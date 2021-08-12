Taner Ulutaş yazdı... Türkiye'de İç Savaş Olur Mu?

Taner Ulutaş

Türkiye’de iç savaş olur mu?

Dünyada var olan sistemi, ekonomiyi ve para biriminin yanı sıra üretim ile sıcaklığın dengesini değiştirerek, küresel ısınma üzerinden ekonomiyi tamamıyla değiştirmek isteyen bir güç var. Biraz geriye gidersek, 2015 Paris İklim anlaşması bu gücün eseridir.

ABD başta olmak üzere, Küresel ısınma üzerinden yeni bir ekonomik sistem getirilmek istenmekte ve Fosil yakıttan vazgeçilerek, Yeşil Karbon sistemi ile dünyanın var olan sistemi değiştirilmek istenmekte. Paris İklim anlaşmasında bu nedenle 197 ülkeye imza attırıldı

Amaç dünyanın 1.5-2 derece daha az ısınmasını sağlamak ve üretimin yansıra, teknoloji, ulaşım, enerji üretimini değiştirmekti. Atmosferde karbon miktarı artınca dünya 2 - 3 derece daha çok ısınıyor. Bu da bütün gezegenin dengelerinin bozulmasına yol açıyordu.

Bunun için karbonun azalması oksijenin istenen düzeyde olması gerektiğine karar verildi. Tabi dikkat edilirse Paris İklim Anlaşması sonrasında, istenilenin elde edilmesi için Covit 19 ortaya çıktı. Dünya Covit 19 belası ile boğuşurken, dünyanın mevcut sistemini yeniden düzenlemek için arkasından yangınlar geldi.

ABD’de Arizona üniversitesinde, Karbon yakalama makinesi icat edilerek binlerce on binlerce ağacın ürettiği oksijen üretildi. 2’nci Dünya Savaşı sonrasında dolar dünyanın lider parası oldu. Petrolde, Doları besleyen unsur olarak dünya üzerinde egemenlik kurmuştu

Şimdilere sistem değiştirilerek, kripto para ve oksijen üreten karbon makinesi ile egemenlik kurulmaya çalışılıyor. Yeşil enerji ve iklim üzerinden, karbon üzerinden, orman yangınları, pandemi ve maske ile dolaşıp oksijenle rahat buluşamama üzerinden, sıcak savaş tercih edilmediğinden korku çaresizlik üretilerek yeni bir dünya sisteminin kapılarını açmak istiyorlar.

Türkiye, Yunanistan ABD, Rusya, İtalya, İspanya, Fransa gibi 5 kıtada tam 91 ülkede yangın var. Hava söndürme filosu tartışılamayan ABD alevlerle boğuşuyor. Kaliforniya günlerdir alev alev yanıyor. Dünya oksijeninin neredeyse 4'te 1'ini karşılayan Amazon ormanları 2019’da haftalarca yanmıştı. Amazon söndürülemeden yangınlar Avustralya'da başlamış ve aylarca sürmüştü. On binlerce hayvan öldü.

Kavga büyük. ABD, doların yanı sıra, dijital Dolar ile karbon bankasını kurup korku imparatorluğu ile dünyanın haracını kendisine bağlamak istiyor. Akdeniz'in tümü yanıyor. Yunanistan’da keza büyük yangınlar var. İtalya'da bir günde 800 yangın çıkıyor. Peki sizce bunların tesadüfle olduğu söylenebilir mi? Zaten, birçok ülkedeki yangınlarda sabotaj ihtimalinin çok yüksek olduğu açıklandı.

Türkiye’deki yangınlar sonrasında, yangınlar ile ilgili bir tek fail bile yakalanmaz ve Türkiye’de ırkçı bir yaklaşım sergilenmez ve Türk – Kürt kardeşliği sergilenirken bazılarının Kürtleri hedef alan açıklamaları ile provokasyon yaratmaya çalışması dikkat çekti..

Geçtiğimiz günlerde Konya’da yaşanan bir olay sonrasında, bir başka meseleden dolayı, Kürt bir ailenin 7 ferdinin katledilmesi ile ilgili çeşitli yorumlar yapıldı, Yangınlar HDP’lilere mal edilerek, HDP hedef gösterildi. Hedef gösterilme sanırım HDP binalarına saldırın demekle eş anlamlıdır.

Yara kaşınıyor. Sokakta gösteri yaptı diye saçından sürüklenen bir kadın ve kıza ters kelepçe takılmasının yanı sıra silahı ile sokakta yakalanan bir katile şefkat ile yaklaşılması ilginçtir.

FETÖ ile adı anılan. Kalkışmada FETÖ saldırısında, bilgi sakladığı öne sürülen. TSK’nın zeki ve etkili kurmay, akıllı sınıfını tasfiye eden, Emekli Tuğ General C.Y’nin Yunanistan’daki yangınlar ile ilgili düşmanca söylemleri derin örgütler tarafından bir Planın hayata geçirilmeye çalışıldığını gösteriyor.

Erdoğan’ın giderek artan hastalığının ve sağlık durumunun giderek kötüleştiğinin sürekli gündeme taşınması da sanırım oldukça ilginçtir. Feyk hesaplardan yalan yanlış taşlama ve saldırı olduğuna dair şeyler paylaşılarak, olmayan olaylar aktarılıyor.

Bu durumlar gündemi meşgul ederken, oy kaybına uğrayan hükümet, acaba yaşananlar nedeniyle, yardım umduğu Afganlılar’ın ülkeye girmesine ve Çanakkale’de bir kampta toplanmasına bu nedenle mi ses çıkartmıyor, deli düşünceleri beynimde dolaşıyor.

Ne dış ne iç. Ne derin ne sığı güçler ne kadar isterse uğraşsın, bugün kardeşçe yaşayan Türk-Kürt toplumunu karşı karşıya getiremez. Ne ABD’si, ne İsrail’i ne Suriye’nin Esat’ı, ne yangınlar nede Türk – Kürt kartı ile halkı karşı karşıya gelmez. Bir başka deyişle ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Türkiye bir iç savaşa sürüklenmez. Ve Türkiye’de bir iç savaş çıkartamazlar.