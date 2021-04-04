Taner Ulutaş yazdı...TMT, EOKA, Akritas ve Acheson planı ile Kıbrıs

TMT, EOKA, Akritas ve Acheson planı ile Kıbrıs

TRT’nin yayınlamaya başladığı ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin içeriği, yayınlanma tarihi ile ilgili söz söylemek, yorum yapmak ve ahkam kesmek gibi bir düşünceye sahip değilim. Niyetim o yılları yaşamış bir ‘Mücahit’ ve vatandaş olarak bazı şeyleri tekrar hatırlatmaktır. Kıbrıslının en büyük meziyeti sayılan ‘Hoşgörünün’ buralardan tasını tarağını toplayarak gittiği bu günlerde, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yapılan yanlışları ve hataları dile getirenleri, fikirleri ile susturmak yerine, küfür ile susturmayı tercih edenlere, Kıbrıs Tarihini ve ‘Hoşgörümüzü ‘hatırlatmaktır.

Hatırlatırken, bir dizide bir Karadeniz’linin, bir Ege’linin, ne bileyim bir Trakyalı’nın dil kültürüne saygı duyulurken, benim ülkemin de kültürlerine saygı duyulması gerektiğine vurgu yapıyoruz.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki yanlışların doğrusunun bilinmesini istediğimiz için yanlışları dile getiriyoruz. Örneğin ‘Dillirga’ türküsünden önce, Rumların 1963’de önü kesildiği için çıkartma yapamayan Türkiye ile ilgili olarak, bizler mevzide beklerken ‘Bekledim de gelmedin’ şarkısını çaldığını belirtmek isteriz.

14 yaşında girdiğim Mücahit ordusunun, EOKA gibi önceleri üniforması yoktu. İlk olarak bir çift bot ile şapka sonrasında üniforma ve parkalar dağıtıldı. Silahlarımız Sten otomatik silahı ve piyade idi. Takarof tabancalarımızın yanı sıra sonrasında Tompson otomatik silahlar geldi. A 4 ağır silahlar ile Bazukalar bunlara takviye edildi. Kilo yerine okka, metre yerine arşın kullanılıyordu. Rum Polisi ilk olarak bu görevi üstlenirken daha sonra Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) kuruldu ve üniforma giyildi. Bir çözüm derken artık insanların hayatını kaybettiği savaşların yaşanmaması gerektiğini söylüyoruz.

Neyse, İngiliz’in Ortadoğu’da tek tabanca olduğu 2’nci dünya savaşı yıllarında, Almanya ‘Yunanistan’a girmiş, Girit’e de paraşütçülerini indirmişti. Kıbrıs’ın da işgal edilmesinden korkan İngiliz Sömürge İdaresi, Almanlara direnmesi için AKEL’in de içinde bulunduğu Milislerden oluşan bir birlik kurmuştu. Kurulan bu örgüt EOKA’nın da nüvesini oluşturdu.

Sovyetler Birliğinin, Ortadoğu’da güçlenmesinden korkan İngiliz, Amerika’dan yardım istedi. ABD, Cephe Gerisi adını verdiği örgütlere, gerilla eğitimi vererek, Kıbrıs’ta sağı güçlendirdi. Ortodoks Kilisesi de bu güçlenmeden nasibini aldı. Türk kesiminde TMT Rum tarafında da EOKA faaliyete başladı.

Bizim ‘Uzun Yol ‘ olarak isimlendirdiğimiz Ledra Setreet’de yürüyen İngiliz askerleri EOKA’cılar tarafından öldürüldü. Genişleyen Enosis dürtüsüne karşı İngiliz yetkililer, Türkiye’nin yolunu tuttu. Önceleri bizim Kıbrıs diye bir planımız yok diyen Türk yetkililer, daha sonra olaya müdahil oldu.

ABD ve NATO Gladiyosu önderliğinde, Dr. Fazıl Küçük liderliğinde TMT kuruldu. Tremeşeli’nin önderliğini yaptığı ‘Volkan’ Dr. Fazıl Küçük’ün isteği üzerine TMT’ye dâhil oldu. İngiliz, Türk yetkilileri ikna ederek sahaya çektikten sonra, EOKA’ya karşı ‘Oksidari Polis teşkilatının yanısıra ‘Komando’ olarak isimlendirilen birlikleri kurdu.

Yakalanan EOKA’cılar, Komadolar ve Oksidari Polisler tarafından dövülürken, eskiden neredeyse birbirlerine ‘Simettero ‘ diyerek düğünlerini bile birlikte yapan Türkler ve Rumlar bir birlerine düşman oldu.

Böl ve yönet planı sonrasında düşmanlık, Rumlar ‘En iyi Türk ölü Türk’tür’ Türkler de ‘Bin gâvur kellesi bir kin ödemez’ noktasına taşındı. Rumlar Enosis, Türklerde Taksim için, gizli olarak silahlanmaya başladı. İş o kadar ileri taşındı ki, Türk’ten Türk’e kampanyası başlatıldı. Ve uymayana cezalar verildi. Bandabuliya, diyene 2 şilin ceza kesildi.

