 senedir halen Anayasa’nın 10. Maddesi orada duruyor. Ateş kes halidir, savaş devam ediyor denilerek, o günkü idare sürüp gidiyor. Rum, bu tarafta alış verişini yapıyor. Arasta’da mevzinin altındaki mağazada alış veriş yapıyor. Ve mücahit onu seyrediyor. Ama ateş kes var denilerek polis bile sivil idareye bağlanmıyor. Peki herhangi bir Avrupa ülkesinde böyle bir durumu görebilirmisiniz?

BİR BAKANI BİLE DEĞİŞTİRMEKTEN ACİZDİR

Geçtim, bir bakanı bile değiştirmekten aciz durumdayız. Hindistanda olduğu ileri sürülen bir Elçilik mensubunun onayı alınamadığı için hükümet toptan istifa etti. Peki böylesi bir durumu yaşayan bir başka ülke varmı? Hollanda’nın, İngiltere’nin ne bileyim Almanya’nın, Fransa’nın, bakan değişimine, hükümetteki bakanların kim olacağına karışması mümkün mü? Öyleyse bizimkisi nasıl bir devlettir?

CUMHUR’DAN İMAR VE EMİRNAMELERE ALDIRMAYIN BETONU DÖKÜN!..

Herhangi bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bizim Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi, katıldığı bir etkinlikte, “İmar Planları ve Emirnamelere” ve ilgili yasalara aldırmayın. İstediğiniz yere beton dökün, binaları da dikin içerikli bir konuşma yapması mümkünmü? Kullanım hakkı yasa ile halkta olduğu belirtilen sahiller, bizdeki gibi önüne gelenin beton döktüğü bir yer haline gelirmi? Bağımsız, egemen KKTC’de olur.

KAÇAK EMLAKÇILAR TÜREDİ

Ülkede kaçak emlakçılar türedi. İngiltere’den gelip, vur kaçtan sonra Tayland’a, Türkiye’den gelen voliyi vurduktan sonra Türkiye’ye kaçıyor. İran’dan gelenler ise, nasıl verecekleri muamma vatandaşlıkları, size bahçedeceğiz diyerek, emlak sektöründe cirit atıyor. Denetim noksanlığının hat safhada olduğu, denetimizliklerin diz boyu olduğu başka bir ülke varmı?

PROTOKOLÜN İÇERİĞİNİ HALEN KİMSE BİLMİYOR

Normal bir ülkenin hükümeti, bir başka ülke ile imzaladığı protokolün içeriğini, kendi partilerinin vekillerini geçtim, kendi meclisinden gizlermi? Sorulduğu zaman kem küm ederek açıklayacağım dermi? Bir bakanı değiştirmeyi beceremediği için kendi kendini lav edip, ayni bakanları o koltuğa oturtmak suretiyle ayni bakanlardan oluşturduğu ayni hükümeti kurarmı?

TC’DE HALK SURİYELİLER GO HOME DERKEN BİZ YOL GEÇEN HANI OLDUK

Türkiye halkı, Suriyelilerin elinden oy hakkı alınsın. Türk halkının kaderini yabancılar belirleyemez diye bağırıp isyan ediyor. Bizde ise görevden alma ve atamalardan başını kaldırmayan hükümetimiz, ülkeyi yol geçen hanına döndürdü. Altlarında son model arabalar ile cirit atan sözde talebeler türedi. Uyuşturucu çeteleri, Haraç isteyen mafia çeteleri türedi. Haraç vermeyenin iş yeri kurşunladı. Çek senet mafyaları, mahkemeler yerine kendi yasaları ile sözde adaleti sağlamaya çalıştı. Sözüm size bazı sözde milliyetçi, özde lilliyetçi takımı, söyleyin böyle devlet olurmu?

ENTARİ GİYİP DOLAŞACAYIM

Herhangi bir Avrupa ülkesinde, yasalar konusunda elif demesini bilmeyenlerin müdür, müsteşar yapıldığı, bir başka ülke varsa söyleyin. Varsa, söz entari giyip dolaşacayım. Çok basit bir işlemin çözümünü bile bilmedikleri için vatandaşını ‘Sırat Köprüsünden’ geçirtirten yandaşlar ordusunun oluşturduğu devlet daireleri bizde maksıl. Ticaret Dairesi, çok basit bir işlem için vatandaşını yokuşa sürüyor. Sanayi Dairesi örneğinde olduğu gibi, yıkılmaya yüz tutan bir binanın yerine, yenisi yapalım, devlete verelim diyene, Müdür, yıkılsın, altında kalanın boynu kopsun deme cüretini gösteriyor. Burası KKTC For Ever. Burada herşey olur.

