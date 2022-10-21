Taner Ulutaş yazdı... ​​​​​​​UBP’nin müzmin hastalığı hortladı mı?

UBP’nin müzmin hastalığı hortladı mı?

KKTC olarak isimlendirdiğimiz Kuzey Kıbrıs ‘İstihdam’ Cumhuriyetinde, yerel seçim bilmecesi, çözümü zor çok bilinmeyenli denklem gibi karşımızda duruyor. 18 belediye kalacak. Kararını aldık. Ama Mahkeme 28 derse o zaman iş değişir bilmecesi uzayıp giden tren yolları gibi sürüp gidiyor. Kararsızlığa bakıp partiler şaşkın. Kimisi garanti olan belediyeler için başkan adaylarını belirlerken, muallakta olan belediyeler için bekleyelim görelim durumunu tercih ediyor.

BAŞKENT LEFKOŞA’DA AĞIR TOPLAR YARIŞACAK

Hükümet ortakları, yandaşlara mevki, istihdam ve sermayeye kıyak geçerken ezilen gariban takımına da sabredinden bir buket, bakarızdan da bir demet sunmayı tercih ediyor. Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele gibi Büyük şehir belediyelerine önem veren partiler, özellikle Amiral gemisi konumunda olan Lefkoşa ile Mağusa ve Girne’yi kazanarak prestij artırmayı hedefliyor. UBP ve CTP, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın adaylığını açıklayacağını düşünerek ağır toplarını aday gösterirken Mağusa ve Girne’de de ayni taktiği uygulamaya çalışıyor.

UBP AMİRAL GEMİSİNİN KAPTANI BENDEN OLACAK DİYOR

Sevgili bulan kızın, Prens Harry’ye gelin gittiğini sandığı gibi, trip atmalar, herkesi silmeler ayaklarına yattığı gibi, UBP’de hükümet olmanın getirdiği avantaj ile Amiral gemisinin kaptanı benden olacak trip ve ayaklarına yattı. Aday beğenmedikten sonra, nihayet Sadık Gardiyanoğlu’nda karar kıldı. Bence, UBP aday doğrama operasyonu sonrasında, hiçbir şaibeye ismi karışmayan. Partili partisiz herkes ile iyi geçinen. İlçe Başkanı olmanın avantajına sahip, herkesce sevilen Sadık Gardiyanoğlu’nu aday olarak göstertmekle en iyi seçimi yaptı.

ADAYIN ALTINI OYARSANIZ NAL TOPLAR

Ama bazen, Formula 1 yarışında, yarış arabasının direksiyonuna en iyi pilotu koyarsınız. Ama elini kolunu ve ayaklarını rahat kullanmasına olanak vermezseniz o dünyanın en iyi pilotuna eksoz gazı yutturursunuz. Demek istediğim, aday olarak iyi bir seçim yapmış olabilirsiniz ama o adayın altını içteki hesaplaşmalar nedeniyle oyarsanız o dünyalar iyisi adayınıza nal toplatırsınız.

UBP’NİN MÜZMİN HASTALIĞI YİNE HORTLADI

Sadede gelirsem, UBP’nin müzmin bir hastalığı var. Fii tarihinden beri bir birlerinin altını kazma şampiyonudurlar. Özellikle başkanın altını guspo-kürek takımı oyarken, sivrilmekte olan birisinin de ucunu kütleştirme uğraşı verilir. Bu durum 9’lar hareketinde de, İrsen Küçük, Ahmet Kaşif yarışında da görüldü. Daha da ileri gideyim 2013 yılında iç kargaşalıklardan dolayı Hasan Taçoy, Özdemir Berova ile Serdar Denktaş’ın partisi DP’ye geçmişti. Taçoy, Demokrat Parti Meclis Grup Başkanvekili bile olmuştu. 2016'da DP'den istifa etti. Ve geri UBP’ye döndü. Geçtim, guspo kürek durumunu Faiz Sucuoğlu meselesinde de gördük. Hatta sivrilen Sunat Atun’un sivri ucunu kütleştirme operasyonunda da tanık olduk.

