Taner Ulutaş Yazdı...UBP Nereye koşuyor?

UBP Nereye koşuyor?

Fırtınalar diyarı UBP’de sert rüzgarlar esmeye başladı. Hafif yer sarsıntıları pardon koltuk sarsıntıları arkasından 7.7 şiddetinde bir deprem, sonrasında da yıkıcı gücü büyük olan bir Tsunami yaratabilir. Ancak şimdiden onu kestirmek mümkün değil. Ama 7.7 şiddetinde olmasa bile 4.4 dolaylarında bir depremin kesin olacağını görmemek için gözlerin hem miyop hemde hipermetrop olması gerekir

İLK BÜYÜK KAVGA İRSEN KÜÇÜK-AHMET KAŞİF ARASINDA OLMUŞTU

UBP’de yıllardır süre gelen koltuk kavgaları yaşanıyor. Gelin isterseniz onlara bir göz atalım. Derviş Eroğlu zamanında öyle büyük tartışmalar pek yaşanmadı. Eroğlu sonrasında, ilk büyük kavga rahmetli İrsen Küçük ile Ahmet Kaşif arasında olmuştu. 21 Ekim 2013 tarihinde gerçekleşen kurultayda 1427 delegenin 708 oyunu İrsen Küçük 701 oyunu da Ahmet Kaşif almıştı. Ancak konu mahkeme koridorlarında son bulmuştu.Kaza mahkemesi UBP Kurultayı'ndaki başkanlık seçimini geçersiz saymıştı. Bunun dışında İrsen Küçük’ün mahkemede bir sepha üzerindeki oturuşu günlerce basına konu olmuş partiyi ciddi anlamda yaralamıştı.

BAŞBAKAN KÜÇÜK’ÜN MAHKEMEDEKİ HALİ HEP YÜREK SIZLATMIŞTI

Hafızam beni yanıltmıyorsa birde İrsen Küçük’ün imzasının sahtelendiği durumu vardı. İmza sahteme olayında, Eroğlu’nun, başbakanlık dönemindeki müsteşarı, Mustafa Tokay ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Emir Emirkanın isimleri geçmiş ve tutuklanmıştı. İmza sahteleme olayında Eroğlu ile Kaşif de sorumlu tutulmuş, parti ciddi anlamda karışmıştı.

LEFKOŞA BELEDİYE SEÇİMLERİNDE PARTİ KARIŞMIŞTI

UBP’de ikinci büyük kavga, 2018’deki Belediye seçimlerinde yaşandı. Lefkoşa'da bazı vekillerin yanısıra, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun UBP Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu için değil, TDP Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı için çalıştığı iddiası, partiyi karıştırmıştı. Bu seçimde Harmancı %53, Sertoğlu % 35 oy almıştı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

UBP’de üçüncü büyük kavga sanırım UBP’nin 24 Ekim’de yapılacak olağan kurultayından önce parti tüzüğünün değiştirilmek istenmesi sonrasında yaşandı. Parti içinde gerginliğe neden olan tüzük değişiklik istemi Taçoy, Sucuoğlu ve Töre’ninbüyük tepki göstertmesine neden olmuştu. Sonrasında iki defa ertelen kurultay Faiz Sucuoğlu’nun zaferi ile sonuçlandı ama sular yine durulmadı.

SUCUOĞLU YA BEN YA ATUN DEYİNCE MÜTHİŞ BİR GOL YEDİ

23 Ocak’ta yapılan erken seçimde % 39, 54 oy oranına ulaşan UBP, parlamentoda milletvekili sayısını 21’den 24’e yükseltti. Sucuoğlu’nun elektrik faturalarıyla, içkiye gelen zammı indirmeye çalışmasına Maliye Bakanı Atun karşı çıkınca, ilk duelo başladı. Sonrasında, Sucuoğlu’nun El-Sen ile yaptığı anlaşma dahil hataları, Altun ile arasında gerginliği artırdı. Sucuoğlu, Atun’u görevden almak isteyince Kriz patlak verdi. Ya Sunat Atun yada benim istifam deyince, Cumhurbaşkanı Tatar, Sucuoğlu’nun istifasını kabul etti ve Sucuoğlu müthiş bir gol yemiş oldu. 12 Mayıs 2022 tarihinde yeniden kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde Ünal Üstel Başbakan olarak göreve başladı. Ve Sucuoğlu ise sadece parti başkanı olarak hükümetin dışında kaldı.

KIB-TEK UBP’NİN BAŞININ BELASI

Yeniden kurulan koalisyon hükümetinde sürekli Kıb-Tek ve yakıt ihalesi tartışması yaşandı. Hesap soracağım diyen Üstel, Arıklı’nın Ekonomi Bakanı olduğu sırada, yaşanan, hatta gemi yerine tankerlerle getirilen kirli yakıtın hesabını, ortağı yerine Atun’dan sormak istedi. Sunat Atun’u görevden almak isteyince, gücü yetmedi. Kıb-Tek’i Maliye’den alarak başbakanlığa bağladı. Bu değişiklik Sunat Atun’un istifasını getirdi. Ve kriz yeniden patlak verdi.

