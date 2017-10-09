Taner Ulutaş'tan Akıncı'ya mesaj var

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Sn. Mustafa Akıncı, KKTC son zamanlarda bölgemizde değişen siyasi konjüktür nedeni ile siyasi dalgalanmalara maruz kalıyoruz. Sanırım Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun insani yardımın yanısıra dini ayinlere ‘Yasah Hemşehrim’ demesi de abilerine yaranma isteminden kaynaklanmaktadır. Sn. Akıncı, birilerinden güç alan ‘Serçelerin’ zaman zaman kendilerini Zümrüdü Anka kuşu sanarak ‘Kartallara saldırması da sanırım bundan kaynaklanmaktadır. Bakın bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır. Ancak bilginlerin aydınlatmaya çalıştığı toplumlarda o bilginlere de şarlatanlar saldırır.

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Sn. Sunat Atun. Son zamanlarda özellikle iş sahibi kesim adına hayırlı işlere imza atıyorsun. Ama sen başarı yolunda yürüdükçe ayağına bayda (Çelme) atmaya tekerine androş (Takoz) koymaya çalışan elemanların da var. Yaptıkları ile başarılarını erozyona uğratıyorlar. Ceryan dairesinin başına getirdiğin genel müdür ile yönetim kurulu başkanı senin yaptığın iyi işleri, yaptıkları ile götürüyor. Adamlar otellere indirim yapmaktan, halkı ceryan tepmesinden deliye döndürmekten başka iş yapmıyorlar. Sn. Atun, halkın bunlardan çektiğini ABD Usame Bin Ladin'den, Irak halkı Saddam’dan, Uganda da İdi Amin’den çekmedi. Bilesin.

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Sn. Fikri Ataoğlu, sen bir tayyareden inip, diğer tayyare ile evliya çelebi gibi diyar diyar gezerken, senin bakanlıkta millet ahkam kesmeye devam ediyor. Defalarca sana senin bakanlıkta Cuma günü mesai saatinden sonra klimalar non stop çalışmaya devam ederken ışıklar pür nur bakanlığı ışıl ışıl yapma görevini sürdürüyor. Bazı yangın gözetleme binaları yaftası eksik Abbas’ın Şerif’in odasına dönmüş durumda. Sn. Bakan yaşananlara biz andilla koyarak bakarken siz andilla koymadan bakmaya devam ediyorsunuz. Bakanlık olarak a ağzımızın kıyısında ‘yara’ gibisiniz. Azıcık gülsem ‘kan’, gülmesem koca bir ‘ızdırapsınız

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Sn. Esat Varoglu sosyal medyadaki paylaşımınızda, Sayın Cumhurbaşkanı bu güne kadar, KKTC Meclisi'nin oy birliği ile kararlaştırdığı ve toplumun ezici çoğunluğunun benimsediği Federasyon dışında bişey savunmamıştır. Oysa Sayın Dışişleri Bakanı, her fırsatta, toplumun onayından geçmemiş, gündeme dahi gelmemiş ucube çözüm önerileri ile toplumumuzu uluslararası arenada güç durumlara sokmuştur. Hele % 60+ oyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanına cevap verecek diye kullandığı üslup, bir bakana yakışan bir üslup değildir diyorsun. Esat abi, Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğunu eksik etmez. Biz pamuk ekimine razı olmuştuk. Kafamız pamuk tarlasının yanısıra, tütün ovasına dönüştü.

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Sn. Gürcan Erdoğan, elektrik dairesinin başına geçtikten sonra halkı cereyan tepme krizleri tutuyor. Fatura gönderme işlemini ‘Mevta’ yaptınız. İş yerlerinin borçlarını mesaj yolu ile göndermeyi ‘Allah’a havale ettiniz. Habersiz kestiğiniz iş yerlerinin elektrikleri sonrasında iş sahiplerini eşek tepme yerine ‘Ceryan tepmiş’ durumuna soktunuz. Otellere indirimi. halka bindirimi uygun gördünüz. Maşallah oğlan yenilenebilir enerji ile ‘Ferari’ gibi yol alırken, elektrikleri kesilen bizler ise onu el arabası ile takip etmeye çalışıyoruz. Sn. Erdoğan, bizim Ali dayı, gökten Hülya Avşar yağarken, bizim başımıza Er doğdum diyenler yağıyor diyor.

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Sn. Ali Kismir yaptığın açıklamada, "Bende beyin yok Ankara yönetsin" diyen bir zihniyet, kendisini o makama getirmiş olan toplumun beynine Akıncı'nın kurşun sıktığını söylüyor... Demek ki kurşun boşa gitmiş diyorsun. Vallahi olmayan bir beyine sıkılan kurşuna çok yazık oldu. Sevgili Ali, damla düşmeden su bulanmaz. Rüzgâr esmeden dal sallanmaz. Birisi konuşmadan kalitesi anlaşılmaz. Değil mi?

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Sn. Taner Şah yaptığın paylaşımında, eve saksıyla organik Tarım. İlaç, Hormon, pestisit kalıntı yok, Artık organik ürünlere ulaşmak için çabalamana da gerek yok. Şimdi evde tarıma kulak kabartma zamanı. Evde ürün yetiştirmek için alanına uygun saksı ve toprağı seçmelisin. Bunun için yapı marketlerde sonsuz seçenekler var diyorsun. Da.biz de organik tarım için kolları sıvayarak ekim yaptık. Meclise ektiğimiz çeşitli tohumlara kesinlikle katkı maddesi koymadık. Ancak bazı bölümlerdeki domateslerin yerine ‘Hıyar’, hıyarların yerine acı biber, yetişti. Ah be Taner gardaş, kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermediği gibi elimiz ile yaktığımız ateşi göz yaşlarımız ile söndüremiyoruz.

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Sn. Tuncer Hüseyin Bağışken, sosyal medyadaki paylaşımında Ercan Hava alanın kiracısı Tahsin'in kendisinden Rüşvet istediğini ortaya atınca, Tahsin bunu kamufle etsin diye Kıbrıslı Rumlara karşı FASARİYA başlattı... Sahi ne oldu o Ercan hava alanıyla ilgili rüşvet iddiaları? Konu mahkemeye taşındı mı? Yoksa her daima olduğu gibi mesele GARGARA mı edildi diyorsun. Sn. Bağışkan, bu ülkede yüksek denetçi Ombudsman’ın denetlediği bu olayda yazdığı raporda hesabı sorulan 11 milyon Euro için sen karışamazsın denirse ülkenin hangi noktada olduğunu varın siz tahmin edin. Bir soğan soyuluyor, yaşarıyor gözler. Bir devlet soyuluyor ama, aldırmıyor öküzler.

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Sn. Eylem Deliceırmak Erbilen HP Lefkoşa İlçe Başkanı sıfatıyla Katıldığın Kanal T’deki programda bizim Adem Kavaz’ın karşısında kendinden emin tavırların ve kendine yönelik öz güvenin ile gerçekten puan topladın. Rahat ve kendinden emin. tavrın sonrasında HP bu arkadaşlarımızı neden bugüne kadar perde gerisinde bıraktı demekten kendimi alamadım. Kıvırmadan, dolanmadan, eğilmeden dosdoğru açıklamaların bende on üstünden on aldı. Sn. Erbilen, emir erlerine oy verirken toz pembe hayallerimiz. Şekerden evimiz, Buzdan da olsa gelecek ile ilgili hayallerimiz vardı. Ne yazık ki bu efendiler sürekli yağmur yağdırdı. Ne tozpembe hayaller. Ne şekerden evimiz nede buzdan hayallerimizi bıraktılar..

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Sn. Erol Atabek müzakere sürecine "maskaralık" diyen sn. bakan, U21 şampiyonası için Kıbrıs Cumhuriyeti ile Larnaka’da maç yapan TC milli takımı için görüşleri nedir? Diye soruyorsun. Onun dilini eşek arısı soktuğu için konuşamıyor. Müsaade edersen onun yerine ben cevap vereyim. Tanımam dedikleri Kıbrıs Cumhuriyetinin Trabzon’da yapılan Gençler Olimpiyatlarında sporcuları, oyunlara dahil edilirken bizim genç sporcularımızı tribüne yollayan, Mersin’de yapılan Akdeniz oyunlarında, önce gelin diyen sonra Rum itiraz etti gelmeyin diyen, Fenerbahçe- AEL, Trabzon – Anortosis maçları sonrasında, Eskişehir ile Güney Lefkoşa’da oynanan Hentbol Milli maçları sonrasında, Türkiye yetkililerine ne söylenmişse aynisini söyledi. Sn. Atabek bizler yalanları, dolanları içerek deliye dönen bir keş, ve Anasının kapısında koltuk bekleyen emir erlerinden oluşan çilekeşleriz.