Taner Ulutaş yazdı... Yeni Anayasa, yeni Askeri üsler ve siyasete yeni dizayn

Yeni Anayasa, yeni Askeri üsler ve siyasete yeni dizayn

Arkadaşlarım bazen, yahu Taner, nasıl gidiyorsun diye soruyor. Ben önce Meclise, sonra nisap canavarı, tatil bağımlısı vekillerimize daha sonrada atama ve kurultay kavgalarına bakarak, memleket gibi diyorum. Dünya satranç oynarken, üç-dört hamle sonrasını bile düşünürken, biz ‘Dikili Taşın’ altında tavla oynayarak, attığımız zardan başka hesap yapmıyoruz diye ilave ediyorum.

Zam, zumdan sonra, enseye tokat yerken bile, üzerindeki ölü toprağını atamayan ve tek derdi gıccacık ile oğlancığın nasıl işe alınacağını düşünen, bu noktada da, Blue Band ile graso kullanırken, ‘Gökkuşağı’ görüntüsü veren halkın büyük bölümüne ‘Sabır Taşının’ nasıl dayandığını ve çatlamadığını düşünüyorum.

Neyse Türkiye’nin doğusunda Töre bitti, PKK’nın köküne kibrit suyu döküldü derken, bizde otur yavru, kalk guzzum diyenlerin, orta parmaklarını, bir yerimize kaçırma işlemi devam ediyor.

KKTC For Ever’de Çalışma Bakanı istifa etti. Anayasa’nın amir hükmü 10 gün içerisinde istifa eden bakanın yerine yenisini atayacaksınız diyor. Yüksek Denetçi Emine Dizdarlı, yasal zorunluluğu hatırlatırken, be ama haçana beş, Abbas’ın Şerifi gibi kevgire döndürdüğünüz Anayasa’ya tecavüz edip, sagulli (Torba) içinde saklayacaksınız demedi. Ama, parti içi hesaplaşmaları ile kurultay kavgalarını, artık bırakın ve bakanı atayın dedi. Yahu arkadaşlar, bir bakanı bile atayamıyorsak, ‘Yok artık’ demekten öte ‘Yuh olsun’ demeliyiz.

Sonsuza kadar yaşatacağız dediğimiz, KKTC For Ever’de birçok şey gibi iş güvenliği de Allah’a emanet gidiyor. Denetlemeden sıfır çekenler ‘ No Found’ sınıfına terfi ettikleri için Çatıdan, bacadan düşenlerin yansıra, 15 yaşındaki çocuklarımız bile makinist garajlarında araba altlarında can vermeye başladı.

Hepsimizin Gözü aydın olsun. Siyaset yeniden dizayn ediliyor. Tabi buna paralel olarak da iyi parmak kaldırıp, ellerini göbek üstünde birleştirip, başını emme basma tulumba gibi sallayanlar bir bir belirleniyor. Özelde UBP, genelde bizimkiler kışlasının müdavimleri arasında en iyi ‘Evet, Tabi efendim’ diyenlerin erken seçim öncesinde belirlenmeye başladığı duyumları var. Bizim Minik Kuşlar rahat durmuyor ki, abi yalnız vekiller değil, belediye başkan adayları da belirleniyor. Onlar baş tacı edilirken, onlara yürü ya kulum, sınıfı geçemeyenlere ‘başka bahara’ denilecekmiş. Ve Meclis-i Mebusan’ın mümtaz vekilleri bu çerçevede oluşturulacakmış diyor.

Tabi Anadan gelen emir sonrasında eller göbekte, emme basma tulumba gibi kafa sallayanlar ‘İn’ burun kıvıran ve Allah Kerim diyen vekiller ise Kerim’in kuyusu derin olduğundan çıkamayacakları için ‘OUT’ olacaklar. Elli senedir değiştirmesini beceremediğimiz için neredeyse ellerinde baston ile meclise gönderdiklerimizin yerine bukez, çekilin be musucariler o yana. Siz beceremiyorsunuz bari onu da ben yapayım diyecek olan Türkiye yapacak.

Tabi sonrasında sıra e – devlete gelecek. Zaten onun da alt yapısı hazırlandı. E-devlet Ankara’dan kontrol edilip gerekenler orada yapılacak deniyor. Bir başka deyişle KKTC dediğimiz devletin tüm bilgileri ‘Anası’da olsa bir başka devletin elinde olacak. Merak bu. Gözü kör olsun diyeceğim. Acaba diyorum İtalya’nın tüm bilgileri, e-devlet sistemi ile İspanya’nın, ne bileyim Almanya’nın e-devlet adı altında tüm bilgileri Fransa’da mı? Ama onlar başka diyenler çıkabilir. Doğru ama bizde KKTC olarak, ayrı bir devlet olduğumuzu ileri sürüyorsak, bizimde kendimize ait bilgilerimizin e-devlet sistemi içerisinde kendimizce kontrol edilmesi gerekmez mi?

Kısa bir zaman dilimi öncesinde, Haspolat’ta ölçüm yapan iki genç görmüş ve ne yaptıklarını sormuştum. Tapu araştırmalarını yapıyoruz. Türkiye’ye göndereceğiz demişlerdi. Tapu bilgileri gitti. Sanırım şimdi e-devlet adı altında tüm bilgiler gidecek. Merkez Bankasının, iki Türkiyeli yöneticisi tarafından kontrol edildiği ve tüm bankalar ile ekonominin röntgeninin çekilmesinden sonra, sanırım sıra e-devlet ile herşeyin kontrol edilmesine gelecek. Mesele yavrunun sonsuza kadar yaşatılması meselesi değil. Mesele yavru sonsuza kadar yaşatılırken, kontrol edilmesi meselesidir.

Sıra Anayasanın yeniden yazılmasına geldi. Anayasa yeniden yazılırken, sanırım sıra çok gürültü çıkartan, birilerinin her işe maydanoz oluyorlar dediği, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin ‘Gagalarının’ yanı sıra pençelerinin de tırpanlanmasına gelecek. Hakkı dayının hak ve hukuk sözlerine bakılmaksızın, elde budama makası ve tırpan, bodoslama hak hukuk tarlasına girilerek, budama işlemi kökünden halledilecek sanırım.

Tabi iş bununla da kalmayacak, Müteahhitlere gözünüzün üstünde kaşınız var denilerek, ihalelere Ankara’da çıkılacak. Hadde yallah denildiği gibi kara listede olanlara da Türkiye’ye giriş yasağı konacak. Zümrüdü Anka Kuşunun ‘Gak’deyince su, ‘Guk’ deyince ‘Et’ faslı da sona erecek. Gak diyen Türkiye’ye girişte 11 gün bir odada tutulduktan sonra sınır dışı edilecek. Guk diyenlerin meşhur kara liste nedeniyle ise Hava limanına gitme şansı bile olamayacak.

Ersin Tatar, yeni ‘Askeri Üs’ bölgelerine ihtiyaç var. Ve yenileri kurulacak dedi. Tabi, Acapulco’dan, Girne’nin içine, kordon boyundan, JAsmine Court’a kadar. Oradan Geçitköy yakınlarındaki Balina’ya, Beşparmak Dağlarının üzerindeki Beyaz Ev, St. Hilarion ve Kadife kale arasındaki askeri tesisler arasında yer bulursa, seve seve yeni üs kursun.

Orada yer bulamazsa Gönyeli Yeni Kent bölgesinden, Çamlıbel ve Yorgoz’a kadar uzanan 9-10 köydeki askeri birlikler arasında iki dönümlük, Ercan’dan, Köprü’ye, oradan Derinya bölgesine kadar uzanan bölgede de askeri birlikler arasında bir dönümlük yer bulursa, oraya da gönül rahatlığı ile yeni üs inşa etsin derim.

Yer gök askeri kamp oldu demeyeceğim. Görünen köy klavuz istemez diyeceğim. Eskiden Trikomo’da RMMO’nun deniz üssü vardı. Kalecik – İskele Boğazı arasındaki ayni yere Türkiye deniz üssü kuracak diyorlar. Orada oteller, yapılan binalar ve yapılmakta olan inşaatlar var. Bu durumda onlar ne olacak dersiniz? Hadde geçtim. Önce eğitim, sonrasında da Turizm Adası olacak denilen KKTC’de, bunlardan vaaz geçilerek tüm ada askeri üsse mi dönüştürülecek? Merak işte.

Yeterli üs yok, daha üs istiyoruz diyorlar. Ama bence bu güçlü Türk Ordusuna hakarettir. Bugün dünya üzerinde 10 güçlü ordu arasında gösterilen ve Azerbaycan’da, Libya’da, Suriye ve Irak’ta yaptıkları ortada olan, eğitim ve hız seviyesi oldukça yüksek, en kısa sürede, Kıbrıs’a Kolordu sevkiyatı yapabilecek Türk Ordusuna, bunca üsse rağmen siz ağır ve hantal bir ordu olduğunuz için yeni üsse gerek duyuluyor denilmek isteniyor. Yazık.