Taner Ulutaş Yazdı: Tehlike Kapıda, Uyumayalım!

Tehlike kapıda, Uyumayalım!..

Ortadoğu dediğimiz Afradit’in kırmadık ceviz bırakmadığı için lanetlenen bu lanetli Ada’sında dram yaşamayı sürdürüyoruz. Sosyal medyada efelenme, İhalelerde ‘HAM’ şampiyonluğunda Ordinaryüz profesörlüğünü kimseye bırakmıyoruz. Bir daha oy verecek o eli keser köpeklere atarım kitabının baş yazarıyız.

KKTC MIZIKACILAR BANDOSU GINA GETİRDİ

Sabahleyin haberleri ve gazete başlıklarını görmek için BRT’yi açtım. Bremen Mızıkacıları bandosu yerine, Meryem Özkurt’un şefliğini, solistliğini Zorlu Töre, Tahsin Ertuğruloğlu ve Ersin Tatar’ın yaptığı, KKTC Mızıkacıları bandosunun, artık gına getiren iki eşit devlet, Anavatan Şükran eserlerini dinlemek durumunda kaldım. Yahu bu bandoda nefesli sazlar varda neden vurgulu sazlar yok dedim. Meğer şefin notalarını içeren kitabın üzerine yağ ve graso döküldüğü için o bölüm okunamazmış. Ve bu nedenle çok seslilikten tek sesliliğe geçiş yapılmış.

MİLLİYETÇİLİKTE KÜL BIRAKMAYANLAR NAYIR’I BASIYOR

Tanrı eğri çizgilerle de olsa doğru yazar denilen noktada, bizim attıkları zaman mangalda kül bırakmayan etkisiz ve yetkisiz yöneticilerimizin çizgilerine baktım. Kargacık burgacık yazılar yerine keşke ‘Çin kitaplarından’ birine baksaydım. ‘Stg. Dolar ve Euro’nun eline göre bulduğu ve döve döve kırılmadık kemiğini bırakmadığı TL’den Euro’ya geçelim önerisi yapılıyor. Milliyetçilikte mangalda kül bırakmayan deveyi avurdu ile götüren ‘Lilliyetçi’ takımı gaymecikleri üst üste sıralamayı sürdürsünler diye ‘Anavatan’a ayıp tekerlemesi sonrasında ‘Nayır’ı diyor.

PİYASA DÖVİZE ENDEKSLİ SİZDE DÖVİZ ENDEKSLİ MUHASEBEYE DÖNÜN

Peki ayıp oluyorsa, siz Gümrüklerde, gelen malın navlun ve gümrük ücretlerini neden Sterlin üzerinden hesaplıyorsunuz? Soruncada sirke içmiş ‘Bülbül’ gibi cıyık gıyık ses çıkartmaya başlıyorsunuz?. Geçtim, birçok tüccar, getirdikleri malı döviz üzerinden satıyor. Birçok iş yeri döviz üzerinden hesap yapıyor. Sizde devlet olarak Euro para birimine geçersiniz. Muhasebenizi ona göre düzenlersiniz. Maaş ödemelerini buna göre yaparsınız. Piyasa TL üzerinden dönerken, muhasebe Euro üzerinden döner ve sizde her ay hayat pahalılığı hesaplamasından kurtulursunuz.

ELEKTRİK CEP YAKARKEN FENA TEPİYOR

Cebimizi faturası ile çarpan. İş yerimizi fena tepen. Açıp kapama manevellası bozulduğu için yetmiş yerinden para pardon su kaçıran, ihaleler diyarı elektrik dairemize ne diyelim. Evinize elektrik bağlayacaksınız. Müracaat edersiniz. Tamam denir. Direk, kaplo şu bu denirken İş yeriniz için 200-300 bin eviniz için 70-80 bin TL’lik fatura ile karşı karşıya kalırsınız. Paranın büyük kısmını ödersiniz. Diğeri taksitlendirilir. Direk yoktu. Saat gelmedi. Kablo eksikliği var denilerek 6-7 ay beklersiniz. Günün sonunda o yapmadıkları süredeki iş için tefeciden daha fazla faiz konulan bir fatura ile karşı karşıya kalırsınız Öp beni annem.

BU AYRIMCILIK NEDEN?

Göç yasası çerçevesinde işe alınanlara, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Ahmet Serdaroğlu’nun girişimleri ile cüzi de olsa bir artış aldılar. Ama adalet duygusu yüksek KKTC’de GKK subayı ek ücret alırken, astsubay ve uzman çavuşalara bu para verilmiyor. Neden? Adalet dağarcığınız dolup taştığı için buna yer bulamadınızmı?

GKK’YA BAĞLI POLİS’E HAK YOK GKK SUBAYINA VAR

Geçtim. Bir zamanlar Polisin hakları ile ilgili programlar yapıyor yazılar yazıyordum. GKK’ya bağlı bir subay 50 yaşında emekliye çıktığı zaman hem ikramiyesini hemde maaşını alıyor. GKK’ya bağlı Polis, 50 yaşında emekliye çıktığı zaman ikramiyesini alıyor ama maaşını 55 yaşını doldurduğu zaman almaya hak kazanıyor. Bu durum meclise taşınmıştı. Allah’ı var UBP bu konuda çok uğraş verdi. Yasayı da hazırladı. Tam geçirecekken, CTP bir daha görüşülmesi için tasarıyı komiteye göndermişti.. Mavro yerimo galsın bu yasa hala daha o komiteden meclisin önüne çıkamadı. Be arkadaşlar yemek olsa çoktan küflenip kokacaktı. Adaletmiş. Eşitlikmiş. Yerim sizin adaletinizi, eşitliğinizi de öperim.

