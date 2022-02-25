Taner Ulutaş yazdı... Ukrayna krizi Kıbrıs’ı da sararsa !

Ukrayna krizi Kıbrıs’ı da sararsa !

Rusya – Ukrayna krizinde beklenen oldu.Ve Rusya, Ukrayna’ya girdi. Rusya, Ukrayna’nın ayrılıkçı Rus yanlısı güçlerin bulunduğu Donetsk ve Luhanhsk’a girdikten sonra duracağı sanıldı. Ama sanılanın aksine Rusya harekata devam ediyor. Rusya, Ukrayna’ya girince olan yine bizlere oldu ve döviz yine fırladı.

PUTİN SADECE UKRAYNA’YI DEĞİL NATO’YU DA BÖLDÜ

Ukrayna krizi, ABD’nin Ukrayna’yı Nato’ya almak istemesi ile başladı. Ukrayna’yı destek sözleri ile kışkırtarak başına çorap ördü Ukrayna’nın Nato’ya girmesine kesinlikle karşı olan Rusya, tüm ikazlarına karşı bir ayak üstünde diretilmesi sonrasında Ukrayna’ya girdi. Putin bu atağı ile Nato’yu böldü. Putin Ukrayna’yı değil, doğrudan Nato’yu hedef alarak parçaladı. Almanya başka. Fransa ve İngiltere başka telden çalıyor. Bence Putin, Nato’nun sessizliğine bakarak, sırayı Letonya ve Estonya gibi Baltık ülkelerine getirecek.

NATO’NUN KARADENİZDE CİRİT ATMASINA MÜSAADE ETMEZ

Ukrayna gibi gücü belli bir ülke Nato’ya girse ne olur diye düşünmeyin. Çünkü Rusya hem savunma, hemde bölgesel gücünün erozyona uğrayacağı açısından bunu büyük bir tehdit olarak görüyor. NATO kisvesi adı altında ABD ve NATO gemilerinin Karadeniz’de cirit atacak olması, Sivastopolu bile vurabilecek noktaya gelecek olması Rusya’yı ürküten en büyük etkendir.

ABD BUNU HEP YAPIYOR

ABD birçok ülkeye yaptığını Ukrayna’ya da yaparak sonrasında geri çekildi ve Ukrayna’yı yalnız başına bıraktı. ABD, Irak örneğinde Saddam’ı kışkırttı. Sonra geri çekilerek Saddam’ın kellesini aldı. Saddam sonrasında Irak’ı böldü, parçaladı.Kuzey Irak’taki Kürt bölgesindeki, Barzani yönetimindeki bölgede petrolü kendisi, Arap ve Sii bölgesindeki petrolü Rus ve Çin şirketleri aldı. Basrada Rus Lukoid şirketi. 110 milyon varil ile ABD’nin 45 Milyon varillik payından daha çok paya sahip oldu. Payını artırmak için Suudi istihbaratına İŞID’ı kurdurdu. Bağdat- Şam hattını bozan İŞID nedense Kürt bölgesine yani kuzey’e dokunmmadı.

ABD, BOP PROJESİ İLE TÜRKİYE’Yİ DE YAKIYORDU

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adı altında Erdoğan’ı BOP eşbaşkanı yaptı. Suriye örneğinde Türkiye’yi kışkırttı, Rus uçağının düşürülmesi sonrasında Türkiye’yi, Rusya ile karşı karşıya getirdi. Rus pilot Olek peşkov’un kafasına basılarak fotoğraflar çekildi. Putin bu duruma o kadar kızdı ki, açıklamasında, Türkiye buna pişman olacak. Cevabımız sadece yaptırımlar ile sınırlı kalmayacak dedi. Sonrasında Rusya, Suriye’de hatırladığım kadarı ile 18 Mehmetçiğimizi bombalayarak şehit etti. PKK’nın Suriye uzantısı PYD VE YPG destek vererek Türkiye’ye karşı güç oluşturdu. Irak’ı bölerek Barzani’yi petrol milyarderi yaptı

TÜRKİYE’Yİ AFGANİSTAN’A SOKTU SONRA BIRAKTI KAÇTI

Pakistan’ın Gizli Servisine, bilinen ismi ile Servislerarası İstihbarat, kısa adıyla ISI’ya 1994 yılında, Taliban’ı kurdurdu. Sovyet-Afgan Savaşı sırasında CIA ile birlikte Mücahitlere, Afgan İç Savaşı sırasında Hint-İran destekli Kuzey İttifakı'na karşı Taliban'a destek verdi. Afganistan’da 20 yıl kaldıktan sonra, Türkiye’yi Afganistan’a soktuktan sonra Biden Afganistan’dan çıktı. Pakistan’ı yalnız bıraktı.

GÜNEY OSETA SONRA ABAZA EN SON ERMENİSTAN

ABD, Gürcistan’ı da kışkırtınca Rusya, Güney Oseta’ya girdi. Sonrada Abaza’yı aldı. Derken Ermenistan’ı batıya yakaşması için kışkırttı. Ve Azerbaycan’a saldırttı. Sonuç olarak Rusya’nın desteği ile Ermenistan dayağı yedi.