TMT faaliyetlerine devam ederken, EOKA’da, İçişleri eski Bakanı Polikarpos Yorgacis'in liderliğinde Akritas örgütü kuruldu. Makarios, 1961 yılında mevcut anayasa ile Kıbrıs'ın yönetilemeyeceğini öne sürerek, Kasım 1963'te anayasada 13 maddelik bir değişiklik yapılmasını önerdi. Tabiki bu Türkler tarafından kabul edilmedi ve Akritas Planı Türklerin yok edilişi çerçevesinde dizayn edildi.

20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece bombanın pimi çekildi. Küçük yaşlarda benimde yaşadığım ve Olimpiyakos Futbol Kulübünün yakılması sonrasında, Rum saldırısına maruz kaldığımız Tahtagala dediğimiz Tahtekale bölgesindeki, Ledra Street’e kadar uzanan, Ermu Caddesinde TMT üyesi Zeki Halil’in arabasının önü Rum polisler tarafından kesildi. Anayasa'ya göre Türkleri aramak için yanında Türk polis olması gerektiğinden, polis yetkisi olmadan taksideki kadınları aramaya çalıştı. Olay yerine gelen Kıbrıslı Türkler de toplanarak aramaya itiraz edince, arbede yaşandı. Takviye olarak gelen karakol amiri, Zeki Halil’in sevgilisi Cemaliye Emirali'yi vurarak öldürdü. Olay yerine gelen Türk polisi de Rum polis arabasına ateş ederek bir kişiyi yaraladı.

Sabah saatlerinde, Lefkoşa’da, Türk Lisesi önünde devriye gezen Rum polis arabasına Türk Lisesi öğrencileri taş atınca, Rum Polis de Türk lisesi öğrencilerine, ateş açtı. Bu olay üzerine birçok bölgede çatışma çıktı.

Katil, Nikos Sampson 24 Aralık günü, Renos Kiriakidis komutasındaki silahlı grup ile K.Kaymaklı’ya saldırdı. Birçok Kıbrıslı Türk öldürülürken, birçoğu da esir alındı. Sampson Küçük Kaymaklı sokaklarında elinde Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü yaparken, K.Kaymaklı halkı Hamitköy’e göç ederek yıllarca çadırlarda yaşadı. Kaymaklı’dan sonra birçok Türk Köyüne saldırılar düzenlendi. Küçük köyler büyük yerleşim birimlerine göç etmek zorunda bırakıldı.

Kenedy’nin yerine geçen, ABD Başkanı Lyndon Johnson, ‘Çifte Enosis ‘ den yana tavır sergiledi. Çifte Enosis için ABD eski Dışişleri Bakanı George Ball’a bir plan hazırlattı. Türkiye’ye Karpaz Yarımadasında büyük bir üs verilerek Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesini önerdi. Bu planın koordinatörlüğünü de ABD eski Dışişleri Bakanlarından Dean Acheson yaptı. Daha sonra ‘Acheson’ planı olarak siyasi tarihe geçen plana, Makarios ‘Örtülü Taksim’ diyerek sert tepki göstertti. Sonrasında Acheson planında değişiklik yapılarak, Türkiye’ye bırakılacak bölgenin 50 yıllık süre ile kiralanmasını ve Meis adasının Türkiye’ye bırakılması önerildi. Yunanistan Başbakanı Papandreu önceleri kabul ettiği planı sonra reddedince, Johonson Amerika Fildir. Yunanistan sivrisinektir. Bir hortum darbesi ile sivrisineği ezer. Si…r sizin parlamentonuzu diyerek 15 Temmuz 1965’de Papandreu’yu devirdi. Sonrasında da Grivas Geçitkale’ye saldırdı. Türkiye’nin sert tepkisi sonrasında Grivas Yunanistan’a geri çağrıldı. Ancak daha sonra Eoka B’yi kurmasına ve Kıbrıs’a geri dönüşüne olanak sağlandı.

15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntası Makarios’u devirme girişiminde bulunmasından sonra ABD, 1963’de 6’ıncı filo ile Türkiye ordusunun önünü kesen Başkan Johnson’un aksine çıkartmaya izin verdi.

1974’de benimde katıldığım savaşta, birçok köyde toplu katliamlar yaşandı. İnsanlarımız hayatlarını kaybetti. Acılarını halen yaşıyoruz. İşte bu nedenle çözüm diyoruz.

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GÜNÜN FIKRASI

Tatil bitti

Bir işadamı, oldukça yoğun ve yorucu geçen bir seneden sonra tatile çıkmaya karar verir. Eşi de kendisi gibi meşgul olduğu için birlikte tatil yapacakları bir dönem ayarlamak zor olur.

İspanya kıyılarında bir otel bulur ve bulduğu ilk uçakla oraya gider. Otele yerleşirken bir aylık bir rezervasyon yaptırır. Bir hafta kadar güzelce tatil yaptıktan sonra, bir akşam yemeğinde garson kendisine bir mektup iletir.

Mektubu okuyan işadamı, tatilini geçirdiği otelin yöneticisinin yanına gider. "Ne yazık ki tatil sona erdi..." Yönetici şaşırır ve üzülür. "Ama beyefendi, bir aylık rezervasyon yaptırmıştınız, ne oldu böyle aniden?" İşadamı çaresiz bakışlarla cevap verir: "Evet bir ay kalacağım, ama tatil bitti. Karım işinden izin almayı başarmış ve iki gün sonra burada olacakmış..."

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