YUNANİSTAN HEDEFİNE ADIM ADIM GİDİYOR

Neyse biz Saray önünde politika yaparken, dikkat denilince birerli kola geçen bazı ‘Emir Erlerimiz’ sayesinde ‘Tavla’ yerine ‘Satranç’ oynamayı öğrenemedik. Bu neden bölgemizdeki yaşanan ve muhtemel tehlikeleri göremiyoruz. Bakın 1. Dünya savaşında, Adalar masaya yatırılırken bu Adalar Türkiye’nin burnunun dibindedir. Onun da hakkıdır denilmedi. İngiliz, Yunanistan’ı mandası yaptıktan sonra o zamandan beridir belli bir strateji içerinde adım adım konulan hedefe doğru gidiliyor. Adaları silahlandırılıyor. Bir gece gelirim söylemine rağmen, ABD’den temin ettiği zırhlıları adaya indiriyor. Biz bir adım öteye geçerek tepelerine ineriz söylemine karşılık, ABD bir kara harekatını önlemek için Dedeağaç’ta üs kuruyor.

YUNANİSTAN’IN İLK HEDEFİ GİRİT KARASULARI

Yunanistan’ın bundan sonraki hedefi, sanırım Türkiye’nin, Libya ile imzaladığı mutabakatta, belirlenen kıta sahanlığına karşılık olarak, Girit Ada’sının karasularını 6 mile çıkartmak olacak. Adalar, anakara olmadığı için kıta sahanlığı yoktur. Münhasır bölgeye sahiptir. Yunanistan bu tezi çürüterek Adaların da kara suları vardır tezi için çalışıyor. Ada’ların da karasularını 6 veya 10 mile çıkartmayı hesaplıyor. Türkiye’nin ağzının içindeki onlarca irili ufaklı adacığın karasuları ile Türkiye’nin Ege’ye çıkmasını engelleyecek. Hatta Kardak gibi sahipsiz küçük adaları da sahiplenip hak iddia edecek. Peki Yunanistan bu konuda adım atmadan, neden karşılık olarak daha önce adım atılmıyor.

SİHALARA KARŞI RADAR VE DEMİR GÖKKUBBE

Geçtim, SİHA Ve İHA’larım ile onları vururum diyorsunuz. Yunanistan, ABD ve İsrail’den İHA ve SİHA’ları tespit edecek yüksek teknoloji ürünü radar alıyor. SİHA ve İHA’larınızı yukarılarda tespit edip onları etkisiz hale getirirse buna yönelik bir girişim varmı bilmiyorum. Üstüne üstlük ABD ve İsrail ayni İsrail’de olduğu gibi füzeleri etkisiz hale getiren ‘Demir Gökkubbe’ yi Yunanistan ve Adalara kurma planları yapıyor. Kıbrıs içinde düşündüğünü de söylüyor. Demekki Kıbrıs içinde bir planları var. ABD Dışileri eski Bakanı Mike Pompeo, 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı, bir gece Başkent Lefkoşa’nın kuzeyine girecektik. Başkentsiz kalan bir ülke artık ülke olamayacağı için bu işi bitireceğiz dememişmiydi?

İRAN BARZANİ’YE KARŞI HAREKAT DÜZENLEME DÜŞÜNCESİNDE

Neyse, Rusya-Ukrayna savaş devam ederken, Ortadoğu’da da işler karışıyor. İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri artarak devam ediyor. Bu durum rejimi sorgulamaya doğru yol alıyor. İran bu olaylar İran’lı kürtlerin de yoğun olduğu Sanandaz’da giderek arttığı için işin içinde ‘Barzani’nin de olduğunu düşünüyor. Ve Irak sınırına Devrim Muhafızlarını yerleştirirken Irak’ın en etkili Şii Milis grupları ile içte harekat planlıyor. Türkiye’nin bu konuda Barzani’ye destek sözü verdiği öne sürülüyor. Yani oralarda da ortalık karışacak

TEHLİKE KAPIDA UYUMAYALIM.

Sadede gelirsem Ukrayna-Rusya arasında savaş kızışırken. Ortadoğu’da muhtemel İran operasyonu gözardı edilmemeli. Türkiye sondaj arayışını sürdürürken, Avrupadaki gaz sıkıntısı gözlerin bölgeye çevrilmesine neden oldu. ABD Ada’lara silah, demir gökkubbe ve İHA ve SİHA’ları tespit için yüksek ölçekli radarları bölgeye nakletmeyi düşünürken, Kıbrıs’ı ve Doğu Akdeniz’deki petrolü es geçeceğini kimse düşünmesin. Bizler iki devlet, diye diye ömür törpülerken, içte atama, görevden alma, makam verme ve almaları sanırım artık bir tarafa bırakıp, birazda etrafımıza bakma zamanı geldi. Tehlike kapıda uyumayalım derim.

Fıkra

Meslek Sırrı!

Komiser sorar:

- Temel, köpekleri atlatıp,

kümesten tavuğu nasıl çaldın?

- Komiserüm, onu söylemem, meslek sırrıdır!

- Ama ben söyletmesini bilirim!

- O da sizin meslek sırrunuzdur!