Taner Ulutaş yazdı.. Seçimi hangi adaylar kazanır?

Önce Amiral gemisi olarak nitelendirilen Lefkoşa ile ilgili yorum yaparsam, yaptığım araştırmada, sana harcadığım zamana lanet, verdiğim değer haram olsun.düşüncesindeki bir grup, Başbakan Ünal Üstel’e karşı muhalif duruşları nedeniyle, Parti içindeki muhalefetteki duruşlarını sandığa da yansıtarak, Sadık Gardiyanoğlu’na oy vermeyecekleri düşünülüyordu. UBP’deki bu grubun, Sadık Gardiyanoğlu’nun birebir yaptığı görüşmeler sonrasında yumuşadığını gördüm. Bazı UBP’ler dahil, Lefkoşa’lının hatırı sayılır bir seçmen grubunun, Mehmet Harmancı dediğini gözlemlerken, parti içindeki küskünleri yatıştıran Sadık Gardiyanoğlu’nun bu girişimleri sonrasında oy oranını toparlamaya başladığını tespit ettim. Harmancı bugün itibarı ile önde görülürken,Gardiyanoğlu’nun da az bir farkla ikinci sıraya yerleştiği kanaatindeyim. Sıla Usar gördüğüm kadarı ile çalışmalarının meyvelerini ağır ağır toparlayacak gibi.. Ama, birçok seçmenin, Sıla çok iyi bir doktordur. İyide Milletvekilidir. Belediyecilikten ne anlar düşüncesini hala daha kafalardan silememesi oy kaybına neden oluyor.

MAĞUSA BÖLGESİ ALA FICIRIK TOZ DUMAN

Yerel seçimler UBP’ye yaramayacak gibi. Örneğin Mağusa’da mevcut Belediye Başkan adayı İsmail Arter’e karşı, eski Milletvekillerinden Dr.Erdal Özcenk’i aday çıkarttı. Doktor bölgesinde sevilen bir isim. Bazılarına göre kazanma şansı da yüksek. Ama UBP’nin bölgedeki ağır toplarından Cem Dana’nın bağımsız aday çıkması onun oylarını bölecek diye düşünüyorum. YDP parti meclisi üyesi Habibe Çetin’in Mağusa Belediye başkanlığına aday olması, YDP^nin oylarının bir bölümün de ortağa gitmeyeceğini gösterir. CTP’nin Mağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay’ın CTP ile birlikte toplayacağı oyları hesaba katarsak orada karışık. Geçtim, unutmadan İsmail Arter’den de biraz dem vurayım. Bitti tükendi kaybeder diyenler, bence yanılıyor. Yapılan anketlere, işe aldığı insarlaraa bakarsanız onunda alacağı oy yapabana atılacak gibi değil diye düşünüyorum. Hele hele bu itiş kakış arasında aradan fırlarsa kimse şaşırmasın. Kısacası Mağusa’da ortalık ala fıcırık toz duman.

GÜZELYURT’TA KAVGA BÜYÜK

Bir başka kavgada Güzelyurt’ta yaşanıyor. CTP, Osman Bican, Veleddin Taşkent ve Tansay Doğu'nun yarıştığı ön seçimde, sandıktan Osman Bicen çıktı. Osman Bicen bölgede sevilen bir isim olmasına karşın bugüne kadar girdiği seçimleri kaybetmesi onun en büyük handikapıdır. Kazanırmı bence biraz zor. UBP’ye gelirsem, önceleri adayım diyen Cengiz Topel Uzun’un adaylıktan çekilmesinden sonra UBP başkan adayım Mahmut Özçınar’dır dedi. Mahmut Özçınar’ın rakibi bence Reşat Kansoy olur. Eski TKP’li Reşat Kansoy bağımsız aday olarak ringe çıkıyor. TKP’de çeşitli görevlerde bulunan Reşat Kansoy’u, UBP’den kayınpederi Türkay Tokel ile dayısı Sağlık eski bakanı Aziz Pilli^nin ve Halkın Partisinin destekleyecek olması, Mahmut Hoca’nın oylarını etkileyecek. Tokel ile Pilli’nin desteği UBP içerisinde bazı kırgınlıklara neden olabilir. Teyit etmedim. Ama duyumlarıma göre yaşanması muhtemel kırgınlıkların önlenmesi için Pilli’ye Bakanlık önerilebileceği öne sürülüyor. Özçınar’ın .çok az farkla şimdilik önde olduğu söyleniyor. Ancak yarının neler getireceği bilinmez.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ GİBİ

UBP’de bir başka kırılganlık ise Lapta-Alsancak- Çamlıbel bölgesinde yaşanacak gibi. Bermuda Şeytan üçgenine dönüşen bölgedeki durumun içinden yılan yiyen hekim bile çıkamaz. UBP’nin Fırat Ataser’den yana tercihini kullanması bölgenin ağır toplarını kızdırdı. Biz bugüne kadar partimizi yarı yolda bırakmadık. Ama ihanet edenide adam yerine koymadık düşüncesindeki.Mustafa Alptuğ, Fuat Namsoy, Salahi Uçkan gerekirse bir aramızdan birini seçer onu destekleyerek Fırat Ataser’i bitiririz diyor. Lapta-Çamlıbel-Akdeniz bölgesindeki 7 bin civarındaki oy bölünürse, eşinden ayrılan Fırat Ataser’e de Alsancak’ta ailenin açacağı cephe sonrasında 2500 civarındaki oyun büyük bölümü buhar olursa,, bana göre hem UBP hemde Ataser hava alır. Bence aradan CTP adayı Av. Emre Efendi sıyrılır ve noktayı kor.

