Taner Ulutaş yazdı... Video ve aklımızdan geçen deli sorular!..

Video ve aklımızdan geçen deli sorular!..

Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz tarafından, Kıbrıs’a sürgüne gönderilen ve Mağusa Kalesinde 38 ay sürgün hayatı yaşadıktan sonra, tahta geçen Sultan V. Murad tarafından affedilen Namık Kemal’e geri dönerken, en çok Kıbrıs’ın neyinden şikâyetçi olduğunu sormuşlar. O da bir sivrisinekleri ile dedikodusundan demiş. İnsanlar alışkanlıklarının esiri olduğundan, o dedikodu alışkanlığımız bitmedi. Aksine artarak devam ediyor.

Son günlerde Başbakanın adının geçtiği müstehcen bir video gündeme bomba gibi düştü. Konu mahkemeye intikal etti. Bazı iddialara göre bu videoyu, Sedat Peker adamları vasıtası ile servis etti. Bir başka iddiaya görede, Başbakan’ın ilişkisi olduğu iddia edilen P.G’nin, sosyal medya aracılığı ile videoyu servis ettiğidir. Video yayınlandıktan sonra, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile zanlılar mahkemeye verildi. Ancak, başbakanın montaj dediği, izleyenin montaj ile alakası yok dediği videoda, kadının çekiyorum dediği anda başbakanın buna onay verdiği görüldü.

PG veya bir akrabası veya yakın dostu tarafından, Güney’den numara alıp bu video sosyal medya aracılığı ile servis edilmişse, Sedat Peker bunun arkası gelecek. Beni karşısına alan daha çok siyasinin ve yakınlarının videolarını servis edip onları rezil edeceğim açıklamasını neden yaptı dersiniz? Arkasından önemli siyasi bir figür olan T.T’nın ve KKTC’nin önemli bir Dairesinin sorumlusunun videosu geldi. Sonrasında Sedat Peker’in sözcüsü olduğunu iddia eden Deli Çavuş lakaplı birisinden, daha durun bu iş bitmedi. Yayınlayacağım videolar daha büyük deprem yaratacak şeklinde Tweet’er kaynaklı mesaj geldi.

Dedikoduyu seviyoruz dedim ya, yazılmasa bile trajı en yüksek gazeteler arasına yer alan ‘Fiskos’ gazetesinin manşet haberlerinde, eşleri gibi kendileri de ünlü bazı kadınların lezbiyen ilişkiler içerisinde olduğu, yine önde gelen bazı erkeklerin bir başka erkek ile aykırı seks ilişkileri olduğu yazıldı çizildi. Bazı üst düzey ve makam sahibi siyasetçilerin meşhur bir manken ile isimleri yan yana yazılırken, o efendiler yok o ben değilim, filandır açıklamalarını gördük. J.B marka viskinin yanında Rus Salatası ile yenilip içilen gecede efkâr dağıtıldığına tanık olduk. Peki, pek çoğumuzun duyduğu, eğer doğruysa, böylesi ilişkilerin kasetleri ortaya dökülürse, sizce ülke ters yüz olmaz mı?

Neyse Başbakanın video olayına MİT’te karıştı iddiası yapıldı. Hiç güleceğim yoktu. MİT’in hiç işi yokta buna mı karışacak diyorum. Haaa buna değil ama belki Sucuoğlu’nun adaylıktan çekilmesi olayına karışmış olabilir. Ne bileyim bir nedenden dolayı, Sucuoğlu’nun kulağına bazı şeyler fısıldayıp, belki bazı şeyleri masaya koymuş olabilirler.

Evkafın su meselesine gelirsek, videonun 2020 yılında çekildiği, öncesinde silinip sonrasında tekrar geri getirildiği öne sürüldü. Silinen bir video, başbakan ile bir buçuk yılı aşkın ilişkisi olduğu iddia edilen kadın tarafından, sırf intikam almak için geri getirilmez. Polisin 18 kişiden ifade alması, 14 telefon ve 4 bilgisayarın inceleme altında olması, 62 telefon dökümünü incelemesi ve 20 kişiden daha ifade alacak olması, sanırım olayın büyüklüğünü gösterir.

