Taner Ulutaş yazdı... "UBP’de işlem tamam, Sıra CTP’de mi?"

KKTC siyasetinde yaşananlar, sanırım Türkiye’nin, bölge ile ilgili politika ekseninde, yeniden bir değişime gittiğini gösteriyor. Neden mi diye sorasanız söyleyeyim. Daha düne kadar rüzgarsız havada bile düşüp başı gözü yarılan TL, ABD Merkez Bankasının (FED) faiz artırımına gitmesinden sonra, Türkiye’yi gurvada bekleyenler, büyük oranda değer kaybı yaratcakları bekleniyordu. Ancak tam aksi TL beklenenin aksine yerinde saymaya devam etti. Bence, nedenine son zamanlarda, Türkiye’nin politikadaki eksen değişikliğine bakmak gerekir. Türkiye’ye ya bu inatçı tavrından vazgeçersin yada kasanda para kalmadı. Borç ertelemelerini bile çok yüksek faizler ile yaptığını bu nedenle iflasta olduğunu açıklarız denildiği kanaatindeyim. 2023’de seçim var. Erdoğan yönetimi böyle bir iflası kaldırırmı?

RADİKAL İSLAM YERİNE ILIMLI İSLAM

2008 yılında ABD Başkanı olan Barak Obama döneminde, Hiları Clinton Dışişleri Bakanıydı. Türkiye İş Adamları ile ABD iş adamları, kendileri için hazırlanan, Amerikadaki bir yemekte bir araya gelmişti. O toplantıda Hilary Clinton, yaptığı konuşmada dünya radikal islamdan çok çekiyor. Biz bu nedenle Türkiye’ye bir ceket hazırladık ve radikal İslam yerine ılımlı İslam politikasını geliştirmek için kolları sıvadık. Bunun içinde Türkiye’ye gerekli desteği veriyoruz. Tabi bununla beraber, KKTC’ye de bu konuda gerekli desteği veriyoruz demişti..

İMAM HATİP VE HALA SULTAN FAKÜLTESİ PEŞİ SIRA GELDİ

Peki bu konuşma sonrasında ne oldu hatırlayın? okul sömestir dönemi devam ederken, sömestir ortasında birden Haspolat Meslek Lisesinin tetrisatı kesilerek, orası İmam Hatip Okulu yapılmıştı.. Sonrasında, arkasından Hala Sultan İlahiyat Fakültesi yapıldı. Hatta Hala Sultan İlahiyat Fakültesi Türkiye’ye bağlanacak ve orasını biz idare edeceğiz denilmişti. KTÖS buna karşı çıkmış ama yaptırmayız olmaz diyen Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Hala Sultan İlahiyat Fakültesinde başrol oyuncu olarak rol almıştı. TDP Başkanı Cemal Özyiğit davet edildiği Türkiye’de, bu öneriye hayır dediği için TC Eğitim Bakanı verdiği randevuyu iptal etmiş ve bir araya gelememişlerdi. Buralarda neredeyse sokaklarda bile ne idüğü belirsiz kişilerin verdiği Kuran Kursları başlarken, Çanakkale’ye gidecek çocuklara kısa şort ve T-şört yasağı getirilmişti. Giyenler ise oradaki görevlinin hakaretine maruz kalmıştı. Bu dönemde Türkiye’de Erdoğan ve AKP KKTC’de ise CTP hükümeti vardı. Çözüm ve federasyon yanlısı CTP, bu süreçte büyük yara almış, inişini ancak 12 vekilde durdurabilmişti

ABD YANLISI DAVUTOĞLU OUT BİNALİ YILDIRIM İN OLMUŞTU

Recep Tayyip Erdoğan, BOP yani Büyük Ortadoğu Projesinin eş bakanı olurken, politikalarda bu yönde oluşmaya başladı. BOP eş başkanlığı döneminde, Türkiye ABD tarafından bölünme noktasına taşınınca, Türkiye eksen değiştirerek, Rusya’ya yaklaşılmıştı. ABD yanlısı 27 Ağustos 2014 göreve getirilen Ahmet Davutoğlu, kimine göre Pelikan Dosyası olarak da adlandırılan kimine göre de Saray Darbesine maruz kalarak, 22 Mayıs 2016 tarihinde görevden alınmıştı. Bence o veya bu değil, Türkiye’nin politikadaki eksen değişikliğinden dolayı Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevinden alınmıştı. Yerine Erdoğan’ın sözünden çıkmayan Binali Yıldırım getirilmişti.

