Taner Ulutaş yazdı... UBP-HP koalisyonu, Yasaklılar listesi ile adaylar belirleniyor iddiası

UBP-HP koalisyonu, Yasaklılar listesi ile adaylar belirleniyor iddiası

Cumhurbaşkanı eski basın danışmanı Ali Bizden’in, Sabiha Gökçen’de, sen Türkiye’ye giremezsin ‘Guzzum’ hadde ‘Naş’ denilerek girişine izin verilmemesinin yanı sıra, kabul görmeyen yolcular arasında 11 saat tutulması, ülkede beyin tutulmasına neden oldu. Onu geçtim. Tirajı erişilmez olan ‘Fiskos Gazetesinin’ 8 sütundan verdiği manşet ise dudak uçuklattı. Haberde, Ali Bizden’in yanı sıra, birçok Kıbrıslı Türkün daha istenmeyen şahıslar listesinde isimlerinin bulunduğuydu.

Ali Bizden’e ülkeye giriş yasağı konulması ve hadde ense traşını görelim anca gidersin denilmesi ilk kez mi yapıldı? Biraz nostalji yapalım ve hatırlayalım. Faşist 12 Eylül rejimi döneminde de, pek çok Kıbrıslı Türk ya sınır dışı edilmiş yada Türkiye'ye giriş yasağı konulmuştu. Özker Özür’ün TC pasaportu geri istenmiş ve Türkiye’ye girişine engel konulmuştu.

Tarih tekerrürden ibarettir sözü yerine, tarih deneyimlerden ibarettir sözüne inanlardanım. Ali Bizden olayında Görmeyen, duymayan ve konuşmayan 3 maymunun yanına eğilde gülle geçsin maymununu 4’üncü maymun olarak koyan hükümetimiz, Bado (ayakkabı içine konulan deri) ve mesosola (Kösele) olup ayak kokusu çekerken bile tınlamadı.

Cumhurbaşkanı, Elazığ ve Diyarbakır kazan, kendisi kepçe olurken, yediği acılı kebaplardan dolayı ses telleri tahriş olduğundan ses çıkaramadı. Cumhur dışta, Başbakan içte basmadık köy, ayakkabısı altına almadığı toprak bırakmıyor. Böyle başıbozuklukta sokak kedisinin özgürlük felsefesini bir türlü öğrenemeyen ciğercinin kedisine basılan tekme gibi diğerlerine de tabi ki tekmeyi basacaklardı. Beklenen de oldu.

Ben yaparım olur. Kabul etmeyenin ‘Dikomo’ya kadar yolu var mantığı bence bu noktada doğru değildir. Güç bir yere kadar geçerlidir. Dünyanın en güçlü makineleri bir dağı kazarken gücüne kanıp aşırıya kaçması sonrasında, doğacak heyelan sonrasında toprak altında kalabilir. Bu Bir

Et tırnaktan ayrılmaz diyoruz. Ayrılmaya kalkılırsa büyük acı verir diye düşünenlerdeniz. Böyle bir uygulma halkı ayrıştıracağı için kamplara da bölecek. Kısacası kaş yapayım derken göz çıkartacak. Demokrasinin herkese lazım olduğu akıllardan çıkartılmamalı. Bugün güçlüyüm ve ben yaparım olur mantığını güdenler, geleceğin de bir gün geleceğini ve o gün tekerlek döndüğü için altında kalabileceklerini de unutmamaları gerekir. Buda iki.

Bugün kalkındıracağız. Ekonomisini uçuracağız denilen KKTC’ye ait ihalelere bile Türkiye’de çıkılıyor. Yerli müteahhit kan ağlarken, onlara taşeron olma fırsatı bile verilmiyor. Ekonominin sıfırı tükettiği noktada, yaşamaları için can suyu bile katık olarak sunulmuyor. Millet ölmemek için çırpınırken, UBP kurultaydan başka birşey düşünmüyor. Köy köy Yüro yüro gezilirken, kurultay yatırımı yapılıyor. Ünlü düşünür. Euripides, bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir demişti. Bazılarımız, bırakın düşüncelerini açıklayamamayı dikkat denilince ‘Dikili Taş’ altında saf bile tutmayı marifet sayıyor.

