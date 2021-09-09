Taner Ulutaş yazdı... UBP ‘Cadı Kazanı’ kaynıyor yangın büyük!  

UBP ‘Cadı Kazanı’ kaynıyor yangın büyük!

KKTC’nin en köklü partilerinden birisi konumunda olan UBP’de tabiri caizse ‘Cadı Kazanı ‘ kaynıyor. ‘Tüzük’ kurultayının ‘ yapılması zora girerken, Fiskos Gazetesi, 24 Ekim’deki 22’nci Olağan Kurultayının bile yapılmasının zora girebileceğini yazdı.

Dünya kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbişey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir diyenler haklı çıktı. Kurultay ile ilgili Ali Cengiz oyunlarına seyirci kalanlar sanırım buna örnek teşkil eder.

UBP içerisine Genel Sekreter olarak ben başkanlık görevimi kurultaya kadar sürdüreyim, sonra seçilen başkana devredeyim diyen Saner’e, tamam denildi. Sonrasında yapılan seçimde, 2 adayın yarışacağı Cumartesi gününe bir kala adaylar adaylıktan istifa etti. Neymiş efendim kendi istekleri ile istifa etmişmiş miş. Olur canım, benim dedem de nenemdi. Yeni öğrendim.

Bu konuda birçok yorum yapıldı. Sucuoğlu’nun gece 02.00’de evine gidildiği ve tehdit edildiği öne sürüldü. Bu nedenle adaylıktan vaaz geçtiğine yönelik yorumlar yapıldı. ,Sucuoğlu bu iddiaları önce ret etti ve kabul etmedi. Sonra ırın kırın ederek bir miktarını kabul etti.

Peki, merakımdan soruyorum. Elçilikte MİT elemanları ile görüştü mü? Görüştüyse ona dergâha gidip el öpüp öpmediğine dair herhangi bir soru tevdi edildi mi? Ne bileyim, ansızın Makarios hatırıma geldi. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti oluşturulurken Cumhuriyetin oluşturulmasına ‘Hayır ‘ diyen Makarios’un önüne bazı fotoğraflar atılmıştı. Makarios o fotoğraflardan sonra birden tornistan etmişti. Doktorumuzun önüne ne bileyim klinik ile ilgili bazı fotoğraflar atıldı mı? Bakın atıldı demiyorum, atıldı mı diye soruyorum. Gündüzler çuvala girmezken, gece yarısı saat 02.00’de eve gelenler ile dost sohbeti yaptık dedi doktorumuz. Dedi ve fili yuttu bir yılan masal kitabı elimizden yere düştü.

Neyse, Evkafın su meselesine gelirsek, Faiz doktorumuz ile Türkiye arasındaki sular duruldu. Fırtına yerini tatlı esen rüzgâra bıraktı. Ve Erdoğan’ın direktifi sonrasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkin rol oynayan AKP’li Ali Genç ile Murat Ergenç geri Türkiye’ye çağrıldı. Eee yani bu ne anlama geliyor diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Biz kazanma ümidi kalmayan, halkın büyük tepkisine mazhar olan ve karizması yerlerde sürünmeye başlayan birisi yerine, anketlerin kesin kazanır dediği birisi ile işi götürme yanlısıyız. Onu da kalıba sokarsak ‘Ekmek Kadayıfının’ üzerine konan dondurmayı afiyet ile yeriz anlamını taşır.

Daha düne kadar Ersan Saner’in tespihinde, tespih taneleri gibi dizili duran ve onu destekleyecek gözü ile bakılan, Maliye Bakanı Dursun Oğuz haricindeki bazı UBP’li bakanların, değişen politika sonrasında, cırlayarak, tespihin kopan ipinden etrafa saçıldıkları gözlemlendi.

Uzun bir süredir kollar sıvanarak yazılan birçok üyenin çakma olduğu çok bilinmeyenli bir denklem değil. Hatta bazı üyelerin bir başka parti sempatizanı olduğu ve başka partiye oy kullandıktan sonra, sırf kurultay için UBP’ye üye oldukları, parti içerisinde konuşulan bir durumdur. Geçtiğimiz gün konuştuğum parti ileri gelenlerinden bir dost, gardaş bunların partide kalıp kalmayacakları bile şüphe taşıyor dedi. Daha da ileri gideyim İki köklü ailenin, partiden ayrılarak bir başka partiye geçmek üzere oldukları bile parti içerisinde konuşuluyor.

İşte bu çalkantı nedeniyle UBP’de bir kurultay belirsizliği yaşanıyor. UBP tüzük kurultayının zamanlaması konusunda bir karara nokta konamıyor. Tüzük kurultayı yapılmadığı için ilçelerde yapılması gereken örgüt kongreleri de gerçekleşemiyor.

Hoş, Tüzük kurultayı yapılamayınca, olağan genel kurul da yapılamaz. Tabi UBP tüzüğüne göre 2 yıl içerisinde kurultayın yapılması gerekiyor. Bunun yapılmaması halinde suç işlenmiş oluyor.

Sadede gelirsem, gerek Erdoğan’ın gerekse AKP’nin, desteğini kaybeden ve desteksiz gireceği bir seçimi kaybedeceğini bilen Ersan Saner, kaybedeceği bir kurultaya gitmektense, kurultay süresini 2 yıldan 3 yıla yükselterek, kurultayı ileri bir tarihe taşımak istiyor. Kurultayın ertelenmesi halinde, Partisinin başında gireceği Nisan 2022’deki seçimde, başarılı olursa sonrasında yapılacak kurultayda yine başkan olarak seçilmeyi hedefliyor. Yeni yapılan üyelerin oylarını alabilmek içinde oy kullanabilme süresini 180 günden 170 güne düşürülmesini hedefliyor.

Doluya koyuyor dolmuyor. Boşa koyuyor olmuyor durumunu gören Başbakan, kurultayda oy kullanımını, pandemiyi öne sürerek 6 İlçe yerine kendini güçlü gördüğü 2 ilçede kullanmasını istiyor. Tüzük değişiklikleri ve oy kullanılacak ilçeler konusunda Karpuz gibi ikiye bölünen partide, tartışma büyüdü. Parti Meclisi tartışmaya son vermek için önümüzdeki günlerde tüzük değişikliği önerilerini geri çekebilir kanaatindeyim.

Deniz bitti kara göründü. Geminin dümeni şimdiye dek destekle idare edildi. Dümeni iyi çevirdiği için kaptan yapılanların yetenekleri şimdi ortaya dökülecek. Gemi ya salimen limana girecek, yada mercan kayalıklarına demir atacak. Kısacası kaynayan ‘Cadı Kazanında’ birileri kaynamaya bırakılacak.

POSİTİF HABER

Seyahatten dönen adam havaalanından bahçıvanına telefon açmış

-Nasıl herşey yolunda mı mı?

-Yolunda, şuanda küreğin sapını tamir ediyorum.

-Küreğin sapı neden kırıldı.

-Köpeğinizie mezar kazarken fazla zorlamışım ondan kırıldı

-Nee!.. Köpeğim mi öldü?

-Maalesef havuza düştü

-Köpeğim iyi yüzerdi havuzda nasıl ölür?

-Havuzun suyu boşaltılmıştı atlayınca betona çakıldı

-Havuzun suyu yeni konmuştu neden boşalttınız?

-İtfaiyeciler evdeki yangını söndürmek için ek suya ihtiyaç duydu

-Ne evde yangın mı çıktı?

-Evet efendim. Annenizin ölümü nedeni ile taziyeye gelenler yanık

Sigara bırakmış.

-Annem mi ölmüş? Kadın daha iki hafta önce sapasağlamdı,

-Haklısınız ama karınızı en yakın arkadaşınız ile yatakta görünce

Kalbi dayanamadı.

-Yahu hiç pozitif bir haber yokmu be adam sende?

-Var efendim. Geçen gün AİDS testi yaptırmıştınız ya,

Sonucu geldi. Pozitif efendim.