MİLLET KURULTAY HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Peki bu istifa sonrasında UBP’de sular durulurmu dersiniz? depremin şiddeti 4.4’den 7.7’ye çıkar. Kanaatime göre bu sallantılar koltuğu pamuk ipliğine bağlı Başbakan Üstel’in koltuğunu bile altından alır. Çünkü bu tartışmayı fırsat bilen Hasan Taçoy, kurultayda aday olma düşüncesi ile çalışmalara başladı. Bizim Minik Kuşlar, keza Nazım Çavuşoğlu’nun da yandaşlarına hazırolun ufukta kurultay bulutları eşgerdi dediğini söylüyor. Böyle bir durumda sünnet, nişan, nikah, evlilik ve bilumum tören müdavimi Zorlu Töre rahat dururmu? Veya halk tarafından Türkiye’nin prensi olduğu öne sürülen Sunat Atun, şayet bu yönde bir mesaj alırsa, adaylığını koymazmı? Buna birde UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu ve Başbakanlık koltuğunda gücü görünce ‘Ufacık dağları ben yarattım’ havasına bürünen,‘ünal Üstel’ bende varız derse, siz curcunanın büyüklüğünü o zaman görün.

KURULTAYDA İPİ KİM GÖĞÜSLER DERSİNİZ?

Belki ipi kimin göğüsleyeceği konusunda konuşmak için zaman henüz erkendir. Ama Ülke insanı hep mağdurun yanında yer aldı. Sucuoğlu’nun yaşadığı mağduriyet belli bir kitlenin yanında durmasını sağlayabilir. Hasan Taçoy’un oy potansiyeli daha önce görüldü. Nazım Çavuşoğlu’nun kazanma ihtimali yok. Ama bir takım oyları alma durumu var. Zorlu Töre’nin durumu belli. Ortalarda gezer durur. Albayrak, Fuat Oktay hatta Erdoğan takviyeli Sunat Atun’un da yabana atılmaması gerek. Geriye Başbakan Ünal Üstel kaldı. İsterseniz birde ona göz atalım

ÜSTEL’İ GURVADA BEKLEYENLER VAR

Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz, belalısı Kutlu Evren’in kafasını kopartarak hadde mahalleye dedi. Girne Bölgesinde Kutlu Evren’in çevresinden oy alma ihtimali yok. Orada bir İzlem Gürçağ Alptuğra var Ve başarısı ile yüzünü güldürdü. Güzelyurt’ta, Ali Pilli’nin dışlerini gıcırdatması Lefkoşa’dan duyuluyor. Kemal Dürüst, yakın dostu Sunat Atun için çalışacak. Menteş Gündüz zaten seçimi kendisine kaybettirdikleri için demir çiğniyor. Kısacası Güzelyurt’ta da ona iş çıkmaz diye düşünenlerdenim.

MAĞUSA’DA OSMANLI KILICI DOĞRAMAK İÇİN BEKLİYOR

Gelelim Mağusa’ya, Sunat Atun, onu gurvada bekliyor. Oralarda yoluna mayın döşeyecek diye düşünenlerdenim. Geçtim, Resmiye Canaltay ve UBP’nin Ruhani Lideri Derviş Eroğlu sanırım onu Osmanlı Kılıcı ile doğrayacak. Haaa birde Lefke tarafında Aytaç Çaluda var. O da intikam yemeği soğuk yenince lezetlidir düşüncesinde hareket ederse ne olur? Lefkoşa’yı hiç söylemek istemem.

GENÇ VEKİLLERİN YÜZÜNE KİMSE BAKMIYOR

UBP’de birde Ferari gibi saniyede, 100 Km’ye çıkabilecek, Yasemin Öztürk, Ahmet Savaşan, Sadık Gardiyanoğlu Hüseyin Çavuş Kelle, Hasan Küçük, Emrah Yeşilırmak, Fırtına Karanfil gibi genç vekiller var. Her hükümet kurulduğunda, 1956 model DODGE ile birinci vites ile yokuş çıkamayanlar koltuğa kuruluyor. Ama her Hükümet kurulduğunda genç vekillerin yüzüne kimse bakmıyor. Sanırım bu durum parti içerisinde sıkıntı yaratırken, patlamaya hazır bomba gibi duruyor. Onların kime yönelecekleri önemli.

Neyse fırtınalar diyarı UBP sanırım yeni tartışmalara gebe. 9 ay 10 gün sonra değil kısa bir süre sonra çocuk doğacak. Çocuk prematüre mi yoksa sağlıklımı doğar gereceğiz.

Fıkra

Demekki pirenin kulakları duymuyor!.

Bir bilim adamı pirelerle deney yapıyor.

Pireye "Sıçra" diyor.

Pire sıçrıyor Pirenin kanatlarını koparıyor

ve "Sıçra" diyor, pire yine sıçrıyor!..

Raporunu şöyle yazıyor;

"Pire kanatlarını kopmuş olarak zıpladı."

Ayaklarını koparıyor ve "Sıçra" diyor,

pire zıplayamayınca 2. raporu şöyle yazıyor;

"Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor."