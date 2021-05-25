Taner Ulutaş yazdı... Sedat Peker, 8’nci videoda kimler var ve hükümet

Sedat Peker, 8’nci videoda kimler var ve hükümet

Türkiye’de birçok organize suça karıştığı iddiası ile hakkında soruşturma açılan Sedat Peker’in, açıklamaları gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Youtube’da yayınladığı 7’nci videosunda, Kutlu Adalı cinayetine ve uyuşturucu trafiğine değinen Sedat Peker, bukez diline Halil Falyalı’yı da doladı. Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili olarak, bir devrin Doğru Yol Partisi Başkanı, İçişleri ve Adalet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile Özel Harp Dairesi, özel birlik komutanı Korkut Eken’i işaret etti. Türkiye ve KKTC bu konuda ayağa kalkarken, Başbakanın, çiçek böcekten, Cumhurbaşkanın Kırlangıç yuvalarından bahsetmesine şaşırdık.

Başbakan ve ilgili bakan, eski soruşturma ve araştırmaları ile takdir toplayan. Birçok konuyu çözerek faillerini ortaya çıkartan, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’a, dosyayı tekrar canlandır. Cinayet faillerini bul demesi beklenirken vatan, millet, nurlu ufuklar söylemlerinden başını kaldıramadığı için Kutlu Adalı cinayetine ilişkin suya ve sabuna dokunmamasına şaşırmadık. Türkiye’nin kalın barsağı konumuna sokulan ve lağım çukuruna dönüştürülen ‘Afrodit’in güzelim adasında, görmeyen, duymayan ve konuşmayan 3 maymunun yanına 4’ncü maymun, eğilde gülle geçsinin dahil edilmesine de şaşırmadık.

KKTC’de Anglo Sakson yani İngiliz yasaları geçerli olduğu için adli suçlar mürürü zamana, yani zaman aşımına uğramaz. Türkiye’nin önde gelen hukukçularından elde ettiğimiz bilgide, Türkiye’de bunun tam aksi bir uygulama yapıldığını ve adli suçlarında zaman aşımına uğradığını öğrendik. Kısacası daha önce beraat kararı verilen ancak Yargıtay tarafından son gelişen olaylar sonrasında aleyhlerine tekrar dava getirilecek olan Mehmet Ağar ile Korkut Eken’in olay zaman aşımına uğradığı için tekrar yargılanamayacakları söyleniyor. Ancak önerge verilerek, Meclise getirilebileceği ve dava açılabilmesi için Meclisten yetki istenebileceği söyleniyor. AKP vekilleri bu yetkiyi verir mi, o da çözümü çok zor bilinmeyenli bir denklem.

Evkafın su meselesine gelirsek, Sedat Peker açıklamaları ile tozu dumana katıyor. Özellikle TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu target yapmış durumda. Soylu’nun, KKTC’de bilinen bazı kişi/lerin açılan dava dosyalarını buzdolabına koyduğundan dem vuruyor.

Sedat Peker kurnazca bir davranış sergileyerek, Kutlu Adalı’yı öldürme görevi bana verilmişti. Ben bu iş için kardeşim Atilla Peker’i önermiştim. Ancak daha sonra Ağar ile Eken biz bu işi hallettik deyince vazgeçtim. Daha sonra Uğur Mumcu gibi Kutlu Adalı’nın da öldürüldüğünü öğrendim demesi rotanın başka tarafa çevrilmesine neden oldu. Sedat Peker bu açıklaması ile kardeşine bu mesele ile ilgili suçlama yapılamayacağını bildiğinden, kardeşinin tutuklanmasını sağladı. Kardeşin, Emniyette verdiği ifadede, kimin talimat verdiğini, hangi noktada kimlerle temas kuracağını belirteceğinden, ifade kayıt altına alınıp dosyaya konacağı için resmi belge hüviyeti taşıyacak. Ve kimsenin aradan sıyrılmamasını sağlayacak.

Bizim Minik Kuşlar, Sedat Peker’in 8’nci videosuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal ile Binali Yıldırım’ın oğlu’nu da dâhil edeceğini söylüyor. Yine bizim minik kuşlar, güya Peker’in konuşmasında, Bilal Erdoğan’a, Sultan Bilal olarak hitap edeceğini ve Bilal Erdoğan’ın, İsrail’e yaptığı petrol sevkiyatından bahsedeceğini iddia ediyor. Ayrıca, KKTC’nin en üst düzey katmanlarında görev yapmış bazı isimlerden ve yedikleri nanelerden de bahsederek iğne yerine çuvaldızı batıracağı öne sürülüyor.

Evet, ortalık ala fıcırık toz duman. Kutlu Adalı’nın ölümünden, uyuşturucu kaçakçılığından, buralarda yenen nanelerden bahsedilirken, bizim hükümetten tısss yok. Şaşırdık mı? Hayır. Ayni, birçok tarikatın buralarda cirit atmasına karşın bunlara göz yumulmasına ve inanç turizmi diyerek sadece bir tarikatın bir yıl buralarda elini kolunu sallayarak dolaşma izni verilmesine şaşırmadığımız gibi bu sessizliğe de şaşırmadık.

KKTC For Ever diye isimlendirdiğimiz coğrafyada aşı geliyor mu sorusuna aşı yerine koyun getiriyoruz. Manifestosu elimizde diyen Başbakana da artık şaşırmıyoruz. Bunun yanısıra, siyasete borç ile girdikten sonra, zenginler listesinin en üst sırasında yer alanlar ile kriz yaşayan ülkede kurultay hesapları yapanlara da şaşırmıyoruz.

KKTC Bol Kepçe Lokantasında, çukur tabaklarını dolduranlara, siyasete girerken yüz binlerce borcu olan, ancak kapağı koltuğa attıktan sonra bir anda borcu kalmayan, Mal zenginliğinde ön sıralarda yer alanlara şaşırmadığımız gibi, aç olduğu için marketten 4 ekmek bir içecek alan bir kişinin, hapse gönderilmesine sessiz kalınmasına da şaşırmıyoruz.

Doktorun ve Maliyecinin Eğitim Bakanı, müzik öğretmeninin Ulaştırma Bakanı, ilkokul öğretmeninin Tarım Bakanı, eğitim bakanı, olmadı içişleri bakanı oda olmadı tarım bakanı yapılan ‘Süper Bakanların’ ‘Yes Sir’ demekten başka bir yeteneğe sahip olmayanların baş tacı yapıldığı ülkemizde, bundan sonra yaşanacak olanlara da şaşırmayacağız.

Beşparmak dağının iki parmağını keserek, 3 parmak bırakılmasını ve neredeyse denizin görülebilecek seviyeye indirilmesini geçtim, dinamit patlatılarak taşocaklarına yakın evlerde yarıklar oluşmasına ve kaynak sularının yön değiştirilmesine seyirci kalınmasına şaşırmadığımız gibi hellim üreticisi olarak övündüğümüz ülkemizde, bir küçük paket hellimin 19.5 TL’ye satılmasına, narenciye ülkesi KKTC’de limonun yanı sıra, etin ateş pahasına satılırken bazı vatandaşların,10 TL’lik kıyma alma durumuna düşürülmesini, kafalarını ‘Deve Kuşu ‘ gibi kuma gömdüğü için görmemezliğe gelenlere de şaşırmıyoruz.

Lütfen vaatten başka bir şey yapmayanların, Sedat Peker’in açıklamalarından sonra Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili olarak kıllarını kımıldatacaklarına inandığınızı söylermisiniz? Hadde canım bizi yemesinler.

Fıkra

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!