MONTRÖ’YE SADIK KALINMALI VE UYGULANMALI

Sadede gelirsem oltayı bu defa Ukrayna’ya attı. Rusya, neredeyse Ukrayna’nın yarısını aldı. Rusya, Osmanlı ile yaptığı 16 savaşın neredeyse büyük bölümünü hep Karadeniz için yaptı. Yani Rusya için Karadeniz o denli önemlidir. Bu nedenle NATO’yu karadenize sokmaz. Putin bu nedenle, her açıklamasında boğazları ilgilendiren MONTRÖ anlaşmasının önemine değinir. 2’nci dünya savaşında Türkiye, Montrö’yü sıkı uygulaması ve gevşetmemesi nedeniyle savaş dışında kalmayı becermişti

AB RUS GAZINA MUHTAÇ

Önceleri Ukrayna’ya her türlü güvenceyi veren ABD sonrasında Rusya’ya askeri müdahale olmaz dedi. Saldırı olunca Yaptırım uygulanacak dedi. Avrupa, Rus gazına muhtaç. Özellikle Almanya çok bağımlı. Yaptırım denilmesine karşın Almanya ve Fransa gazı almaya devam ediyor. Çünkü gaz yalnız evlerde kullanılmıyor. Sanayi içinde çok gerekli. Bundan vazgeçmesi çok zor.Türkiye’ye yaptırımlar çerçevesinde Türk Akımını kapat derlerse ve Türkiye buna uyarsa, Türkiye ekonomisi bundan büyük zarar görür. Kaldı ki, Çin’e de yaptırım uygulanmıştı. Ama sonuç ortada. Bir konteyner 100 bin TL’ye getirilmeye başlandı.

Rusya’ya ekonomik yatırım uygulanacakmış. Ekonomik yaptırımlara Rusya alışkın. Uçak dolusu parayı o nedenle Rusya’nın dış bankalarından Rusya’ya taşıdı. İngiltere 5 Rus bankasına bu nedenle yaptırım uyguladı. Gaz ve petrolü geçtim. Buğday’ı biz dahil birçok ülke oradan alıyor. ARUN 4 aylık buğday stokumuz var dedi. Peki yaptırımlar sürerse ne olur? Buğday gelmeyince ekmeği 20 TL’ye mi yiyeceğiz?

DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERE DİKKAT !..

Ukrayna, Karadeniz, Asya derken peki bizim buralarda 10 yıldır soğuk savaş sürüyor. Rusya’nın Akdeniz’deki tek askeri limanı Tartus limanıdır. Suriye;’deki deniz üssü Tartus, sığ bir limandı. Orada az sayıda denizci vardı. 2010’dan sonra Rusya, Tartus limanını derinleştirdi. Va askeri yönden devasa bir yer haline getirdi. Bunlar yapılırken askeri istihbarat GURU’nun daha sonra denizde boğularak öldürülen, 2’nci adamı bunu denetleyip hazırlattı.Peki Suriye’nin önemli limanı Tartus nerede? Söyleyeyim tam kıbrısın karşısındadır.

İNGİLİZ ÜSLERİ VE ABD GEMİLERİ BURALARDA CİRİT ATIYOR

Rusya eskiden beri en büyük arzusu olan sıcak denizlere inmeyi gerçekleştirdi.Rusya Libya’da. Cunta lideri Hafter ile birlikte hareket ediyor. Yani bir taraftan Libya’da, bir taraftan Suriye ile çevremizde. Ukrayna nedeniyle nükler savaşa dönüşebileceği için savaş olmaz. Tamam ama olursa ve İngiliz-Fransız gemileri buralarda. İngiliz’in üsleri var. Muhtemel bir Nato-Rusya savaşında Kıbrıs bunun dışında kalabilirmi?

BÖLGEDE SOĞUK SAVAŞ VE İSTİHBARATÇILAR VAR

ABD ile Rusya arasında, bölgede zaten adı konulmayan 10 senedir soğuk savaş yaşanıyo. Türkiye bu savaşın tam ortasında, Kıbrıs göbeğinde yer alıyor. Gizli servisler Mossad, CAI, KGB bölgede cirit atıyor.

Nato, sovyetler dağılırken kesinlikle Doğu’ya doğru bir genişleme olmayacak demişti. Sözünde durmadı ve Savaş başladı. Döviz yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı aylardan sonra 100 dolar sınırını aştı. Bu artış yaptırım yapılacak denilen Rusya’yı zenginleştiriyor. Buğday stokları da onun elinde. Kırım meselesinde Batı, yine Rusya’nın karşısına yaptırımlar ile çıktı. Ama yaptırımlara rağmen Almanya Rusya ile ticaret hazmini önemli ölçüde artırdı.

Ukrayna krizi özelde Türkiye’yi, sonrasında bizi de vurur. Rus Turistler, Türkiye’den ayağını keser, akım durdurulursa bu Türkiye Ekonomisi için intihardır. Kısacası bölgemizde vukubulacak ABD-NATO- Rusya gerginliği hem bölge için hemde Kıbrıs için yıkım olur.

Dişlerini sakladım

Doksanlı yaşlara yaklaşmış iki yaşlı kadın sohbet ediyorlarmış.

- "Benim bey bu sıralarda kötü bir alışkanlık edindi. Tırnaklarını yemeye başladı. Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Sinirlerimi bozuyor."

Diğer kadın ise cevaben:

- "Haklısın benimki de bir ara başladı ama uyguladığım tedbirlerle tırnak yemesini engelledim." der.

- "Çok iyi! Ne yaptıysan bana da öğret lütfen."

- "Çok basit dişlerini sakladım."