Taner Ulutaş yazdı... Yani siz bunun adına demokrasi mi diyorsunuz?

Yani siz bunun adına demokrasi mi diyorsunuz?

UBP için ülkenin en köklü ve güçlü iki partisinden birisidir diyorlar. Güçlü ve köklü parti tamamda, demokrasi anlamında o sıfatları hak eder mi diye sorarsanız cevabım ‘Hayır’ olur.

Biraz nostalji yapıp gerilere gidelim. Ve demokrasinin ruhuna Fatiha okunduğu, İrsen Küçük ile Ahmet Kâşif’in yarıştığı kurultaya göz atalım. Hatırlarsanız rahmetli İrsen küçük ile Ahmet Kâşif’in başkanlık yarışında da tartışmalar yaşanmıştı. UBP Tüzüğü herhangi bir adayın toplam delege oylarının salt çoğunluğunu alması gerektiğini, aksi halde bir hafta sonra ikinci tur yapılmasını öngörüyor. İlk turda Başbakan Küçük, katılmayanlar ve geçersiz oyların toplamı olan 1427 delegenin oylarının salt çoğunluğu olan 714 oya ulaşamamış ve 708 oyda kalmıştı. Ahmet Kâşif ise 701 oy ile yarışı ikinci sırada tamamlamıştı. İkinci turun yapılması beklenirken, UBP’deki yüksek ‘Demokrasi’ nedeni ile ikinci tura gidilmemiş ve konu mahkemeye taşınmıştı.

Ahmet Kâşif, 2’nci tura gidilmediği ve parti tüzüğünün çiğnendiği gerekçesiyle dava açmış ve dava Lefkoşa'da görülmüştü. Alt mahkemenin kararını beğenmeyen İrsen Küçük kararı temyiz etmiş ve Yüksek Mahkemeye gitmişti. Ancak Yüksek Mahkeme, de alt mahkemenin vermiş olduğu 2’nci tura gidilmesi gerekir kararını onaylayarak, yeniden seçim yapılması gerektiğine hükmetmişti. O günlerde rahmetli İrsen Küçük’ün başbakan olarak mahkeme koridorlarındaki hali yürekleri sızlatmıştı.

Demokrasinin ırzına geçilmesine sinirlenen bazı UBP’liler, İrsen Küçük’e muhtıra vererek, partiden ayrılma girişimine kalkışmışlardı. İrsen Küçük’ün talimatı ile ayrılmaya kalkışanlara Ünal Üstel, o zamanın genel sekreteri Fuat Namsoy’un yanında 3 bakanlık teklif etmiş, ancak teklif kabul edilmemişti. Hafızam beni yanıltmıyorsa UBP’nin tek başına iktidar olduğu sırada da Hasan Taçoy, CTP ile birlikte güvensizlik önergesine imza atarak, UBP’yi iktidardan düşürmüştü.

Günümüzde, UBP 11. Olağanüstü Kurultayı gerçekleşti. Faiz Sucuoğlu 2706 oyla yarışı birinci sırada, Hasan Taçoy ise 2102 oyla ikinci sırada bitirdi. Demokrasi’nin yüksek menfaati nedeni ile Özel Jet krizinde birçok kişinin parmağı olmasına karşın, gabak Ünal Üstel’in başında patlatıldı. Ve kurultay yarışında geride kalması sağlandı.

Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy 2. Tura hazırlanırken, şok eden istifalar gündemi meşgul etmeye başladı. Sucuoğlu ile Taçoy’un adaylıktan geri çekilmeleri ile ilgili olarak tirajı en yüksek ‘Fısıltı Gazetesi’ Sucuoğlu’nun evine gece 02.00 gibi gidildiği ve bir yerlere götürüldükten sonra adaylıktan geri çektirildiği iddiasını ortaya attı. Bunun yanı sıra AKP’li bazı milletvekillerinin devreye girerek, daha önce CHP ile görüştüğü ileri sürülen Sucuoğlu’nun adaylıktan çekilmesinin istendiği öne sürüldü.

Faiz Sucuoğlu iddiaları doğrulayarak, baskıların olduğunu içten ve dıştan gelen telkin ve baskılar doğrultusunda adaylıktan çekilmek zorunda kaldığını belirtti. AKP’den kurultay ile ilgili yardım talep edildiği noktasında da 15 Kasım’da KKTC’ye gelen AKP’li vekilin bunu doğrulayarak, talebin UBP’den geldiğini ve müdahalenin bu nedenle yapıldığını söylediğine vurgu yaptı. Nasıl Demokrasi ama?