KKTC’YE GÖRE MERKEZ BANKASI

Peki başında Türkiye’den gelenlerin sorumlu olduğu KKTC Merkez Bankasına ne buyrulur? Borcu olmayan veya borcunu bitiren birçok kişiyi, hala daha borçluymuş gibi listeye sokup, önünü tıkamasına ne demeli? ödenen bir krediyi, ilgili banka borcu yoktur yazısı göndermediği için zarıncadıp, bir araştırma yapma zahmetine bile girmemesine ne buyrulur? Peki siz arayıp gerekli girişimi yapın demeniz sonrasında, bizi enterese etmez denilmesine, Peki sizi ne enterese ediyor diye sormazmısınız? Böyle devlete böyle Merkez Bankası.

POLİS HANGİ ÜLKEDE KÖŞE BAŞINDA PUSUYA YATAR?

Polis, köşe başlarında pusuya yatarak, aniden yol içerisine fırlayarak. Şehirler arası yollarda, polis kontrol levhaları koymadan, kontrol yapıyor. Maliyenin gumbarasına para atmak için aniden yol içerisine atılarak, ehliyet ve seyrü sefer kontrolü yapması hangi ülkede var birileri bana söylermi? Veya doktora, giden hastayı, yoldaki kontrolü bitene kadar 45 dakika güneş altında bekleten herhangi bir ülke varmı? Egemen, bağımsız KKTC nur ol. Çok yaşa.

PARAYI BASTIRMAZSAN ARABA SÜRMEYİ UNUTTUN FARZEDİLİR

Geçtim, Egemen, anasının kuzusu ‘Yavru’ dışında hangi ülkede ehliyetler her yıl çıkartılır söylermisiniz? Ehliyet hakkı kazanıldıktan sonra, diğer ülkelerde ehliyetler süresiz verilir. Bizde ise her yıl yenilenir. Ve 5 sene yenilemezseniz düşer. Para vermediğiniz için araba sürmeyi unutursunuz. Şoför okullarına ve devlete para kazandırmak için tekrar sınava girersiniz. Ehliyet bitince, yasada herhangi bir zaman ehliyetiniz varsa sigortanız, bir kazada sizi kapsar yazmasına karşın, size sigorta sizi kapsamaz derler. Nasıl Sosyal devlet ama?

TURİSTİK T VE KAÇAK TAKSİCİLER RAMMİ YAPIYOR

Neyse şu ‘T’ izinlerine de değinmeden geçmeyeyim. Bir zamanlar ‘Golifa’ gibi yandaşa, eltiye, görümceye, kayınço ile baldızın oğluna verilen Turistik ‘T’ izinleri, kapanın elinde kaldı. Vito’ alan rammi yapmaya başladı. Yapamayan bazı açıkgözler, T izinlerini kiralamaya başladı. Kimiside getirdiği menfaatten faydalanarak ‘T’nin üzerini bandajla kapatarak kullanmaya başladı. Kaçak taksiciler cirit atıyor. Oteller havaalanına rammi yapıyor. Yolcu alıyor. Taksicilerin ekmeğine kan doğrarken kendileri kazanç sağlamaya çalışıyor. Eee nede olsa burası sosyal devlet değilmi?

ELEKTRİK ZAMMI GARGARSIZ YUTULDU

Bindirdim, İndireceğim hükümeti, Mart ayında yapılan fahiş elektrik zammı ile alkol zammı sonrasında, indirime gideceğim demesine karşın, indirim sadece Mart ayını kapsayacak dedi. Alkol zammı ise ‘Ramazanda’ alkol zammı geri alınmaz denilerek, verilen sözler, gargarasız yutuldu. “Her türlü indirim rafa kalkarken marka megapse yapıldı. Nasıl hükümet ama

ÇOCUK BAYRAMINDA NE KONUŞULUR?

23 Nisan çocuk bayramı kutlandı. Cumhur, Meclis başkanı, Bakan konuştu. Çocuk bayramında çocuklara, gelmesi muhtemel güzel günler, Barış içinde sağlıklı yaşamaları konuşulur. Bizde ise egemen devlet. Kahbe Rum, bizi esir alamayac ve kesemeyeceksin denilerek düşmanlık aşılanır. Biz Türkoğlu Türküz, ayaklarında vurma ve öldürme dile getirilir.

İlk defa Aslan yiyeceğim.

Aslan, kurda seslendi:

- "Hey kurt! Gel sohbet edelim."

- "Olmaz. Beni yersin sonra."

- "Yemem. Bak inanmazsan pençelerimi, ağzımı bağlayayım."

Aslan, pençelerini, ağzını bağlayınca kurt heyecanla yaklaştı.

- "İyi ama dedi, aslan... Neden bu kadar seviniyorsun ki?"

Kurt cevap verdi:

- "Neden olacak? İlk defa bir aslan yiyeceğim de..."