ÜSTEL’İ DÖVMEK İSTEYENLER SADIK GARDİYANOĞLU’NUN ALTINI OYUYOR

Uzatmayayım. Faiz Sucuoğlu önce başbakanlıktan sonra da parti başkanlığından budandıktan sonra yerine Ünal Üstel geçti. Geçti de guspo kürek operasyonu sona erdimi? Hayır aksine arttı. Amiral gemisi olarak yorumlanan Lefkoşa Belediye Seçiminde UBP adayı Sadık Gardiyanoğlu, eşeği dövemeyen semerini döver sözüne atıfta bulunarak, Ünal Üstel’in altını oymaya çalışanlar Sadık Gardiyanoğlu’nun seçimi kazanmaması için altını oyuyor. Ve Üstel niyetine onu dövmeye çalışıyor. Çünkü Sadık kazanırsa, Amiral gemisini kazandı diye Ünal Üstel’in puan toplayacağından korkuluyor. Kaybetmesi halinde malzeme bol. Ünal Üstel’in üstüne guspo kürek ile giderek onu yıpratmaya çalışacaklar.

UBP YERİNE HARMANCIYA VERECEKLERMİŞ

Şimdi birileri çıkıp atma Recep din gardaşıyız diyebilir. Ama ben birçok UBP’li dostum ile konuştum. Bazı dostlar bana itirafta bulunarak CTP’ye vermeyeceğimiz oyumuz Harmancı’nın olacak dedi. Daha ileri gideyim bu konuda Sadık Gardiyanoğlu’nun da rahatsız olduğunu ve bazı kişiler ile görüşerek durumu düzeltmeye çalıştığını da bana söylediler. Kısacası guspo- kürek takımı iş başında. Daha önce yaşanan olaylar tekrar sahnelenmek üzere.

SERTOĞLU’NA YAPILANLAR HALA AKILLARDADIR

Hatırlayın, 2018 yılındaki yerel seçimleri gözünüzün önüne getirin. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın karşısına, UBP Hasan Sertoğlu’nu getirmişti. DP’ adayı Okyay Sadıkoğlu çekildiğini açıklayınca, Derviş Eroğlu’nun kızı Gencay Eroğlu DP’den belediye başkan olarak seçime katılacağını açıklamıştı. Hatta Derviş Eroğlu, kızını desteklemeyeceğini onun yerine UBP adayı Hasan Sertoğlu’na destek vereceğini açıklamıştı. Ancak öyle olmadı. Futbolda amborgaları kırmak için KOP ile görüşmelerde bulunan Hasan Sertoğlu onlara göre fincancı katırlarını ürkütmüştü. Bunun karşılığında da Sertoğlu’na fena kazık atılmış ve destek sözü verilmesine rağmen arkadan hançerlenmişti. Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Lefkoşai adayı esnafın yakından tanıdığı, KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu’da yeterli desteği göremeyince, CTP’nin de destek verdiği Mehmet Harmancı seçimin galibi olmuştu.

BENZER FİLMİN FRAGMANINI GÖRÜYORUZ

Ayni filmin benzeri vizyona girmeden, fragmanını görüyoruz. Derviş Eroğlu zamanında, Hasan Sertoğlu’na yapılanlar şimdi Sadık Gardiyanoğlu’na yapılıyor. Ünal Üstel’i temizlemek isteyenler, Amiral gemisini kaybetti partiye prestij kaybettirdi demek için Sadık Gardiyanoğlu’nun ayaklarına androş koyuıyor. Yalnız Lefkoşa’yı hatırlamayın. Mağusa’ya da göz attığınızda İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu’nun nasıl harcandığını da görün. Girne’de Sümer Aygın’ın nasıl kaybettiğini ve Nidai Güngördü’ye verilen destek sonrasında nasıl kazandığını hatırlayın.

KAZANMA ŞANSI YÜKSEK ADAYLARIN ALTI DA OYULUYOR

Geçtim İskele’de 20 yıl belediye başkanlığı yapmış Halil Orun’un, o kadar güzel işler yapmasına karşın, Hasan Sadıkoğlu karşısında nasıl harcandığını göz önüne getirin. CTP’den seçilen ancak UBP’ye geçiş yapan Ahmet Sennaroğlu’nun bu seçimde suyu sıkıldıktan sonra posasının çöp tenekesine atılmaya çalışıldığını görmeye çalışın. Bölgenin en güçlü adayı olduğu ve kazanma şansı çok yükseklerde olduğu ileri sürülen Doktor Fatma hanıma karşı Kemal Yılmaz’ı aday gösterilmesi de UBP içindeki güçlerin bastırması değilmi?

Bakın yarın, kazanma şansı çok yüksek olan, Lapta Belediye Başkan Mustafa Aktuğ’un yerine, Ünal Üstel’in kankası olan (ismi bende saklı ) biri açıklanırsa şaşmayın. UBP’de bunlar olağan işler. Herşey normal. Guspo- Kürek takımının alt oyması olağan.