Demokrasinin ırzına geçilerek mahkemelik olma durumu, günümüzde de devam ediyor. Son kurultay dönemlerine dönersek, orada da yüksek demokrasinin işlediğine tanık oluruz. Başbakan Saner, UBP Genel Sekreteriyken, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, ben kurultay sonuna kadar başbakanlığa vekâlet edeyim, sonra seçilecek başkana görevi devrederim demesi sonrasında, Tatar’ın, onu gece yarısı uyandırarak gel seni başbakan yaptım demesi ile başbakan oldu. Ve o günden sonra Japonya’dan özel olarak getirttiği demokrasi isimli yapıştırıcıyı koltuğa sürerek, koltuktan ‘Demokrasi’ adına kalkmak bilmedi.

Şimdi 24 Ekim tarihinde, kurultayın yapılacağı söyleniyor. Seçim için şimdilik 4 aday kolları sıvadı. Elimize ulaşan anketlerden, hatta UBP’nin yaptırttığı ve sonrasında sildiği ankette, Sucuoğlu’nun yarışı önde götürdüğü görülüyor.

Tarih tekerrürden ibaret değil. Deneyimden ibarettir. Daha önce türlü safsatalar ile yapılmayan ve ertelenen kurultay, Sucuoğlu’nun yarışı önde götürmeye devam etmesi halinde, demokrasi adı altında ‘Ali Cengiz’ oyunları ile yine ertelenecek. Zaten bunun ilk belirtileri, pandemi nedeniyle, tüzük değişikliği bahane edilerek 2 ayrı ilçede oy kullanma kararında görüldü.

Operasyon büyük. Daha önce özel jet krizi ile gardı düşürülen Ünal Üstel’e yapılanlar sanırım şimdi Zorlu Töre’ye yapılmaya başlandı. Zorlu Töre hukukçuları ile konuşarak mahkemeye gidebileceği mesajı verdi. Yani 6-7 yıl evvelki mahkeme manzaralarını yeniden yaşayabiliriz.

Hatırlayın Saner, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla, sürecin tüzüğe göre işleyeceğini ve partinin tüzüğe göre 45 gün içinde kurultaya götürülmesi gerektiğini belirtmişti. Tabi süreç Ali Cengiz oyunları ile ilerletilmedi. Ve önceleri aday olmayacağım diyen Saner’in, bu günlerde bende adayım noktasına gelindi.

Peki, seçimin 2 bölgede yapılması yerine Lefkoşa Atatürk Stadında yapılsaydı ve salonun dört ayrı kapısından bireyler sıra ile salona alınıp oyunu kullansalardı kadı günah mı yazardı? Bence yazmazdı. Ama kaybedeceğini anlayıp her türlü Ali Cengiz oyununa yelken açanların niyeti başkadır. 24 Ekim tarihinde yapılacak denilen kurultay öncesinde, erken seçim kararı alınırsa ve kurultay ertelenirse, Ersan Saner partinin başında seçime girer. İşte niyeti budur. Niyet kaybedeceği bir kurultayda, seçime girmek yerine erken seçim kararı alarak, partinin başında seçime girerek ikinci bir İrsen Küçük vakasının yaşanmasını önlemektir. Hesap açık. Görmek için FAGO gözlük gerekmez. Net.

Yani şimdi biz bunun adına demokrasi mi diyoruz? Nalıncı keseri gibi hep kendine yontanların demokrasisinde, bu durumların yeniden yaşanmayacağını kim garanti eder ki? Ben böyle demokrasiye bayılıyorum.

Fıkra

Eksoz deliğinden yaptı

Jinekolog’un biri doktorluğu bırakıp araba tamircisi

Olmaya karar Ustalık Belgesi alması için sınava girer ve

Sınavdan 100 üstünden 150 alıp geçer. Bunun üzerine soruşturma

Açılır ve müfettişler sınavı yapan hocayı sorguya çekerler.

Bu iş nasıl oldu diye de sorarlar.

Hoca, ‘Valla yapı değiştir dedim değiştirdi. Filtreyi değiştir

Dedim değiştirdi. Bujileri temizle dedim temizledi.

Müfettiş, ‘ iyi de neden 100 üzerinden 150?’

Hoca, Bunların hepsini arabanın eksoz deliğinden yaptı da ondan’