Tabi bu konu ile ilgili aklımıza deli sorular geliyor. Video Aralık 2020’de çekildi. Sonrasında, 15 Temmuz 2021'de silinen video, Lefkoşa’da geri getirildi. Arada 7 aya yakın zaman var. Hadde video silindi ve geri getirilene kadar aradan zaman geçti. Nereden baksan 4-5 aylık bir süre bu video ortalıkta dolaştı durdu. Peki bu sürede bu videoya karşılık birilerinin başbakandan herhangi bir talebi oldumu? Olmuşsa bunun boyutu ne kadardır? Peki, 7 ay sonra bu video istenilen yapılmadığı için mi tekrar ortalığa döküldü dersiniz?

Geçtim. Faiz Sucuoğlu’nun, önde gittiği ve kesin kazanır denilen bir yarışta bu akıl almaz olayı yaratacağını düşünmem. Yapılan tüm anketlerde, %61 oy potansiyelini yakalayan ve sokaktaki Ayşe Teyze ile Hacı amcanın bile bu yarışı Sucuoğlu kazanır dediği noktada, Sucuoğlu, %7.7 oy ile 3.’ncü sırada bulunan Başbakana neden böylesi akıl almaz bir duruma girişsin diye düşünenlerdenim. Harakiri yapması için sanırım aklını peynir ekmek ile yemesi gerekir.

Peki, Sucuoğlu’nun, önceleri haberim yoktu, tanımıyorum, hiç görmedim, dedikten sonra, face book arkadaşı olduk. Buluşup bir yemek yedik. Yazıştık sonra face book arkadaşlığımdan onu sildim itirafında bulunması neyin nesidir. 4 ay önce, zanlılar ile yemek yerken öğrendiği video ile ilgili bilgileri neden Başbakan Ersan Saner’e iletmedi? Be Ersan gardaş, böyle bir video ortalarda dolaşıyor diyerek, rakibini neden ikaz etmedi? Çekindi söylemedi diyelim. Polise de bilgi verip videonun daha ileri boyutlara taşınmasını önleyip hem partisine hemde Saner’in ailesine gelecek zararı önleyemezmiydi?

Ve günün sonunda Ersan Saner yarıştan çekildi. Saner neden haberi olduğu bu videoyu, çok önceden polise haber vererek bu rezaleti önleme girişiminde bulunmadı? Aklımızda böylesi deli sorular dolaşıp duruyor. Ve gütün bunlar yaşanmamış olsaydı, Saner kurultayı kaybetmiş olsaydı bile parti başkanı olarak gireceği seçimde, seçilme şansı yine yüksek olurdu. O da olmadı. Yaptığı hatanın bedelini fena ödedi. Ancak yapması gerekeni yaptı ve bir erdeme imza atarak adaylıktan çekildi.

Ağzımı çalkalayıp çıkayım

4 rahibe ölmüs ve cennet cehennem sınırında sorgulamaya alınmışlar. Sorgulama meleği demiş ' şimdi herkes sırayla dünyadayken işledigi en büyük günahı anlatsın. Sakın atmayın tespit ederiz.

1. rahibe ben hayattayken bir kere penise dokunmustum parmağımın ucuyla demiş melek hangi parmağınla diyince sağ elinin isaret parmağını göstermiş. Melek: Tamam yavrum şimdi git ve günahı işlediğin o parmağı yan taraftaki kutsal suya sokarak arın günahlarından demiş.

2. Rahibe ben hayattayken bir kere penisi tutmuştum Melek: hangi elinle demiş. Sag elini kaldırmış 2.rahibe, melek de ona gidip o elini yandaki kutsal suya sokarak günahlarından arınmasını ögütlemiş.

Bu sırada 3. rahibeyle 4. rahibe aralarında fısıldaşıyolarmış. Sonra aniden yer değiştirmişler. Sorgulama meleği bunu farkederek: 'Bir dakika ne oluyor, siz niye yer değiştirdiniz ' diye sorunca daha önce 4. sırada olup 3. sıradakiyle yer değiştiren rahibe: ' İzin verirseniz, arkadaş kutsal suya g...tünü sokmadan ben bi ağzımı çalkalayıp çıkayım efendim...