UBP’NİN BU BÖLGEDE BAŞI AĞRIYACAK

UBP’nin başını ağrıacak bir başka bölge de Büyükkonuk – Mehmetçik bölgesidir. UBP, mevcut başkan Cemil Sarıçizmeli’ye karşı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’yu çıkartınca yer gök inledi. UBP’nin bölgedeki etkili isimlerinden Ahmet Sennaroğlu adayım dedi. Mehmetçik UBP Örgüt Başkanı Cenk Şeren, Emekli Astsubay Ali Öğdü, İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz partilerine kırgın. Mehmetçik UBP Örgüt Başkanı Cenk Şeren, Emekli Astsubay Ali Öğdü, İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz, Kumyalı UBP Örgüt Başkanı Cahit keskinel, Orman Dairesi eski Müdürü İrfan Tansel Demir , Mehmetçik Belediyesi eski Başkanı Beyazit Adalıer' in yaptıkları toplantıda Bağımsız aday Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'na destek verecekleri ileri sürülüyor. UBP’de oylar Sennaroğlu’nda toplanırsa UBP adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölgede sevilen isim olmasına karşı seçimi kaybedebilir. Haa birde, Cemil Sarıçizmeli’nin egosu tavan yapmamış olsaydı, aradan sıyrılıp banko çıkardı derdim. .

İSKELE’DE EMLAK VE İNŞAAT KARTELLERİNİN DESTEĞİ YIKILIRMI?

İskele’ de Hasan Sadıkoğlu’nun karşısına CTP’den doktor Mehmet Şenol çıkıyor. Bölgede sevilen bir isim olarak bilinen Mehmet Şenol, yılların başkanını devirebilirmi? Biraz zor ama neden olmasın. Doktorun şansı, Sadıkoğlu’nun yeterli yatırımı yapamadığı Mersinlik, Kaplıca, Tuzluca ve Kilitkaya köylerinin İskele’ye bağlanmasıdır. Bir başka şansı da deniz sahillerine kadar parsellenen bölgede yükselen tepkilerin oya dönüşmesidir. Haaa bu tepki oyları bölgedeki emlak ve inşaat kartelerinin Sadıkoğlu’na yönelik desteğini yıkarmı? Bak ondan emin değilim

GİRNE ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM GİBİ

Girne’de de büyük çekişme yaşanacak gibi. CTP’nin adayı, Murat Şenkul ile bağımsız aday Zeki Çeler’in bölgenin iki sevilen ismi olmasının yanısıra karizmaları ile UBP’nin desteklediği bağımsız mevcut belediye başkan adayı Nidai Güngörddü’yi zorlayacak gibi. Kimin ipi göğüsleyeceği çok bilinmeyenli denklem gibi duruyor.

HASAN ÖZTAŞ KAZANIR GİBİ

Serdarlı-Geçitkale bölgesinde mevcut belediye başkanı CTP’li Hasan Öztaş’a rakip olarak UBP Halil Kasım’ı çıkarttı. UBP’nin Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, aday olacağını beklerken beklediği olmadı. Olsan Oran’ın Bağımsız olarak aday çıkması ancak UBP’nin oylarını böler. Daha önce Öztaş karşısında kaybettiği seçimi, bukez Olsan Oran kazanamaz kanaatindeyim. Böleceği oylar sonrasında zaten kazanma şansı az olan Halil Kasım’ı daha çok zora sokar hepsi bu.

LEFKE’DE MEVCUT DEĞİŞMEZ GİBİ

Lefke Belediye Başkanlığı seçiminde de ipi mevcut belediye başkanı Aziz Kaya, UBP adayı Adil Özgey önünde ipi göğüsler.düşüncesindeyim. maddi açıdan zayıf Lefke Belediyesini yokluklar içerisinde iyi yöneten Aziz Kaya’nın, bölge halkının büyük bölümü tarafından sevilmesi bence en büyük artısıdır

PEKİ KİMLER KAZANIR

Bugünkü duruma baktığım zaman bana göre Beyarmudu’nda İlker Edip, Tatlısu’da Hayri Orçan, Çatalköy-Esentepe Belediye başkanlığı konusunda net tavrını ortaya koymayan ve aday göstertmeyen UBP’nin bu tavrı Mehmet Hulusioğlu’na yarar. Bölgesinde sevilen bir başkan olan Hulusioğlu, CTP’nin adayı Ceyhun Kırıkok’un önünde ipi göğüsler düşüncesindeyim. . Değirmenlik – Akıncılar belediyesini bence açık ara şimdiki başkan Ali Karavezirler kazanır. Mesarya Belediyesini yaşlıların evinde kahve yudumlayan. Birinin başı ağrısa çare üretmeye çalışan Ahmet Latif kazanır kanaatindeyim

Geriye kalan belediyeleri daha sonraki yazımda yorumlamaya çalışırım.