BANKALAR BATMIŞ İFLASLAR BAŞLAMIŞTI

Hatırlayın, Annan Planı döneminde, KKTC’de inşaat patlaması oldu. Ülkeye giren hatırı sayılır büyüklükteki para nedeniyle, ahalinin alım gücü yükselmiş, yaşam ve refah seviyesinde, hatırı sayılır bir yükselme olmuştu. Anan planına bizler evet demiş, ama bazı şartlar olgunlaşmayınca Rum tarafına hayır mühürü vurdurulması nedeniyle çözüm olmamıştı. Rum tarafı hayır deyince bu noktada da Türkiye yine çark ederek o günden sonra egemen ayrı devlet söylemleri arşa yükselmeye başladı. Annan Planının yerinan yeksan olmasından sonra, birden yerden mantar gibi biten binaların yapımı durmuş. Günümüze kadar gelen, ecüş bücüş karkaslar hayalet gibi toprağımızda varlığını sürdürmüştü. Sonrasında bankalar batmış ve döviz öyle bir yükselme eğilimine girmitiki, birçok iflası beraberinde getirmişti. Halk, bankalarda batan parası nedeniyle, Meclisi basmış, borçlarını ödemeyen birçok kişi kafalarında sallanan ‘Mazbata’ kılıcı nedeniyle mandralarda bile yaşamaya başlamıştı.

YENİ BİR POLİTİKA EKSENİNE Mİ GİRİYORUZ?

Gerek Kıbrıs gerekse Doğu Akdeniz bölgesi ile ilgili olarak Türkiye ile birlikte yeni bir döneme girme durumundayız. Rus gazına uygulanan ambargo sonrasında, AB’nin gaza olan ihtiyacı nedeniyle gözler, Doğu Akdeniz gazına çevrildi. Türkiye İsrail ile yakınlaşması, Suudi Arabisan ile kucaklaşmalar, düne kadar, Türkiye’ye düşman olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye’ye yatırım yapmaya başlaması,ve Mısır ile flört devri bana göre bundan kaynaklanıyor. Dikkat edin Maraş ile ilgili söylemler durdu. Maraşta yapılan mangal partileri ve çadırvanlarda devlet büyüklerimizin yediği ziyafetler son buldu. Son zamanlarda Maraş’ta yemek yenildiğini herhangi bir etkinlik düzenlendiğini görüyormusunuz? Akdeniz’deki gaz ve petrol ile bölgede yapmayı hedeflediği yenilenebilir enerjiye duyduğu ihtiyaç, AB ve ABD’nin dolayısıyla Türkiye’nin politikada eksen değiştirmesine neden oldu.

UBP’DE İŞLEM TAMAM

Egemen, bağımsız ayrı bir devlet söylemlerini kendine şiar edinen UBP’nin, son zamanlarda yaşadıklarına lütfen bir göz atın. KKTC’nin bu büyük partisi ‘Madara’ edilerek masgaraya çevrilmeye çalışılıyor. Bir süre sonra göreceksiniz içi oyularak muhtemelen içinden eskiden olduğu gibi bir başka partinin daha doğumu gerçekleşecek kanaatindeyim. Bence değişen politika nedeniyle, federasyon ve çözüm yanlısı CTP hükümete sokulmak ve işte çözüm yanlısı hükümet başta denilmek isteniyor. Hepimiz ayniyiz çünkü biz osmanlı bankasıyız düşüncesi ile onuda tertipleyip, suyu sıkıldıktan sonra ayni HP gibi posasını bir kenara bırakacaklar.

SIRA CTP’DE Mİ ?

UBP’nin içi dışı ellenerek madara durumuna sokulduktan sonra, değişen politika nedeniyle sıranın, eskiden olduğu gibi çözüm ve federasyon yanlısı CTP’ye geldiği kanaatindeyim. Türkiye, politikada eksen değiştirerek, sıfırlanan ekonomisini nedeniyle, hem Rusya hem Ukrayna yerine, Ukrayna’nın yanındayım mesajı ile sempati toplamaya çalışıyor. Kıbrıs ile Doğu Akdeniz Bölgesinde de, ABD ile AB’ye şirin gözükmek için buralarda da politika değişikliğine gitmekte olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle de Federasyon ve çözüm yanlısı CTP’ye ihtiyacı var. Bu nedenle DP ile YDP hükümeti bozdu. Bu nedenle sürekli CTP’ye yeşil ışık yakılıyor. Ve işte bu nedenle CTP’de hükümette yer almalı açıklamaları havada uçuşuyor.

Sonra adı İp.....e olur!..

Nasreddin Hoca'nın yaşadığı köyde yaşayanlar

Eyyübi kelimesini bir türlü doğru söyleyemiyorlarmış.

Bazısı Eyip, bazısı İyip, bazıları

İyp diye yanlış bir şekilde söylüyorlarmış.

Buna artık dayanamayan Hoca vaazında:

– Ey komşular sakın ola ki oğlunuz olursa adını Eyyûb koymayın.

İnsanlar onu söyleyemez sonra çocuğun adı olur İp...e, demiş.