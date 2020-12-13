Taner Ulutaş yazdı...UBP yeni bir DP ve ÖRP doğurur mu?

UBP yeni bir DP ve ÖRP doğurur mu?

UBP Genel Başkan namzetlerinden Faiz Sucuoğlu’nun geçen gün gerçekleşen televizyon programındaki açıklamalarını, merhum şair Orhan Veli Kanık’ın, İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı sözlerinin aksine, gözlerim fal taşı gibi açık bir şekilde dinledim.

Adayım, yok vazgeçtim. Sonrasında şaka yaptım diyerek, yine adayım dedikten sonra, Hasan Taçoy adaylığını çeksin bende çekeyim diyen Sucuoğlu’nun, kurultayı, eskiden hisar altında çullisine oynadığımız, altıda half time, on ikide biter futbol maçına döndürdüğüne değinmeyeceğim.

Sucuoğlu’nun, Bakanlık görevinden alındıktan sonra, yaptığı çıkış sonrasında, bilahare, tam gaz geri dönüş yaparak, kurultaya 2 gün kala adaylığını geri çekmesine hiç değinmeyeceğim.

Ancak, Sucuoğlu’nun, kendisini Perşembe günü bazı dostlarının aradığını ve adaylıktan çekilme ricasında bulunmaları sonrasında bu ricayı kırmayarak adaylıktan çekildiğini söylemesine müsaadenizle bir yol değinmek istiyorum.

Sucuoğlu, Türkiye veya elçilikten baskı yapılmadığını, baskının kendi içlerinden yapıldığını belirtirken, söylenenlerin aksine, UBP içinde bazı güçlerin olduğunu ve bunların istediklerini yaptırdıklarını da gözler önüne serdi. Ayrıca bu güçlerin, kurultayın Mayıs ayında mı, yoksa Ekim’de mi yapılmasına da karar vereceğini, bunun yanı sıra, kurultaya da kimlerin katılıp katılmayacağına karar vereceğini ima etti.

UBP içerisinde kabine ile ilgili eleştiriler de giderek büyüyor. Kalecinin, kanatlardan hücum organize edecek beklerin, takımın beyini konumundaki oyun kurucularının alakaya maydanoz yerlere konulması ile ilgili eleştiriler ‘TOP FİVE’ listesinin en üst sırasındaki yerini korumaya devam ederken, cadı kazanını da kaynatmaya başlattı.

Bunun dışında, kabinede bir kadın bakanın olmaması da tepkilerin odak noktası olma işlevini sürdürürken, o da listenin ikinci sırasındaki varlığını sürdürüyor. Listenin 3’ncü sırasında ise kabinenin Silihtar Tepesindeki Sarayda açıklanacağı dakikada, Ersan Saner’e, etüt edelim sonra açıklarsın denildikten, bir buçuk saat sonra kabinenin açıklanması var.

Listenin 4’ncü sırasında, takımın esas oyuncularından birisi konumunda olacağı düşünülen, ancak yedek bile konulmayarak yerine, 3 yıldır takımdan uzak kalan birisi konulan, Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra, keza kırmızı kart ile oyun dışında bırakılan Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy var. Bunun yanı sıra bu listeye, suyu sıkıldıktan sonra bir posa gibi bir kenara atıldı görüntüsü yansıtan deneyimli siyasetçilerden Sunat Atun’u da dahil edebiliriz. Listede yer alan starların, kızgın değil ama kırgın olduklarına yönelik iddiaların olması, UBP’de işlerin hiçte sanıldığı gibi düzgün gitmediğini gösteriyor.

Peki, kabinede bir kadının bile bakan yapılmamasına, muhalefet partilerinin kadın vekillerinin bile ‘Yok artık’ dediği noktada, Resmiye Canaltay, Yasemin Öztürk’ün, sesinin çıkmaması ne ile bağdaştırılmalı? Veya İzlem Gürçağ’ın Tatar hükümeti zamanında, kendisine birçok kez bakanlık sözü verilmesine karşın, bu sözün yerine getirilmemesi ve şimdilerde de kadro dışı bırakılmasını gelmekte olan fırtınanın habercisi veya küskünlerin sessizce bir yumruk olmak için yakınlaşmasına mı yorumlayalım. Bilmiyorum.

Meclis Başkan Yardımcılığından, başkanlığa perende alan Zorlu Töre’nin bir kadının bile atanmadığı kabine ile ilgili olarak, ama her yerde onlar olmayacak demesine birçok vatandaş, yahu boş verin, o konuşmadı. ..,,,,ı demesine karşın UBP içinden tek bir eleştiri bile yapılmamasını nasıl yorumlayalım dersiniz?.

UBP içerisinde gerçekten ilginç bir durumlar yaşanıyor. Fırtına öncesi bir sessizlik var. Meclis Başkanlığı benimde hakkım diyen Menteş Gündüz, şimdilik sessiz. UBP’nin Fahri Başkanı Derviş Eroğlu, Resmiye hanımın kabinede yer almaması nedeniyle konuşmuyor. Ama demir lady Meral Hanım sanırım, patlamaya hazır bir volkan gibi beklerken, demir çiğniyor kanaatindeyim.

Bence, geçen hafta içerisinde, Sucuoğlu lehine yapılan eylem her şeyi yansıtıyor. Bu görüntü UBP içerindeki kazanın kaynamaya başladığını gösteriyor. Dokuzlar Harekâtı olarak isimlendirilen ve 30 Temmuz 1992 tarihinde, UBP'den ayrılan 9 milletvekili tarafından, Hakkı Atun başkanlığında kurulan Demokrat Parti gibi bir partiyi, UBP yeniden doğurur mu diye sorulsa, bakın onu bilmem derim.

Veya UBP’nin Genel Sekreterliğini yaptığı sırada, partiden ayrılarak, 2006 tarihinde, Özgürlük ve Reform Partisini (ÖRP) kuran Turgay Avcı gibi birisi çıkıp Ana gibi üretken UBP’ye, bir başka partiyi, eliniz ile ettiniz boynunuz ile çekin diyerek, doğurtur mu? Sanmam, ama inanın şuanda onu da bilemem. Ama olmayacağını da söyleyemem. Ancak tek bildiğim bu gidişatın hiçte hayra alamet olmadığıdır.

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Günün Fıkrası

Ekipmana sahipsiniz

Bir çift , gol kıyısına tatile gider..

Golde bazı bolümlerde balık avlamak yasaktır.

Koca yasak olmayan bölümlerde avlanarak , kadın da kitap okuyarak günlerin geçirmektedirler. Derken bir gün adam balık avlamaktan gelir ve öğleden sonra kestirmek üzere odasina çekilir. Kadının canı sıkılır ve botla gölde bir gezinti yapmaya karar verir. Bu gezinti umduğu gibi gitmez ve botun hakimiyetini yitirir. Bot gol üzerinde serbsetçe dolasmaya başlar. Kadın da yapacak bir şey olmadigi icin cıkarıp kitabını okumaya başlar. Derken devriyeye çıkmış olan şerif kadını gorur ve yanına yanaşır..

"Hanfendi burada ne yapıyorsunuz?"

"Görmğyormusunuz kitap okuyorum."

"Ama bu bolgede balık avlamak yasaktır."

"Zaten ben de balık avlamıyorum"

"Ama gerekli bütün ekipmana sahipsiniz, sanırım sizi karakola götürüp ceza kesmem gerekiyor."

"Eger boyle bir şey yaparsanız ben de bana tecavüz ettiğinizi söylerim."

"Size dokunmadim bile..!!"

"Ama gerekli tum ekipmana sahipsiniz, degil mi?"

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