Gazeteci dostumuz Levent Kutay, Kıbrıspostası haber sitesinde önemli bir iddiada bulundu. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın, ziyaretinin aslında, KKTC iç siyasetini yeniden dizayn etmek olduğunu bu bağlamda da, UBP-HP koalisyonun önemli yer tuttuğunu belirtti. Haa bu Çıkmaz sokağa girecek olan HP’nin durumu ne olur? O da meçhul. Ama bence toparlanırken bukez ‘Nos’ olur. Tamam da bu noktada bizim partilerin eli ‘Armut’mu topluyor? Neden bu işi çözüme kavuşturamıyor da diyenlere, Muz cumhuriyetinde armut olmaz diyeceğim.

Vallahi fiskos gazetesinin yalancısı olmak istemem. Ama gazete Kurultayda başkan adaylarının belirlenmesini geçtim. AKP’nin, UBP’nin belediye başkanlarının yanı sıra, erken seçim ile ilgili olarak UBP milletvekillerinin kim olacağı konusunda bile çalışma başlattığını öne sürüyor. Bizim Dürüye Teyze, kimin milletvekili olacağı belirlenirken, liyakata ve sadakate bakılacağını söylüyor. Bizden olanlar ön saflarda yer bulurken, sessiz kalanlar arka sıralara yerleştirilecek diyor.

Ersan Saner ile ilgili olarak, parti içerisinde bile, bu sıralamalarda parti başkanı olması nedeniyle ön sıralarda yer bulmasına karşın, İrsen Küçük’ün başına gelenler onun da başına da gelebilir. Çavuşoğlu’nun randevuyu son anda iptal etmesi, sanırım gelmekte olan fırtınanın öncü habercisi olan esintilerdir deniliyor.

Bence Fuat Oktay KKTC’nin iç işlerine karışma konusunda yerden göğe kadar haklıdır. Verdiklerinin çok üstünde kazanımları olandan, teşekkür ve kardeşçe davranış beklemek yerine, Şükran ile yatıp, teşekkür ve minnet ile kalkanlara, olgunlaşmış başak gibi boyun bükenlere, camide imam arkasında eli bağlı iki büklüm duranlar gibi elleri bağlı iki büklüm duranlara, sanırım bu yapılanlar az biledir.

Önden çarklı, yandan farklı, bazı siyasetçilerimiz, yapılan kaynaklara konuşmaktan öte birşey yapmıyor ve sadece kem küm ederek ama bile diyemiyorsa, boş bıraktığı meydan birisi tarafından doldurulur. Yenierenköy’de vatandaşlarla buluşup, Mağusa’da Bilal Ağa Mescidi restorasyon çalışmalarını inceler. Büyük Han’da gençlerle buluşma etkinliğine katılır. Senin yerine direktifler verir. Tabi arada perde arkasında, 3’lü koalisyona şut attıktan sonra Ronaldo vari gol atmayı da dener. Ve 90’dan topu fileler ile buluşturursa, UBP – HP tribünlerini bazı Mezekortolar yerine coşturur.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı kararı ile birçok değişiklikler yapılıyor. Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs'a "müşavir" olarak atandı. Yeni müşavir, TC’li, KKTC’li ayırımı yapmayan ve herkese elini uzatan Elçilikte görevli, Hayrettin Yücel gibiyse başımızın üstünde yeri var. Yok, ego ‘Ozon’ Tabakasında ‘ geziniyorsa, yandı gülüm keten helva diyeceğimiz günlere hazırlanın.

**

Nasrettin Hoca'ya sormuşlar:

“Kimsin?”

“Hiç” demiş Hoca, “Hiç kimseyim.”

Dudak büküp önemsemediklerini görünce, sormuş Hoca:

...“Sen kimsin?”

“Mutasarrıf” demiş adam kabara kabara.

“Sonra ne olacaksın?” diye sormuş Nasrettin Hoca.

“Herhalde vali olurum” diye cevaplamış adam.

“Daha sonra?” diye üstelemiş Hoca.

“Vezir” demiş adam.

“Daha daha sonra ne olacaksın?”

“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”

“Peki, ondan sonra?”

Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp son makamını söylemiş:

“Hiç.”

“Daha niye kabarıyorsun be adam. Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım: "Hiçlik makamında!”